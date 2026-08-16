F1 2026 vs 2025, pilotes et équipes : qui a brillé, qui a dégringolé dans la hiérarchie

La révolution réglementaire entrée en vigueur en 2026 n’a pas seulement modifié les monoplaces de Formule 1 : elle a profondément redistribué les cartes entre les pilotes et les équipes. Après le Grand Prix de Hongrie, onze manches ont suffi pour transformer une hiérarchie qui semblait solidement établie douze mois plus tôt. Mercedes F1 domine désormais, Kimi Antonelli mène le championnat et les références de 2025 ont, pour certaines, brutalement reculé. On fait le point avant la reprise à Zandvoort cette semaine.

Le changement de réglementation a donc produit exactement ce que la Formule 1 espérait : une redistribution de la compétitivité. Mais l’ampleur du phénomène est particulièrement frappante lorsqu’on compare les classements à la même période de la saison précédente.

Le cas le plus spectaculaire est évidemment celui de Kimi Antonelli. Pour sa première saison en Formule 1 en 2025, l’Italien avait terminé septième du championnat avec 150 points. Une performance déjà remarquable pour un débutant, mais qui ne le plaçait évidemment pas parmi les favoris pour le titre.

Douze mois plus tard, la situation est radicalement différente. Après le Grand Prix de Hongrie, Antonelli occupe la tête du championnat avec 219 points. Le pilote Mercedes F1 est désormais considéré comme le plus sérieux prétendant au titre alors que la saison a atteint sa mi-parcours.

Cette spectaculaire progression est directement liée aux performances de Mercedes face aux nouvelles règles. L’écurie allemande a notamment particulièrement bien maîtrisé les nouvelles règles relatives au déploiement de l’énergie hybride, un domaine dans lequel elle semble avoir pris un avantage important sur ses rivales.

Antonelli en a été l’un des principaux bénéficiaires et se retrouve ainsi dans une position qu’il était difficile d’imaginer un an plus tôt : celle de leader du championnat du monde.

Antonelli n’est pas le seul pilote à avoir profité du changement de réglementation. Lewis Hamilton a lui aussi considérablement progressé dans la hiérarchie. Sixième du championnat 2025 à la même période de référence, le Britannique figure désormais dans le trio de tête.

Pour Hamilton, cette progression intervient alors qu’il dispute sa deuxième saison avec Ferrari, ce qui souligne également le changement de compétitivité de la Scuderia par rapport à l’année précédente.

George Russell, de son côté, a confirmé sa position parmi les candidats sérieux au titre mais doit redresser la barre pour revenir au niveau de son équipier. Et mettre sa malchance de côté...

À l’autre extrémité du classement, le contraste est particulièrement brutal pour les pilotes qui dominaient la saison précédente. Lando Norris, champion du monde en 2025, occupe désormais une lointaine cinquième place. Le Britannique avait pourtant été la référence absolue de la saison précédente, mais la perte de compétitivité de McLaren l’a fait reculer dans la hiérarchie.

Max Verstappen connaît lui aussi une baisse importante. Vice-champion du monde en 2025, le Néerlandais est désormais sixième. Sa situation est d’autant plus frappante que Red Bull a rencontré d’importantes difficultés avec sa monoplace conçue selon les nouvelles règles.

Oscar Piastri, troisième du championnat l’année dernière, est lui aussi victime de ce bouleversement. L’Australien se retrouve désormais hors du top 5. Le nouveau règlement a donc transformé les positions des trois pilotes qui occupaient le podium du championnat du monde 2025 : aucun d’entre eux n’est actuellement dans les trois premières places.

Pour voir l’ensemble des évolutions des pilotes en 2026 par rapport à 2025, consultez le premier tableau sous cet article.

Mercedes a pris la place de McLaren

Le changement est encore plus spectaculaire au championnat Constructeurs. À la même période en 2025, McLaren était en train d’écraser la concurrence. Après onze Grands Prix, l’écurie britannique comptait alors 417 points, soit plus du double de Ferrari, deuxième avec 210 points. La domination était sans ambiguïté.

