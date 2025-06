Canada, EL3 : Norris devance Leclerc, Piastri tape le mur

Après une première journée délicate sur une piste du Circuit Gilles Villeneuve encore verte, les pilotes ont eu une soirée et une matinée pour redresser la barre et trouver de la performance. Ces EL3 sont l’occasion de s’assurer que la direction prise est la bonne.

Après cette séance, il restera une poignée d’heures avant la qualification, qui sera le véritable juge de paix de ce week-end. Un des grands enjeux de la qualification sera évidemment l’exploitation du pneu tendre C6, le plus soft de la gamme, qui est parfois difficile à utiliser sur un tour.

La lutte entre les équipes est plus serrée que jamais, avec une domination légère de Mercedes F1, mais des McLaren et un Max Verstappen en embuscade. Ferrari a semblé en retrait lors de la première journée, et c’est Williams qui s’est invitée dans le top 5 avec Alex Albon.

Derrière, l’image n’est pas plus évidente, puisque Racing Bulls et Fernando Alonso étaient aisément dans le top 10. Mais avec sept dixièmes entre la sixième place (donc milieu de Q3) et la 16e éliminatoire en Q1, tout reste à faire pour les 20 pilotes de la grille.

18h12 : La FIA a confirmé que le châssis de Charles Leclerc, accidenté hier, a été changé selon les règles. Le pilote monégasque va pouvoir prendre le départ des EL3.

18h18 : Un des commissaires de course sera à distance ce week-end, il s’agit d’Enrique Bernoldi. Le Brésilien remplace Derek Warwick, écarté pour avoir donné son avis sur la pénalité de Verstappen en Espagne.

18h21 : Le Grand Prix de Las Vegas restera au moins deux ans de plus au calendrier jusqu’en 2027 inclus, comme l’a confirmé sa directrice, Emily Prazer : "Nous voulons continuer à faire évoluer l’événement et avoir une vision à long terme. Bien que la course ait eu ses difficultés, nous voulons nous assurer qu’elle continue à fonctionner. Collectivement, nous avons décidé que c’est la meilleure approche. Nous planifions les choses à long terme, mais c’est là où nous en sommes". Le promoteur du GP de Las Vegas étant Liberty Media, propriétaire de la F1, on se doute qu’il ne sera pas si difficile de trouver un accord...

18h24 : Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de Verstappen, a confirmé hier que le Néerlandais avait connu des problèmes de réglages : "En termes d’équilibre, Max était un peu moins à l’aise en EL2 se plaignant du comportement mécanique de la voiture. Il y a beaucoup de travail à faire pour essayer de comprendre et s’assurer que nous sommes rapides dès le matin en EL3."

18h30 : Les EL3 sont lancés !

18h37 : Comme souvent, les EL3 débutent calmement avec quelques pilotes en piste pour des tours de reconnaissance.

18h39 : Seuls Franco Colapinto, Isack Hadjar et Leclerc sont en piste.

18h41 : Leclerc signe un temps de 1’15"002 en pneus mediums.

18h42 : Oliver Bearman fait mieux en 1’14"831, et Esteban Ocon se place troisième, tous deux en pneus mediums.

18h44 : Fernando Alonso a signé le meilleur tour en 1’13"050 en pneus tendres, et Lance Stroll se place à quatre dixièmes.

18h46 : Leclerc fait mieux en 1’12"843 en mediums.

18h47 : Oscar Piastri se place quatrième en mediums, et Yuki Tsunoda n’est pour l’instant que huitième. Alonso améliorait mais a tiré tout droit.

18h50 : Piastri allait améliorer mais il a cassé sa roue arrière droite sur le mur des champions ! Le pilote McLaren rentre au ralenti.

18h52 : Le drapeau rouge est déployé car un débris de carbone est présent sur la trajectoire en sortie de ce dernier virage. L’attache de roue semble cassée, reste à voir si la suspension est elle aussi abîmée, ce qui pourrait signifier la fin de la séance pour Piastri.

18h53 : Nico Hülkenberg a fait un tête-à-queue juste après Piastri, au même endroit, et il a légèrement abîmé l’aileron arrière de sa Sauber.

18h58 : La séance reprend avec un peu plus de 30 minutes restantes.

19h00 : George Russell signe le quatrième temps malgré un deuxième meilleur secteur absolu. Andrea Kimi Antoneli en termine avec le 13e temps seulement. Lando Norris grimpe au deuxième rang à 0"137 de Leclerc.

19h01 : Max Verstappen prend le huitième temps provisoire en pneus tendres, et Isack Hadjar signe le sixième chrono.

19h03 : Carlos Sainz prend le septième temps alors qu’Alex Albon s’est raté dans l’herbe.

19h04 : Verstappen se place à 0"014 de Leclerc en tendres, et Norris met tout le monde d’accord en 1’12"375 en pneus mediums.

19h05 : Russell fait encore mieux en gommes tendres, en 1’12"329. Verstappen se plaint de freins manquant encore de mordant.

19h06 : Hadjar améliore et prend le cinquième chrono en tendres.

19h08 : Verstappen améliore, il revient à 0"141 de Russell et prend la troisième place.

19h09 : En pneus mediums, Hamilton améliore et signe un 1’12"279. Il est en tête provisoirement. Entre temps, Albon s’est placé sixième.

19h10 : Hadjar a fait un tête-à-queue dans le premier virage, sans gravité.

19h11 : Russell améliore le meilleur temps assez nettement et se place en tête avec un 1’11"950. Piastri améliore mais ne fait pas mieux que cinquième.

19h15 : Bearman est remonté huitième, et les Williams sont sixième et septième.

19h17 : Hamilton prend le deuxième temps à 0"100 de Russell, mais Norris fait encore mieux en 1’11"799. Antonelli améliore aussi mais ne fait pas mieux que huitième.

19h18 : Bearman a tapé fort à la dernière chicane après un gros travers mais il ne casse pas sa suspension. "La voiture est un cauchemar", dit-il.

19h23 : Bloqué par le trafic, précisément par Hamilton qui a été gêné par Colapinto, Gasly s’agace : "Je commence à en avoir marre de ces gars, sérieusement, à quoi on joue ?"

19h26 : Alonso remonte en cinquième place, tandis que Tsunoda fait son premier tour en tendres mais reste 20e.

19h28 : Verstappen se plaint de n’avoir aucun grip sur les roues avant.

19h29 : Leclerc est remonté à 0"078 de Norris.

19h30 : C’est la fin de ces EL3 !

Norris termine en tête devant Leclerc et Russell, puis Hamilton et Verstappen. Alonso suit devant Antonelli, Piastri et les Williams de Sainz et Albon. Hadjar et Gasly suivent aux portes du top 10 devant Stroll et les Haas, puis Colapinto, les Sauber et Tsunoda.

A noter que Yuki Tsunoda et Gabriel Bortoleto n’ont pas respecté la procédure de drapeau rouge et sont sous enquête. Les commissaires vont se pencher sur ces infractions avant les qualifications.