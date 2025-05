Sauber F1 : Hülkenberg est ’plutôt content’ après la qualif Sprint

Nico Hülkenberg a signé le 11e temps de la qualification Sprint du Grand Prix de Miami, et le pilote Sauber F1 pense qu’il aurait pu faire mieux si sa séance d’essais libres s’était mieux passée. L’Allemand est néanmoins satisfait, comme il l’explique avant d’admettre que la dégradation inquiète son équipe après Djeddah.

"Je suis plutôt content pour être honnête, c’est serré et les essais libres ont été difficiles, j’avais fait un plat sur mes pneus au début de mon relais et j’ai fait seulement quatre tours en libres, ce qui n’est pas la meilleure préparation avant la qualif Sprint. Mais c’était correct et plutôt positif" a déclaré Hülkenberg.

"C’est correct, on verra comment ça se passe en course, on sait qu’on a eu des difficultés là-bas mais c’est différent ici. Chaque jour, on vient ici et on voit ce qu’on peut accomplir, et c’est de nouveau ce qu’on va faire."

Gabriel Bortoleto sera 19e sur la grille de départ du Sprint, et contrairement aux pilotes autour de lui sur la grille, il n’a pas manqué son dernier tour, il a juste fait une erreur dans son tour rapide.

"Le tour était bon jusqu’au dernier virage, et j’ai bloqué les roues et je suis allé trop loin. J’ai perdu mon tour, j’allais améliorer mais un peu seulement. C’est dommage car le tour était bon. On passe à autre chose, il y a encore beaucoup à faire" a déclaré le Brésilien.