Révélations sur les coulisses des discussions sur les règles F1 avec la FIA

Dans le paddock du Grand Prix de Miami, Alex Albon a levé le voile sur les coulisses des discussions entre les pilotes, la FIA et la Formule 1 au sujet du règlement 2026, révélant une unité rare au sein du plateau.

Profitant de la pause de cinq semaines entre les Grands Prix du Japon et de Miami, les acteurs du championnat ont échangé en profondeur sur les problèmes rencontrés en ce début de saison. Ces discussions ont débouché sur plusieurs ajustements réglementaires introduits ce week-end sur le tracé floridien.

Selon le pilote Williams, les 22 pilotes étaient globalement alignés sur les changements nécessaires. Revenant sur les enjeux de sécurité, notamment après le violent accident d’Oliver Bearman à Suzuka, Albon a insisté sur la nécessité d’adapter les comportements en piste.

"Il y a presque désormais une marge entre ce qui était acceptable l’an dernier et ce qui l’est aujourd’hui," a-t-il expliqué. "Nous aimons courir au millimètre, nous laisser juste assez d’espace et jouer avec la règle de la largeur d’une voiture. Mais actuellement, les différences de vitesse que l’on voit sont tellement importantes qu’il faut créer une marge de sécurité. Et en tant que pilotes, nous comprenons que cela repose sur un respect mutuel."

Le Thaïlandais plaide d’ailleurs pour une autorégulation avant toute intervention extérieure.

"Nous ne voulons pas que ce soit sur-réglementé par la FIA. En tant que pilotes, nous voulons d’abord nous respecter entre nous. Si cela ne se passe pas comme prévu et que l’instinct du pilote reprend le dessus, alors peut-être qu’il faudra réguler davantage. Mais pour l’instant, voyons comment cela évolue."

Au-delà de la sécurité, Albon souligne surtout la cohésion du groupe face aux enjeux réglementaires.

"Tout d’abord, nous sommes très unis parce que nous sommes tous des puristes dans l’âme. Ce que la FIA apprécie dans nos retours, c’est qu’ils sont sans biais. Évidemment, avec quatre ou cinq motoristes en Formule 1, il y a toujours des intérêts en jeu et chacun essaie d’orienter le règlement à son avantage."

"Les pilotes n’ont pas cela. Nous voulons simplement courir. J’apprécie vraiment que la FIA nous intègre dans ces discussions. Cela n’a peut-être pas toujours été le cas par le passé, mais aujourd’hui nous apportons des conseils."

Et ces échanges portent leurs fruits, selon lui.

"Nous leur disons ce qui nous semble artificiel ou pas pur, et ils en tiennent compte. Bien sûr, ils nous expliquent aussi la vision globale du sport, et nous la comprenons. Plus ils nous impliquent, plus je pense que cela évite des frustrations, car nous sommes consultés."

"Nous aimons être davantage intégrés comme Lewis l’a dit (à lire ici) parce que cela nous donne l’opportunité de nous exprimer. Par exemple, les changements introduits à Miami viennent en grande partie de discussions avec les pilotes. Donc nous sommes positifs vis-à-vis de ces évolutions."

Reste désormais à en mesurer l’impact en piste. Après des essais sur simulateur, Albon se montre prudemment optimiste.

"J’ai testé sur simulateur les nouvelles modifications et je pense que cela améliore certains aspects. Est-ce totalement pur, au point de simplement rouler aussi vite que possible ? Non, je ne pense pas. Il reste encore des étapes à franchir, mais il faut d’abord voir comment cela fonctionne en piste."

"Nous allons sûrement finir ce week-end et les pilotes donneront leur avis sur ce qu’il faut encore améliorer. C’est une excellente première étape, mais il y aura probablement une deuxième et une troisième étape. Cela ne sert à rien de tout enlever des règles tout de suite. Il y a de bonnes choses dedans, notamment pour se battre en course. Je pense que c’est positif pour tout le monde qu’il y ait de telles avancées, pas à pas."