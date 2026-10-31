Vowles recadre Alonso : il se trompe, jamais le niveau n’a été aussi élevé

Fernando Alonso a déclenché une véritable tempête dans le paddock de F1, en assurant que le niveau de certains pilotes, en fond de grille, était trop faible ! Le premier visé, et le seul nommément jusqu’ici ? Alexander Albon – suite à l’accrochage entre les pilotes Aston Martin F1 et Williams au dernier Grand Prix, à Austin. Bien évidemment, James Vowles, le patron de Grove, est monté à la rescousse de son pilote, tout en restant poli…

A noter que Fernando Alonso et Alex Albon semblent avoir laissé derrière eux leur récente passe d’armes, après une rencontre à la fois gênante et enjouée sur la scène dédiée aux fans, au Mexique.

Albon se trouvait encore sur scène aux côtés de son coéquipier chez Williams, Carlos Sainz, lorsque Alonso et Lance Stroll ont été présentés, une situation qui a créé un moment pour le moins délicat, compte tenu des critiques répétées formulées par l’Espagnol à l’encontre d’Albon après leur accrochage à Austin.

Mais Alonso s’est dirigé droit vers lui, a fait mine de l’attraper par la gorge - sur le ton de la plaisanterie - et a souri, avant que les deux pilotes ne se serrent la main.

Invité à réagir aux accusations assez sévères de Fernando Alonso, James Vowles a tenu à prendre quelques précautions oratoires, avant de défendre factuellement son protégé Alexander Albon.

« Tout d’abord, Fernando est l’un des plus grands et il a le droit d’avoir son opinion, mais je ne la partage pas. Il s’agissait d’un incident de course, à Austin. Les commissaires l’ont examiné. C’était le premier tour. Tous deux visaient le même morceau d’asphalte. Je crois qu’il y avait aussi l’une des voitures Haas, non pas que ce fût de leur faute, mais les espaces se refermaient, tout simplement. »

« La grille actuelle est remplie de vainqueurs de courses et de prétendants aux podiums, dont Fernando lui-même à ce moment-là. Je ne pense pas que ses commentaires soient vraiment fondés à cet égard. »

James Vowles a lui-même une longue expérience de la F1. Dirait-il, à l’image de bien d’autres, que le niveau du plateau est le plus élevé de l’histoire, à l’inverse de ce que pense Fernando Alonso ?

« Oui, je dirais que oui. J’essayais justement de me rappeler s’il y avait une autre année comparable. Un statisticien me corrigera probablement, mais à mon avis, oui. Ce que l’on observe vraiment, c’est que nous savons tous qu’il y a une lutte très serrée entre nous tous à l’arrière, avec seulement quelques millisecondes qui nous séparent. Votre position dans le premier tour a tendance à dominer la suite, ce qui implique simplement qu’il y a beaucoup plus de bagarre qu’auparavant. »

Si les pilotes ont donc des niveaux proches et aux standards élevés, on ne peut pas en dire autant, loin de là, de la F1 produite par Williams cette année. Malgré les évolutions de Bakou, la voiture bleue végète en fond de grille, et ce sera comme ça jusqu’à Abu Dhabi… La fin de saison va être longue pour James Vowles ! Comment garder tout le monde motivé dans ces conditions ?

« Oui, c’est indéniablement difficile. Tout d’abord, bravo à Carlos et Alex. Ce sont de brillants leaders en cette période difficile pour faire avancer l’équipe. Si vous vous promenez chez Williams, vous verrez que tout le monde garde la tête haute. C’est une année compliquée. Nous avons commis des erreurs il y a 12 mois dont nous payons encore le prix aujourd’hui. Pour faire court, je pense que nous devions en partie passer par là pour corriger le tir pour notre avenir. L’objectif principal jusqu’à la fin de l’année est simplement de réussir 2027, c’est-à-dire de tout régler en arrière-plan pour que cela se produise. »

Pour redresser la barre durablement, James Vowles compte aussi sur sa réforme des budgets plafonnés, qui consisterait, pour faire vite, à moduler les budgets des équipes en fonction du classement des constructeurs, un peu comme c’est déjà le cas pour le temps de soufflerie et les ressources CFD. Pour autant, les écuries de pointe ont, sans surprise, effectué un tir de barrage contre cette proposition… Racing Bulls soutenant aussi sa maison-mère, Red Bull.

James Vowles croit-il alors toujours en l’avenir de ce qu’il propose, et de son ambition de réformer le règlement financier ?

« Je dirais peaufiner plutôt que réformer. Quelques modifications mineures. Ce que je peux dire pour l’instant, c’est que ce qui est peut-être plus important pour moi, c’est que j’ai le soutien de la FIA et de la Formule 1, mais je ne pense pas que nous ayons une orientation suffisamment précise sur la direction à prendre qui soit bonne pour le sport, ce qui fait toujours l’objet de discussions en coulisses. »

« Ce que je peux affirmer, c’est que le soutien est là. Je ne pense pas que cela se fera du jour au lendemain. Comme je l’ai déjà mentionné, ce dont je veux m’assurer, c’est que nous ferons les choses correctement pour le prochain changement de réglementation, qui est encore loin, nous avons donc un peu de temps. Mais je soupçonne que vous entendrez de plus en plus parler de ce sujet au cours des prochains mois. »

Luke Browning restera sur la touche chez Williams F1 l’an prochain

Pour conclure son propos, James Vowles a eu un mot pour le troisième pilote de l’équipe, Luke Browning, qui a apparemment donné satisfaction en EL1 à Mexico.

« Oui, Luke a fait de l’excellent travail. Il faut se rappeler que comme beaucoup, ils n’ont pas été dans la voiture depuis des mois. Y sauter directement et faire des tours raisonnables à quelques dixièmes des pilotes principaux, puis terminer le programme dont nous avions besoin, c’est fantastique. Bravo à lui pour cela. »

Puisqu’il ne sera pas titularisé l’an prochain, que fera donc Luke Browning ? Quel programme lui proposera Williams F1 ?

« De multiples projets sont en cours d’élaboration. Il n’y a rien que nous puissions annoncer pour le moment, mais des courses dans d’autres catégories à travers le monde, et puis ici, en maintenant toujours les EL1 et notre statut de réserviste. »