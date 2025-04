Sauber F1 n’avait pas le rythme pour viser mieux à Djeddah

Sauber a conclu un week-end difficile à Djeddah avec une course qui a mis en lumière une performance correcte dans le peloton mais sans récompense.

L’équipe a divisé les stratégies au départ, plaçant Gabriel Bortoleto après la voiture de sécurité sur un long relais de 48 tours en pneus durs. Un pari qui n’a pas payé avec la 18e et dernière place des pilotes à l’arrivée.

"Ce week-end a été riche en apprentissages : de la préparation à la gestion des contretemps, en passant par la compréhension de l’importance de chaque séance. En même temps, ce fut très difficile du début à la fin. La course en elle-même a été frustrante : il ne s’est pas passé grand-chose de notre côté. Nous avons choisi de chausser des pneus durs pendant la voiture de sécurité au départ, mais dans les 15 derniers tours, ils étaient complètement morts et je me concentrais uniquement sur le retour à l’arrivée."

"Il est maintenant temps de se reposer, de récupérer et de repartir à zéro, tant mentalement que physiquement. Je tiens à remercier l’équipe, tant en piste qu’à l’usine, pour son soutien indéfectible jusqu’à présent : ils me soutiennent toujours et m’aident à progresser en tant que pilote, course après course. J’en tirerai les leçons ce week-end et je me dirige vers Miami prêt à me battre, déterminé à tirer le meilleur parti de tout ce que j’ai appris jusqu’à présent lors de mes cinq premières courses."

Nico Hulkenberg a tiré le meilleur parti de sa F1 grâce à un arrêt au stand propre et bien exécuté. Mais seule la 15e place était au bout.

"Ce fut la course la plus exigeante de la saison jusqu’à présent. Malheureusement, le dimanche s’est avéré propre et sans incident pour tout le monde – je n’ai vu aucun drapeau jaune après le premier tour. Nous n’avions tout simplement pas le rythme pour gagner des positions ou lutter pour les points, juste assez pour suivre, ce qui est déjà bien mieux qu’en 2024 pour l’équipe."

"L’équilibre de ma voiture n’était pas idéal, ce qui a entraîné une usure accrue des pneus. Il ne fait aucun doute que nous avons encore du travail. Le point positif est que nous avons réalisé une course propre sur ce circuit urbain exigeant et que nous avons collecté de nombreuses données à analyser. Après un début de saison intense et un triple programme difficile, c’est une bonne chose pour toute l’équipe de faire une petite pause avant de repartir à Miami."