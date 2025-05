Williams F1 : Albon est ’déçu’ malgré sa 8e place, Sainz déplore ’une erreur coûteuse’

Alex Albon a signé une nouvelle performance remarquable à Miami. Le pilote Williams F1 s’est qualifié huitième pour le Sprint du Grand Prix en Floride, et il pense qu’il aurait pu faire encore mieux s’il avait été aussi performant qu’en essais libres.

"Un peu déçu de la SQ3, mon tour semblait bon mais j’étais un peu loin. Je dois comprendre davantage. La voiture était meilleure en essais libres qu’en qualifications, et on a eu du mal à faire fonctionner les pneus, donc c’est la principale chose qu’on doit améliorer demain, mais on est les meilleurs des autres" a déclaré Albon, qui a confirmé que les points sont "l’objectif".

Carlos Sainz sera 15e au départ après une erreur en SQ2 qui l’a empêché de signer un chrono. Le pilote espagnol admet des regrets et reconnait sa faute : "Ce n’était pas idéal, on a choisi de ne faire qu’un tour, et le risque est que dès que vous faites une erreur vous ne faites pas de chrono."

"Cette fois, j’ai fait une erreur, j’ai bloqué les roues avant le virage 11 et je dois analyser ce que j’ai fait. Je n’avais pas l’impression de faire quelque chose de différent par rapport à d’habitude donc je dois comprendre."

"Ce sera un long Sprint pour moi. Je pense que je suis plus rapide que les pilotes autour de moi car je pense qu’aujourd’hui, on avait le rythme pour atteindre le top 10. Une erreur coûteuse mais le positif est que ça m’arrive pour le Sprint, et il reste encore la vraie qualif et la vraie course."