Stroll ferme la porte à un retour de Horner chez Aston Martin F1

Les efforts de Christian Horner pour obtenir un nouveau poste en Formule 1 semblent avoir atteint une impasse claire du côté d’une équipe déjà, le propriétaire de l’écurie Aston Martin, Lawrence Stroll, ayant exclu toute implication future de l’ancien directeur de Red Bull.

Horner, qui a quitté Red Bull plus tôt cette année dans un contexte de turbulences, avait pris contact avec Stroll pour reprendre la direction de l’équipe à la place d’Andy Cowell ou pour racheter une partie de l’écurie de Silverstone.

Cowell a déclaré à Singapour que ces discussions n’avaient abouti à rien.

"Le sujet a été abordé lors de la conférence de presse. J’ai parlé à Lawrence pour voir ce qu’il savait. Apparemment, Christian a appelé presque tous les propriétaires d’écuries à ce stade, vous pouvez donc leur poser la question."

"Je peux affirmer sans équivoque qu’il n’y a absolument aucun projet visant à impliquer Christian dans des fonctions opérationnelles ou d’investissement à l’avenir."

Des sources au sein d’Aston Martin ont confirmé que Stroll avait personnellement contacté des cadres supérieurs pour démentir les rumeurs et les rassurer sur le fait que Horner ne rejoindrait l’écurie à aucun titre.

Horner aurait proposé un contrat de sponsoring lucratif et un consortium d’investisseurs intéressés par l’achat d’une participation minoritaire dans Aston Martin, mais seulement s’il pouvait assumer le contrôle total en tant que PDG et directeur de l’équipe, une demande que Stroll a catégoriquement rejetée.

Horner a également approché les actionnaires de plusieurs autres équipes de F1, dont Cadillac, Haas, Audi et Williams, avec le même résultat : des portes toutes fermées !