La priorité de Williams F1 est d’être ’prête pour Melbourne et Shanghai’

Williams F1 continue de rattraper son retard après avoir manqué la première semaine d’essais hivernaux sur les trois prévues, et l’équipe est bien aidé en ce sens par une fiabilité irréprochable depuis l’arrivée de la FW48 à Bahreïn la semaine dernière.

James Vowles, le directeur de l’équipe, s’est félicité d’un programme intense et d’un travail de fond sur des réglages divers qui permettra à Alex Albon et Carlos Sainz d’être prêts sur différents types de circuits, mais il ne veut pas se risquer à donner la place de l’équipe.

"Pas premiers, pas derniers ! Tout le monde continue de le dire, mais c’est très difficile à dire. Le top 4 est le top 4, c’est clair. Mais il y a plusieurs voitures derrière, dont nous faisons partie, et un dixième semble séparer trois voitures. La bonne nouvelle est que chaque fois que nous roulons, nous trouvons de la performance" a déclaré Vowles.

"La semaine dernière, on voulait juste engranger du roulage, car ces moteurs sont très complexes et on voulait s’y habituer, faire des cycles complets du système. Cette semaine, on voulait tester les réglages, car on ne veut pas faire une voiture rapide à Bahreïn, on veut comprendre ce que font les réglages, afin d’être prêts quand on ira à Melbourne ou Shanghai."

Comme ses homologues, le Britannique préfère fixer des objectifs liés à l’équipe et non au classement relatif des performances : "Je veux que nous soyons capables de nous développer aussi vite que les autres autour de nous, c’est ce à quoi je m’attends."

Au moment de jauger les autres équipes, le team principal de Williams n’a pas mâché ses mots et assure que personne n’a dévoilé ses cartes : "Cela dépend des jours ! Certains jouent à des jeux. Red Bull semblait très bonne, jusqu’à ce que l’on parle de leur moteur et qu’ils réduisent un peu sa puissance !"

"Ferrari, bravo à eux, ils arrivent avec de belles innovations et ils progressent. Ils sont compétitifs. Mercedes a été forte dès les premiers jours, et on ne peut pas les écarter. Donc même dans le paddock, selon ce que chacun fait, c’est difficile à dire."

"Et il y aura des variations selon les circuits avec les différences d’exploitation des voitures et des moteurs. Aujourd’hui, Ferrari pourrait gagner une course ici, mais ça ne veut pas dire qu’ils pourront gagner à Melbourne."