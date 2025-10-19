Week-ends Sprint : une équation économique encore floue pour les promoteurs F1

Le promoteur du Grand Prix des États-Unis, Bobby Epstein, se dit incertain quant à l’impact réel des week-ends sprint en Formule 1 sur les ventes de billets, alors même que le circuit des Amériques, qui en organise un cette année, ne profitera pas de cette expérience l’année prochaine.

Avec le format Sprint : il y a de l’action compétitive dès le vendredi après-midi avec la qualification Sprint. Selon la FOM, cela augmente la valeur du billet sur trois jours : le public a une raison de venir dès le vendredi, ce qui améliore la fréquentation et les revenus.

Epstein est d’accord avec ce constat mais tient à relativiser et examinera les chiffres après le week-end. En sous-entendant qu’un promoteur ne pourrait peut-être pas compenser la somme versée à la FOM pour avoir un Sprint par rapport à un week-end traditionnel.

"Je pense que les épreuves de sprint ajoutent de la valeur aux billets, et j’en suis reconnaissant. Je ne suis pas sûr que cela ait considérablement augmenté les ventes de billets, mais les fans semblent apprécier."

"Ils n’ont pas été immédiatement considérés comme un atout attractif et n’ont pas nécessairement augmenté les ventes de billets, mais ils ajoutent de la valeur au billet et offrent davantage aux spectateurs, c’est pourquoi nous les avons toujours appréciés."

"Nous ne savons pas encore si cela entraînera une augmentation des ventes de billets, mais si les spectateurs passent plus de temps sur le circuit en achetant des pass week-end, ce sera une bonne chose pour nous."

"Mais nous jouons à guichets fermés depuis quelque temps maintenant, avec ou sans le Sprint. Donc ce sera une étude de rentabilité à avoir pour nous après cette édition. Et il faudra comparer à 2026, qui se fera sans Sprint chez nous."

Epstein a également admis que le format sprint n’était peut-être pas déterminant pour les spectateurs qui choisissent d’assister à une course.

"Je ne pense pas que quiconque décide de venir assister à un Grand Prix en fonction de la présence ou non d’une course sprint. Nous ne savons pas encore si c’est un facteur important, mais il pourrait le devenir. Nous devrons examiner les données."

Sur la base des chiffres actuels, il a conclu : "Nous n’avons pas constaté de changements significatifs en termes de ventes ou de demande, mais nous constatons certainement une augmentation de la valeur divertissante, et il ne fait aucun doute que cela est important pour nous."