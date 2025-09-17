Aston Martin F1 parvient à faire progresser l’AMR25 malgré les ’faibles ressources’ consacrées

Aston Martin F1 connait des week-ends plus ou moins positifs ces dernières semaines, mais l’équipe espère vivre une bonne course au Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end. Andy Cowell, son directeur, explique que la manière dont travaille son team est satisfaisante et prometteuse, alors que les résultats ont progressé récemment.

"Les résultats que nous avons obtenus depuis l’introduction de notre package d’évolutions à Imola ont été largement positifs, et nous avons ensuite amélioré encore davantage la voiture avec des éléments tels qu’un nouvel aileron avant" a déclaré Cowell.

"Toute l’équipe a adopté une approche collective et rigoureuse pour concevoir et produire les mises à jour, puis pour optimiser les performances de la voiture. Il est réjouissant de voir les équipes d’ingénieurs travailler ensemble à la fois sur le campus technologique AMR et sur le circuit."

"Il règne une bonne harmonie entre tous nos départements d’ingénierie. Bien sûr, nous aimerions consacrer davantage d’énergie à l’AMR25, mais nous consacrons actuellement presque tout notre temps à la voiture 2026."

"Avec les faibles ressources encore consacrées à l’AMR25, il est vraiment réjouissant de voir la façon dont les responsables des départements se sont mobilisés pour déterminer la meilleure direction en matière de développement et d’optimisation. Nous nous concentrons naturellement sur les aspects qui n’ont pas très bien fonctionné afin de continuer à progresser."

"Malgré un rythme prometteur, le résultat final à Monza a été décevant, mais nous en sortirons plus forts grâce à cette expérience. Les problèmes sont douloureux, mais ils offrent l’occasion d’apprendre, et la volonté de l’équipe d’y parvenir est formidable."

Désormais, la saison passe par Bakou et c’est un défi particulier, comme le rappelle celui qui était auparavant directeur du programme moteur chez Mercedes : "Bakou est un circuit tout à fait unique et nous sommes impatients d’y retourner."

"Le secteur 1 ressemble à un jeu vidéo des années 80 avec sa série de virages à 90 degrés, le secteur 2 traverse la partie historique de la ville et est incroyablement étroit, tandis que le secteur 3 est plat avec la plus longue ligne droite de la Formule 1, où les voitures roulent souvent à trois de front avant d’aborder le premier virage."

"Malgré les bonnes opportunités de dépassement dans ce premier virage, Bakou reste un circuit urbain et il sera donc essentiel de bien se qualifier samedi."

"Nos performances ont été solides lors de plusieurs séances de qualification récemment, mais les résultats passés ne garantissent pas les succès futurs. Nous avons bien optimisé ces séances, en exécutant intelligemment nos plans de course et en utilisant judicieusement les pneus, et c’est quelque chose que nous voulons continuer à faire ce week-end."

"Il nous reste un tiers de la saison et nous voulons nous battre pour marquer des points dans chacune des huit courses restantes, mais cela ne sera possible qu’en prenant les bonnes décisions et en tirant le maximum de performances de la voiture."

Récemment, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a envisagé la réduction de la longueur des courses pour plaire à un jeune public qui parvient moins à se concentrer. Le Britannique n’est pas fermé à cette idée et pense en tout cas que la F1 doit en discuter de manière ouverte.

"En tant qu’industrie et sport, nous ne devrions pas adopter l’approche suivante ’nous avons toujours fait les choses d’une certaine manière et c’est donc ainsi que cela se passera toujours’. Nous devrions être ouverts au changement tout en soulignant les implications et les conséquences potentielles."

"Notre point de vue est que nous sommes ouverts à faire ce que les fans veulent et à essayer d’offrir les meilleures courses possibles. Ce sont les fans dans les tribunes et à la maison que nous divertissons, nous devons donc nous demander ce qu’ils aiment et nous adapter progressivement en gardant les yeux ouverts."