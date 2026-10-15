Williams dévoile le nom spécial de sa F1 de 2027 et prépare ses 50 ans

Williams s’apprête à célébrer un anniversaire majeur en Formule 1. En 2027, l’écurie britannique fêtera ses 50 ans d’existence dans le championnat du monde, un cap que seules Ferrari et McLaren ont atteint avant elle. Pour marquer l’événement, l’équipe de Grove a annoncé que sa prochaine monoplace sauterait un numéro, tout en dévoilant un programme de célébrations comprenant une exposition historique, une livrée choisie par les supporters et un hommage au titre mondial remporté par Jacques Villeneuve en 1997.

Williams a officiellement confirmé que sa monoplace de Formule 1 pour la saison 2027 serait baptisée FW50, une appellation destinée à célébrer le cinquantième anniversaire de l’écurie. Il n’y aura donc pas de FW49 après la FW48 qui court cette année. C’est une information que nous vous rapportions en exclusivité dès le 15 avril dernier.

Cette dénomination "FW" s’inscrit dans la tradition de l’équipe britannique, dont les monoplaces portent depuis leurs débuts les initiales de son fondateur, Frank Williams.

Avec ce cinquantième anniversaire, Williams deviendra la troisième écurie à atteindre un tel cap en Formule 1, après Ferrari et McLaren.

L’équipe a également confirmé que la FW50 serait officiellement présentée en février 2027, même si la date précise de son lancement n’a pas encore été communiquée.

Au-delà de cette nouvelle monoplace, Williams entend profiter de l’ensemble de la saison pour mettre à l’honneur son histoire et les grandes figures qui ont contribué à son palmarès.

L’un des principaux événements organisés pour cet anniversaire sera une exposition destinée aux supporters, baptisée W50 Live. Elle se tiendra au 26 Leake Street, à Londres, et permettra au public de découvrir plusieurs monoplaces emblématiques de l’histoire de l’écurie.

Parmi les voitures exposées figurera la FW06, présentée comme la première monoplace de Williams et associée aux débuts de l’équipe en 1977. Les visiteurs pourront également admirer plusieurs machines qui ont marqué les grandes années de Williams en Formule 1.

La FW11B, avec laquelle l’écurie a remporté le championnat du monde des constructeurs en 1987, sera notamment présente. Elle sera accompagnée de la célèbre FW14B de 1992, l’une des monoplaces les plus dominatrices de son époque, qui avait permis à Nigel Mansell de décrocher son unique titre mondial. La FW19, au volant de laquelle Jacques Villeneuve avait été sacré champion du monde en 1997, fera également partie des voitures exposées.

Des monoplaces plus récentes compléteront cette sélection, tandis qu’une voiture d’exposition représentant la future FW50 permettra d’établir un lien entre le passé et l’avenir de l’écurie.

Williams souhaite ainsi faire découvrir son patrimoine aux nouvelles générations de supporters, tout en permettant aux passionnés de retrouver plusieurs voitures emblématiques de ses cinquante années de compétition.

Les supporters choisiront la livrée du Grand Prix de Grande-Bretagne

Les célébrations ne se limiteront pas à cette exposition. À l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne 2027, Williams donnera également à ses supporters la possibilité de choisir la livrée que porteront ses monoplaces lors de sa course à domicile.

Cette initiative revêt une importance particulière pour l’écurie, puisque Silverstone occupe une place à part dans son histoire. Le circuit britannique a en effet accueilli la première victoire de Williams en Formule 1, mais également son centième succès dans la discipline. Le choix d’une décoration spéciale par les supporters permettra donc de célébrer cet héritage sur un circuit particulièrement symbolique.

Les modalités précises du vote et les différentes propositions de livrées n’ont pas encore été détaillées.

Un hommage à Jacques Villeneuve pour les 30 ans de son titre

L’année 2027 marquera également le trentième anniversaire du titre mondial remporté par Jacques Villeneuve. Le Canadien avait été sacré champion du monde en 1997 au volant de la Williams FW19, offrant à l’écurie l’un des derniers grands succès de son histoire.

Pour célébrer cet anniversaire, Williams prévoit d’organiser sa participation au Festival de vitesse de Goodwood autour du sacre de Villeneuve. L’initiative s’inscrira dans la continuité de l’hommage rendu cette année à Damon Hill, à l’occasion du trentième anniversaire de son titre mondial de 1996.

Williams entend ainsi mettre en valeur deux des grandes figures de son histoire récente, dont les succès ont marqué les années de domination de l’écurie britannique.

Vowles : "Cette volonté de gagner reste dans notre ADN"

Pour James Vowles, directeur de Williams, ce cinquantième anniversaire constitue une occasion de mesurer le chemin parcouru depuis la création de l’écurie par Frank Williams.

Le Britannique rappelle notamment combien il était difficile de construire une équipe indépendante capable de rivaliser avec les plus grands constructeurs du sport automobile.

"C’est incroyable de penser que plus de 100 écuries de Formule 1 sont apparues puis ont disparu depuis que Frank Williams a construit cette équipe à partir de presque rien, avec la détermination de courir et de gagner face aux géants du sport automobile."

"Cette indépendance, cette passion et cette volonté inébranlable de gagner restent inscrites dans notre ADN alors que nous entrons dans notre cinquantième année."

"Nos célébrations permettront de faire découvrir à une nouvelle génération de supporters les héros et les histoires qui ont forgé l’héritage de Williams. Ce sont ces supporters qui nous accompagneront pour atteindre de nouveaux sommets."

Domenicali salue une écurie indissociable de l’histoire de la F1

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, a lui aussi tenu à saluer cet anniversaire à venir. Pour le dirigeant italien, Williams représente bien davantage qu’une simple équipe historique du championnat.

"C’est incroyable de célébrer les 50 ans de Williams en Formule 1."

"Sir Frank Williams a construit l’une des équipes qui ont marqué notre sport, fondée sur la détermination, la résilience et une volonté de réussir sans compromis."

"Ces valeurs continuent d’inspirer l’équipe aujourd’hui, alors qu’elle écrit le prochain chapitre de son histoire remarquable."

Le patron de la F1 insiste également sur la place particulière occupée par Williams dans le patrimoine du championnat du monde.

"Williams ne constitue pas seulement une partie essentielle de notre histoire, mais aussi de l’identité même de la Formule 1, avec des exploits, des souvenirs et des moments qui occuperont pour toujours une place particulière dans notre sport."

Williams prévoit également de commercialiser différents produits dérivés en édition limitée tout au long de l’année, afin de permettre aux supporters de participer aux célébrations de ce cinquantième anniversaire.

D’autres événements sont programmés pour la fin de la saison de Formule 1, avec une dernière série de festivités prévue en décembre 2027.