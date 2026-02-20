Williams F1 quitte Bahreïn toujours en retard sur ses rivaux

Williams a bouclé ses essais de pré-saison à Bahreïn après six jours intenses, avec Carlos Sainz seul au volant aujourd’hui. L’Espagnol a signé un meilleur tour en 1’34’’342 et un total de 141 tours.

"Ces six jours d’essais à Bahreïn ont été parmi les plus intéressants et exigeants auxquels j’ai participé, compte tenu des nouvelles réglementations et du nombre de choses que nous devions apprendre," lance l’Espagnol.

"Les progrès depuis le premier jour ont été significatifs, même s’il restera encore des éléments à comprendre et à résoudre au début de la saison."

Le pilote se montre lucide sur les ambitions de Williams pour le début de saison.

"Nous abordons la première moitié de l’année avec des attentes moins élevées qu’en 2025, sachant que nous allons démarrer légèrement en retrait. Cependant, j’ai vraiment hâte de commencer et de me concentrer sur l’amélioration des voitures au fil de l’année pour devenir plus compétitifs. Vivement Melbourne !"

Son coéquipier, Alex Albon, dresse un bilan positif des essais.

"C’était bien de passer cette dernière journée dans le garage pour étudier les données en temps réel de Carlos. Les tests à Bahreïn se sont déroulés relativement sans encombre. Nous avons accumulé un bon kilométrage et testé tout ce que nous voulions avec la voiture, donc je me sens plus prêt pour Melbourne. Il reste encore beaucoup à comprendre et beaucoup de performance à exploiter, mais je suis content que les essais se soient déroulés comme prévu. Maintenant, il s’agit de maximiser les prochains jours pour préparer la première course de l’année !"

Pense-t-il que Williams a rattrapé le temps perdu suite à son absence à Barcelone ?

"Non, ça coûte cher de manquer trois journées de tests, surtout dans une nouvelle réglementation. On a beaucoup appris, on a fait beaucoup de kilomètres lors de la première semaine de Bahreïn, et on était plus tournés vers la performance cette semaine."

"Nous ne sommes pas là où nous voudrions être, nous ne récupérerons pas le retard de ces trois journées, mais je pense que nous avons assez de données par rapport à ce dont nous avons besoin."

James Vowles, directeur de l’équipe, se dit satisfait par "une autre journée solide en piste et en kilométrage."

"C’est fantastique de constater qu’au cours des six derniers jours d’essais, nous avons été principalement limités par les pneus et le temps, mais que nous avons pu compléter l’ensemble du programme prévu. Cela témoigne du travail acharné des équipes, ici à Bahreïn et à Grove, pour rattraper le temps perdu."

"Personne ne sait vraiment où se situe la performance exacte. C’est ce que Melbourne va nous permettre de découvrir. Ce que je sais avec certitude, c’est que nous avons du travail à accomplir. Il ne fait aucun doute que nous partons légèrement en retrait. Mais je peux assurer à tout le monde que nous avons un programme agressif devant nous pour extraire un maximum de performance de cette voiture au cours des mois à venir."