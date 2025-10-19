McLaren admet que Red Bull ’a franchi un cap’ et la RB21 est ’plus rapide’ que sa MCL39

Les pilotes McLaren F1 pourraient être confrontés à un problème de taille directement lié à leur double abandon dans le Sprint ce dimanche à Austin, puisqu’ils vont aborder la course sans données de longs relais. Une situation qu’Andrea Stella, directeur de l’équipe, confirme ne pas être idéale pour ses pilotes.

En effet, ils n’ont pas dépassé le premier virage lors du Sprint, tandis que Verstappen et leurs autres rivaux ont 19 tours d’expérience pour la dégradation des pneus, mais aussi sur l’appréhension de bourrasques de vent qui venaient de l’arrière dans le très rapide premier secteur.

"Il y avait également quelques données manquantes concernant la voiture et la façon dont nous l’avons optimisée" a déclaré Stella, qui indique toutefois que ce manque de roulage n’explique pas l’avance de Max Verstappen en qualifications. "Quand vous enchaînez les tours, vous apprenez comment optimiser votre voiture."

"Et avec cette génération de voitures, si vous découvrez que vous pouvez rouler ne serait-ce qu’un millimètre plus bas, cela représente une quantité significative de millisecondes sur un tour. Donc, nous avons dû être plus conservateurs dans les réglages sans ces tours."

"Mais la différence ne joue pas sur la pole. Nous sommes peut-être à 0,2 seconde en réalité. Je pense qu’à ce stade de la saison, et sur le type de circuits où nous nous trouvons actuellement, la combinaison Red Bull-Verstappen est simplement plus rapide que notre voiture."

Selon Stella, même en ayant parfaitement exécuté le week-end, son équipe serait à deux dixièmes de Red Bull sur un tour rapide : "Si l’on regarde l’écart avec Verstappen, il se mesure en dixièmes de seconde, et je pense qu’au moins deux dixièmes représentent un écart juste que nous avons aujourd’hui avec Red Bull."

"Il faut admettre qu’en ce moment, Verstappen et Red Bull forment la combinaison la plus compétitive, jusqu’à un certain point. Nous avons parlé de l’impact du tracé des circuits, et je pense que c’est vrai à Bakou, c’est vrai à Singapour, et dans une certaine mesure, c’est aussi vrai à Austin."

"Mais les écarts que nous voyons aujourd’hui avec Verstappen ne peuvent pas seulement être attribués au tracé. Il est clair que Red Bull a franchi un cap, et de notre côté, nous devons examiner comment nous pouvons tirer davantage de notre package."