Un an plus tard, le paysage est méconnaissable. Après onze manches en 2026, Mercedes mène avec 379 points, devant Ferrari avec 307 points, tandis que McLaren est désormais troisième avec seulement 220 points.

La comparaison permet de mesurer l’ampleur du retournement. Mercedes est l’équipe qui a le plus progressé dans la hiérarchie : troisième en 2025, elle est désormais solidement installée à la première place. Elle est passée de 209 points et de la troisième place à 379 unités et au commandement du championnat. Ferrari a également amélioré sa position relative. La Scuderia est passée de la deuxième place à la même période de 2025 à la deuxième position en 2026, mais surtout, elle a considérablement réduit l’écart avec le leader.

Le contraste est évidemment beaucoup plus difficile à accepter pour McLaren. McLaren avait 417 points après onze courses en 2025, contre seulement 220 sur la même période en 2026. L’équipe est passée du statut de référence absolue à celui de troisième force, avec 159 points de retard sur Mercedes après onze manches.

Andrea Stella a reconnu que son équipe avait payé un lourd tribut après son doublé de 2025, avec les titres Pilotes et Constructeurs qu’il a fallu aller chercher à coups de développements jusqu’au dernier moment. La préparation de la nouvelle réglementation semble donc avoir demandé des choix techniques et de développement qui ont lourdement affecté la compétitivité de la MCL40.

Le bouleversement ne concerne évidemment pas uniquement les équipes de pointe. Williams a également connu une évolution particulièrement négative. Cinquième du championnat constructeurs à la même période en 2025, l’écurie britannique est désormais neuvième. Une chute de quatre places qui illustre les difficultés rencontrées par Williams avec la nouvelle génération de monoplaces.

À l’inverse, Alpine a réalisé une progression spectaculaire. Dernière du classement en 2025, l’écurie française occupe désormais la sixième place. Elle était même 5e avant la Hongrie. Mais la tendance n’est pas haussière en ce moment à Enstone. Les évolutions de Zandvoort doivent permettre de repartir de l’avant.

Aston Martin figure parmi les équipes qui ont le plus souffert du passage aux nouvelles règles. L’écurie était huitième à la même période en 2025. Elle est désormais dixième, avec un seul point au compteur. La chute est donc particulièrement spectaculaire : Aston Martin a non seulement perdu du terrain sur les équipes qui la précédaient, mais se retrouve désormais en avant-dernière position du championnat.

Cette situation contraste fortement avec les ambitions affichées par l’équipe et les importants investissements réalisés autour de son projet. Mais les progrès spectaculaires de l’AMR26 version B et le nouveau moteur Honda qui arrive devraient permettre une bien meilleure 2e partie de saison.

Pour voir l’ensemble des évolutions des équipes en 2026 par rapport à 2025, consultez le deuxième tableau ci-dessous.

Pilote Points en 2026 Points en 2025 Variation +/- Kimi Antonelli 219 63 +156 Lewis Hamilton 169 91 +78 George Russell 160 146 +14 Charles Leclerc 138 119 +19 Lando Norris 128 201 -73 Max Verstappen 109 155 -46 Oscar Piastri 92 216 -124 Isack Hadjar 68 21 +47 Liam Lawson 43 12 +31 Pierre Gasly 42 11 +31 Arvid Lindblad 23 Absent — Franco Colapinto 19 0 +19 Oliver Bearman 18 6 +12 Gabriel Bortoleto 10 4 +6 Carlos Sainz 6 13 -7 Alex Albon 5 42 -37 Esteban Ocon 3 23 -20 Nico Hulkenberg 2 22 -20 Fernando Alonso 1 14 -13 Lance Stroll 0 14 -14 Valtteri Bottas 0 Absent — Sergio Perez 0 Absent —