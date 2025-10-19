Apple appuie sur l’accélérateur : la F1 entre dans une nouvelle ère de croissance

La Formule 1 passera d’ESPN à Apple TV aux États-Unis la saison prochaine, après que le géant technologique ait confirmé un accord de diffusion exclusif de cinq ans qui serait évalué à plusieurs centaines de millions de dollars (entre 130 et 150 par an).

Cet accord marque l’initiative la plus ambitieuse d’Apple à ce jour dans le domaine du sport en direct et renforce ses liens croissants avec la Formule 1 après le succès au box-office de "F1 le film", qui est devenu le film sur le sport le plus rentable de tous les temps.

Apple a déclaré que ce partenariat offrirait aux abonnés une couverture complète de la Formule 1, incluant toutes les séances d’essais, les qualifications, les sprints et les Grands Prix, certaines sessions étant disponibles gratuitement sur l’application Apple TV.

"2026 marque une nouvelle ère de transformation pour la Formule 1 et nous sommes impatients d’offrir une couverture premium et innovante, axée sur les fans, d’une manière que seul Apple peut proposer," a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services chez Apple (en photo ci-dessous à Austin).

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a salué cet accord comme un partenariat incroyablement passionnant qui renforcerait la portée de ce sport en Amérique.

"Nous partageons la même vision : faire découvrir ce sport extraordinaire à nos fans aux États-Unis et attirer de nouveaux fans grâce à des retransmissions en direct, des contenus attrayants et une approche tout au long de l’année pour les fidéliser."

Cet accord remplace les droits américains détenus depuis longtemps par ESPN et fait suite à des mois de spéculations sur l’intérêt d’Apple, les initiés du secteur affirmant que la valeur de l’accord dépasse de loin celle du contrat précédent.

À Austin, les principaux directeurs d’équipe de Formule 1 ont salué cette initiative, à commencer par l’Américain Zak Brown, le PDG de McLaren, à qui l’on a demandé si la croissance de la F1 pouvait être exponentielle dans son pays grâce à cet accord.

"Je pense que c’est très réaliste. Je pense que cela prendra du temps. Ils ont réalisé un film fantastique, qui leur a en quelque sorte mis l’eau à la bouche, si vous voulez. Si vous pensez à la portée des différentes plateformes dont ils disposent et à la technologie dont ils disposent - et nous sommes dans un sport très axé sur la technologie - il y a beaucoup d’enthousiasme."

"Eddy Cue, l’un des grands patrons de l’entreprise, est un grand passionné de Formule 1. Cela aide toujours. Cette passion fait avancer une organisation. Je suis donc très enthousiaste à l’idée de découvrir toutes les différentes applications qu’ils ont à leur disposition pour diffuser la Formule 1, non seulement pendant le week-end de course, mais aussi, comme ils l’ont, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur toutes leurs différentes chaînes et technologies."

"Je pense donc que cela va être très excitant. Nous allons travailler en étroite collaboration avec eux et nous sommes impatients de voir ce que l’année prochaine nous réserve."

Toto Wolff, directeur de Mercedes F1, se dit lui "convaincu que cela va nous donner un coup de pouce considérable, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier."

"Apple News est le plus grand flux d’actualités, et lorsque vous avez l’adhésion de hauts dirigeants, comme Eddy et son équipe, vous êtes en bonne position. Il n’y a pas mieux qu’Apple. Comme l’a dit Zak, grâce à tous les appareils (montres, téléphones) que tout le monde possède, je pense que cet accord est une grande réussite pour la Formule 1. Et je pense également que pour Apple, cela va donner les résultats escomptés."

Red Bull Racing se place sur la même ligne que McLaren et Mercedes, d’autant plus que la marque autrichienne est fortement implantée aux États-Unis.

"Dans le même ordre d’idées, nous pensons que c’est réaliste de voir une croissance très importante de la F1 suite à cet accord. Si vous discutez avec Apple, vous quitterez probablement la pièce en pensant vous aussi que c’est réaliste. La portée sera incroyable, et c’est passionnant pour les équipes."

"Nous essayons depuis de nombreuses années de nous rapprocher des fans américains, et nous avons le sentiment que cela a très bien fonctionné ces dernières années. Et puis, tout à coup, vous découvrez un tout nouveau territoire et de nouveaux potentiels grâce à cet accord avec Apple."

"Bien sûr, notre équipe compte désormais de nombreux partenaires américains, et il est très important que nous continuions à nous développer sur ce marché en tant que sport, ce qui est très excitant pour les fans."