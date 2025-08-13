Monza affiche complet : le GP d’Italie vise un nouveau record

Par Franck Drui
13 août 2025 - 10:55
Monza affiche complet : le GP d'Italie vise un nouveau record

Le Grand Prix d’Italie 2025 à Monza affiche déjà complet pour le jour de la course, et les organisateurs affirment que l’événement est en passe de battre le record d’affluence de l’année dernière.

Le commissaire en chef de l’ACI, Tullio Del Sette, a confirmé la nouvelle moins d’un mois avant l’extinction des feux le 7 septembre.

"L’importante affluence attendue, qui nous permettra très probablement de dépasser le record d’affluence de l’année dernière, représente une reconnaissance pour toute la fédération italienne et confirme le rôle central du GP d’Italie dans l’histoire du sport automobile mondial," a-t-il déclaré.

En 2024, plus de 335 000 spectateurs ont assisté au week-end, un chiffre que Monza espère désormais dépasser. Des billets restent disponibles pour vendredi et samedi, avec les essais et les qualifications de F1, ainsi que la Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Supercup.

Cette vente à guichets fermés intervient malgré une nouvelle saison difficile pour Ferrari : McLaren détient 299 points d’avance au championnat des constructeurs. Mais la victoire de Charles Leclerc à Monza en 2024 et la première apparition de Lewis Hamilton en rouge à Monza devraient alimenter la célèbre passion des tifosi.

