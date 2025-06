Williams F1 assume un choix fort pour la saison 2026

L’équipe Williams F1 semble être en très grand forme pour la course de ce week-end à Montréal.

Mais avant d’évoquer la compétition, James Vowles a été interrogé sur un tout autre sujet.

Avant d’arriver au Grand Prix du Canada ce week-end, Vowles s’est fait un grand plaisir, bien mérité, en pilotant la mythique Williams FW14B, celle de Mansell en 1992.

Revenant sur cette expérience bien sûr unique, le patron de Williams F1, interrogé en conférence de presse FIA, avait un très large sourire.

« Oui, c’est exceptionnel. Sincèrement, après la fin, ils m’ont laissé dans la voiture et m’ont demandé si j’avais besoin d’une minute ; je suis resté là dix minutes, simplement pour savourer l’instant. Nous la préparions essentiellement, nous assurant de son bon fonctionnement avant de l’emmener à Goodwood, et cela représente une chance unique. Je ne peux le décrire autrement. C’est une chose que j’ai vue à la télévision il y a trente ans, dont je n’aurais jamais rêvé de m’approcher, et encore moins d’avoir la possibilité de la piloter. C’est une voiture très légère, exactement la monoplace de Nigel avec laquelle il a remporté le championnat à Budapest en 1992. Et cela constitue un moment exceptionnel pour moi d’avoir simplement la chance d’en faire partie. »

Rappelons d’ailleurs que James Vowles a aussi couru à un niveau intéressant en GT, et était donc bien légitime pour conduire cette Williams F1.

Une question plus légère est ensuite posée sur sa taille, pour savoir s’il n’était pas trop grand pour le baquet (le patron de Williams F1 mesure 1m84).

« Non. Merci ! Je pensais que vous alliez dire trop large ! Sincèrement, j’ai suivi un petit régime l’an dernier pour m’amincir un peu et m’assurer de pouvoir y entrer. Le plus gros problème vient de mes pieds, un peu grands. Je crois que les pieds de Nigel sont plus petits que les miens, donc il s’avère assez difficile de tout faire rentrer dans le nez de la voiture. »

Montréal, un circuit formidable pour Williams F1 ?

James Vowles pourrait bien continuer à sourire ce week-end, puisque Alexander Albon et Carlos Sainz ont été rapides en essais libres.

Après un Grand Prix très compliqué à Barcelone, le plus difficile de l’année, Williams F1 peut-elle renouer avec les gros points ce week-end à Montréal ?

« Je ris seulement parce que Fred (Frédéric Vasseur) a dit... en gros, il a dit qu’il n’y a pas de virages ici et que c’est la raison de notre rapidité. L’Espagne présente un circuit assez unique. Les virages 3 et 9 se négocient désormais à fond et vous y restez longtemps par rapport aux autres virages du circuit, ce qui n’est le cas sur la plupart des autres pistes. Incroyablement, cela relève plus de l’exception que de la norme. Et sans aucun doute, nous avons toujours un problème ancré dans notre voiture : si nous subissons une charge aérodynamique prolongée à haute vitesse, nous luttons. Et Barcelone l’a prouvé. »

« Le seul point que je soulignerais, c’est que nous nous sommes améliorés, cependant. Nous nous trouvions dans une situation à Barcelone… nous avions perdu les deux ailerons avant après le premier tour – mais la voiture aurait pu marquer un point là-bas, ce qui diffère de notre situation de bien d’autres années. »

« Mais sans aucun doute, Montréal, à l’inverse, représente le parfait opposé pour nous. C’est un circuit qui convient tout à fait aux caractéristiques de notre voiture, avec ses virages courts. Je ne pense pas que le tableau sera aussi rose que ce que nous avons vu durant les essais ; McLaren n’était pas aux avant-postes. Mais l’important, c’est que nous devrions afficher une compétitivité suffisante pour nous battre pour les points ce week-end. »

Tandis que la saison 2025 s’annonce sous de beaux auspices, Williams F1 reste bien sûr concentrée sur la révolution réglementaire de 2026, qui représentera une vraie opportunité de se rapprocher des écuries de pointe. L’équipe de Grove a-t-elle bien déjà remis au placard la voiture de cette année pour se préparer au mieux ?

« Je pense que vous constaterez que cela diffère probablement d’une équipe à l’autre. Pour nous, je me suis exprimé très clairement à ce sujet. Nous avons retiré la voiture de la soufflerie le 2 janvier, à dessein. Nous sommes ici pour nous assurer d’avoir une opportunité. »

« L’année prochaine représente une page blanche, on peut tout redessiner. Il n’y a pas d’éléments repris. Et pour nous, chez Williams, cela constitue une très bonne occasion de nous assurer de déterrer certains des autres éléments pour lesquels nous devons poser des fondations et bien faire les choses. Mais cela relève probablement de l’exception, pas de la règle. Pour nous, c’est une bonne occasion de repartir à zéro. »