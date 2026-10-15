Red Bull Powertrains a profité d’un sacrifice en début d’année pour vite progresser

Le moteur Red Bull Powertrains a fait ses débuts cette année, et la partie thermique du V6 hybride de nouvelle génération a vite été nommée par la FIA comme la plus rapide du plateau de la F1 2026. Alors que Red Bull a longtemps voulu faire changer cette donnée, le bloc propulseur vient de remporter ses deux premières victoires, dès sa première saison d’existence, ce qui confirme ses qualités et les progrès effectués au fil de l’année.

Le directeur technique de RBPT, Ben Hodgkinson, a déclaré à The Race que les progrès clés proviennent du travail de calibration, qui ont amélioré toutes les caractéristiques du moteur, en parallèle d’une meilleure exploitation qui a aussi amélioré la fiabilité.

"Nous avons en quelque sorte constaté que le moteur le plus puissant que nous puissions créer a donné naissance à un système de combustion qu’il est assez difficile de régler pour s’assurer d’en tirer toujours le rendement maximum" a expliqué Hodgkinson à The Race.

"Cela a mis une pression énorme sur l’équipe de calibration pour essayer de s’assurer qu’il fonctionne toujours à ce bon niveau."

Le département moteur de Milton Keynes a choisi de continuer le développement plus longtemps que prévu, et cela a réduit le temps de travail sur la préparation, la durabilité et la calibration.

"Au moment prévu à l’origine durant la présaison, lorsque nous planifiions de geler la spécification, nous n’étions pas vraiment satisfaits des niveaux de performance."

"Nous avons donc pris la décision de continuer, ce qui nous donnait de moins en moins de temps pour faire des essais de durabilité et effectuer tout le travail de calibration dont nous avions besoin. En réalité, nous avons commencé la saison avec des calibrations assez immatures. Mais elles se sont améliorées au fur et à mesure de chaque course."

L’ingénieur affirme que les progrès ne se sont jamais arrêtés et que la compréhension a fait un pas en avant après Bakou : "Cela a permis de s’assurer que le moteur fonctionnait au plus proche de son meilleur niveau à tout moment."

"Nous avons en quelque sorte un moteur qui sous-performe parfois par rapport à ce que nous savons qu’il peut faire. Il y a toujours eu ce grand objectif : si nous pouvons le faire fonctionner au sommet de son potentiel à chaque tour, nous serons dans une très bonne position."

Mais ce n’est pas seulement en comprenant le moteur que Red Bull a progressé cette année, puisque la synergie entre châssis et moteur est plus importante que jamais, et c’est un domaine où les choses ont beaucoup évolué à Milton Keynes.

"Il y a eu une collaboration beaucoup, beaucoup plus profonde entre le côté châssis et le côté groupe motopropulseur. Il s’agit de la manière dont vous équilibrez l’énergie et la déployez, de l’endroit où vous pouvez la récupérer et du travail avec les pilotes."

"Je peux vraiment voir à quel point cette équipe devient de plus en plus forte. Quand nous gagnons, c’est vraiment la victoire d’une seule équipe, la preuve que nous nous rassemblons tous."

Malgré les progrès faits, Hodgkinson pense comme Laurent Mekies que le moteur peut nettement progresser : "Il y a encore des améliorations à aller chercher rien du côté de la calibration, donc je pense que vous en verrez une partie cette saison."

Red Bull Powertrains a encore beaucoup à gagner sur la calibration, comme il le confirme : "Je pense qu’il y a encore beaucoup à tirer de la calibration. Quand je regarde notre moteur, il reste une marge par rapport à son maximum théorique que nous voyons sur les bancs d’essai."

"Et en réalité, ce n’est pas seulement à la calibration de résoudre cela. Vous pouvez apporter des modifications matérielles qui le rendent un peu plus facile à exploiter, ou un peu moins ’diva’, pour utiliser une terminologie souvent employée en F1."

"Notre système de combustion pourrait être décrit comme une petite diva, et nous devons le rendre un peu plus facile d’accès pour en tirer le meilleur. Ce sont donc quelques-uns des changements que nous apportons pour l’année prochaine, et nous espérons pouvoir franchir une belle étape en termes de performances."

Le travail pour la saison prochaine va être plus important que prévu, car les moteurs changeront de manière d’être exploités, avec une réduction de la partie électrique pour moins dépendre de l’énergie sur les tracés rapides.

"Ce qui aurait dû être une année de peaufinage est un peu une année où l’on repart à zéro sur le système de combustion. Nous avons énormément appris sur la façon de tirer le meilleur parti de ce système de combustion, et les changements que nous apportons pour la saison prochaine découlent donc de cet apprentissage."