Wheatley : Audi F1 va ’respecter’ Sauber dans sa transformation

Jonathan Wheatley, le team principal de Sauber, mènera Audi F1 l’année prochaine sur les circuits. Sous les ordres de Mattia Binotto, il est l’un des responsables de la transition entre l’équipe d’artisans qu’est le team suisse, et l’arrivée de l’équipe d’usine du constructeur allemand, et sait quelles responsabilités il incarne.

"Les six prochains mois seront placés sous le signe du respect, à bien des égards" a déclaré Wheatley à The Race. "Sauber possède une riche histoire, celle d’une équipe de Formule 1 incroyable qui a accompli tant de grandes choses malgré des origines très modestes."

"Nous devons prendre soin de l’héritage de cette équipe. Je suis attentif à l’histoire, et Sauber en fait partie depuis mon enfance. Je me souviens de la première voiture lorsque j’étais chez Benetton, une voiture magnifique."

"Nous devons préserver cet héritage avec beaucoup de soin, et je sais que c’est important pour Gernot Döllner [PDG d’Audi] ; si Audi a quatre anneaux, c’est parce qu’ils n’ont jamais oublié comment Audi est devenu Audi."

"C’est une responsabilité que Mattia et moi comprenons également. Il y a beaucoup à faire dans les prochains mois. C’est ambitieux, mais tout ce que nous faisons est ambitieux. Nous sommes sur la bonne voie pour le moment."

L’ingénieur britannique est satisfait d’avoir réussi à recruter du monde chez Sauber, et il pense que la crédibilité de l’équipe permet de faire en sorte que ces gens restent fidèles à la structure de Hinwil, et ne cherchent pas à aller ailleurs.

"La crédibilité que nous apportons, Mattia et moi-même, ainsi que nos performances sur le circuit, sont importantes, car les gens ne voient peut-être pas Sauber comme un tremplin vers la Formule 1 avant de rejoindre une autre équipe. Ils la considèrent comme un emploi permanent, un travail pour la vie."

"Il faut maintenir cette cohérence dans le personnel, car une fois que vous avez ces personnes incroyablement talentueuses, bien formées et qui comprennent le fonctionnement de l’équipe, vous voulez les garder motivées et les faire rester où elles sont. Vous n’allez nulle part, donc vous n’essayez pas constamment de réinventer une équipe avec de nouvelles personnes."

L’ancien directeur sportif de Red Bull salue les trois décennies d’histoire de Sauber depuis 1993 (photo en haut) jusqu’à 2025, que ce soit sous les couleurs de BMW, d’Alfa Romeo ou de Stake, et une présence ininterrompue qui est devenue importante sur la grille.

"Il faut vraiment se connecter à ’l’arbre de vie’ de l’équipe. J’ai passé beaucoup de temps avec Peter Sauber à essayer de comprendre les défis auxquels il était confronté, les décisions qui devaient être prises en cours de route, pourquoi la structure était telle qu’elle était."

"J’ai simplement essayé de comprendre en profondeur où en était Sauber et comment tout avait commencé. On apprend alors beaucoup de choses et on commence à comprendre certaines des décisions qui ont été prises. Il y a eu tellement de compromis."

"C’est une équipe qui s’est battue pour chaque franc suisse afin de pouvoir être compétitive. Ils ont fait un travail incroyable. Le sport doit beaucoup à Peter Sauber. Il a aligné deux Sauber sur la grille pendant 33 ans, ce qui est une réussite incroyable quand on considère les défis auxquels ils ont été confrontés."

"Pour Mattia et moi-même, notre rôle chez Audi est désormais de faire entrer cette équipe dans la cour des grands. La crédibilité de ce projet au cours des prochains mois peut être cruciale."