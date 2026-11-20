Mercedes F1 apporte un nouveau turbo : Sainz, Antonelli et Piastri pénalisés
Déjà trois pilotes qui reculeront sur la grille
Carlos Sainz devra lui aussi composer avec une pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Las Vegas après l’installation d’un nouveau turbocompresseur sur sa Williams. Cette modification n’est toutefois pas uniquement liée à la nécessité de remplacer une pièce : elle marque également l’arrivée d’une évolution développée par Mercedes dans le cadre du dispositif ADUO, destiné à permettre aux motoristes en retrait de combler une partie de leur déficit de performance. Plusieurs équipes clientes vont bénéficier de cette amélioration, mais tous les pilotes ne subiront pas les mêmes conséquences sportives.
Le week-end du Grand Prix de Las Vegas commence avec une mauvaise nouvelle pour Carlos Sainz. Le pilote Williams écopera d’une pénalité de dix places sur la grille de départ après que son équipe a décidé d’installer un cinquième turbocompresseur sur sa monoplace, dépassant ainsi le quota autorisé pour la saison 2026.
Ce remplacement s’inscrit dans une démarche plus large de Mercedes High Performance Powertrains, qui introduit à Las Vegas une nouvelle spécification de turbocompresseur destinée à améliorer les performances de son groupe propulseur.
Le motoriste allemand a développé cette évolution grâce au mécanisme ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), qui permet aux constructeurs accusant un déficit de performance de bénéficier de possibilités de développement supplémentaires.
Mercedes a obtenu cette autorisation après qu’il a été établi que son moteur thermique présentait un déficit de puissance compris entre 2 et 4 % par rapport au groupe propulseur de référence.
Cette situation a permis au constructeur de travailler sur une nouvelle version de son turbocompresseur, dont les débuts en piste étaient programmés pour le Grand Prix de Las Vegas.
Williams confirme l’évolution pour ses deux pilotes
Mercedes a décidé de mettre cette nouvelle spécification à la disposition de son équipe officielle ainsi que de ses écuries clientes, parmi lesquelles Williams et McLaren.
Du côté de Williams, les deux monoplaces bénéficieront de cette évolution dès le week-end américain.
Un porte-parole de l’écurie britannique a confirmé que Carlos Sainz et Alexander Albon utiliseraient tous deux le nouveau turbocompresseur développé dans le cadre du dispositif ADUO.
"Alex et Carlos utiliseront tous les deux la spécification de turbocompresseur autorisée dans le cadre de l’ADUO ce week-end."
Mais si les deux pilotes disposeront du même matériel, les conséquences réglementaires seront différentes.
Sainz ayant déjà utilisé quatre turbocompresseurs depuis le début de la saison, l’installation de cette nouvelle unité constitue son cinquième élément et entraîne automatiquement une sanction.
"Carlos recevra une pénalité de dix places sur la grille, car il s’agira de son cinquième turbocompresseur, ce qui dépasse le quota annuel autorisé."
Alexander Albon échappe en revanche à toute sanction, puisque son nouveau turbocompresseur reste compris dans le nombre d’éléments qu’il est autorisé à utiliser sur l’ensemble du championnat.
Le Thaïlandais pourra donc profiter de cette évolution sans être pénalisé sur la grille de départ.
Antonelli et Piastri également pénalisés à Las Vegas
Carlos Sainz ne sera pas le seul pilote à subir une pénalité liée au remplacement d’un élément de son groupe propulseur pendant le week-end de Las Vegas.
Chez Mercedes, Kimi Antonelli devra lui aussi reculer sur la grille de départ après l’installation d’un sixième moteur thermique sur sa monoplace.
Le nouveau champion du monde écopera d’une pénalité de cinq places pour ce dépassement de son allocation réglementaire.
La situation est également compliquée pour Oscar Piastri, qui devra composer avec une sanction encore plus importante.
Le pilote McLaren recevra une pénalité de dix places après l’installation de son cinquième moteur à combustion interne de la saison.
Ces différentes sanctions interviennent alors que Mercedes introduit une évolution importante de son groupe propulseur, dont l’objectif est de réduire le déficit de puissance identifié par la FIA.
Pour Williams, l’enjeu sera désormais de tirer parti de cette nouvelle spécification tout en limitant les conséquences sportives de la pénalité infligée à Sainz.
Sur un circuit de Las Vegas caractérisé par ses longues lignes droites, les performances du groupe propulseur seront particulièrement importantes. Mais pour l’Espagnol, le bénéfice potentiel du nouveau turbocompresseur devra d’abord compenser le handicap d’un départ dix places plus loin que sa position obtenue en qualifications.
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