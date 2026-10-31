Hamilton contredit les attentes sur Ferrari : ’notre turbo ne fait aucune différence ici !’

Lewis Hamilton refuse d’attribuer les bonnes performances de Ferrari ce vendredi au Grand Prix de Mexico à la taille réduite du turbo de son moteur. Alors que l’altitude de l’Autódromo Hermanos Rodríguez était censée favoriser le groupe propulseur italien face à ses concurrents, le septuple champion du monde assure que Mercedes et Red Bull conservent un avantage significatif en vitesse de pointe. Malgré cet écart, Hamilton se montre optimiste quant au potentiel de sa monoplace après une journée encourageante pour Ferrari, même si sa deuxième séance d’essais libres a été interrompue prématurément par un problème technique.

Le Grand Prix de Mexico représente l’un des défis les plus particuliers de la saison pour les motoristes de Formule 1. Situé à 2285 mètres au-dessus du niveau de la mer, l’Autódromo Hermanos Rodríguez impose des contraintes importantes aux groupes propulseurs, en raison d’une densité de l’air inférieure d’environ 25% à celle observée au niveau de la mer.

Cette caractéristique oblige notamment les turbocompresseurs à travailler davantage pour fournir au moteur la quantité d’air nécessaire à son fonctionnement.

Avec la réglementation technique introduite en 2026, la question est devenue encore plus importante puisque le MGU-H, qui permettait auparavant de limiter le temps de réponse du turbo, a disparu des groupes propulseurs.

Le phénomène de turbo lag, correspondant au délai entre la demande de puissance du pilote et le moment où le turbocompresseur atteint le régime nécessaire pour y répondre, pourrait donc être particulièrement sensible sur le tracé mexicain.

Sur le papier, Ferrari devait bénéficier d’un avantage dans ces conditions. Le constructeur italien utilise en effet un turbocompresseur plus petit que ceux des motoristes concurrents, ce qui devrait théoriquement lui permettre de réduire ce temps de réponse.

Les résultats de la première journée semblaient d’ailleurs conforter cette hypothèse, Charles Leclerc ayant dominé les deux séances d’essais libres du vendredi.

Lewis Hamilton avait pour sa part signé le quatrième temps des EL1 avant de rencontrer un problème moteur au cours des EL2, l’obligeant à interrompre prématurément son programme.

Mais le Britannique ne partage pas l’idée selon laquelle la taille du turbo Ferrari expliquerait les performances de la Scuderia.

Interrogé sur les caractéristiques du groupe propulseur italien et sur les bénéfices qu’il pourrait tirer de l’altitude de Mexico, Hamilton a clairement rejeté cette interprétation.

"Je ne suis pas vraiment d’accord avec cette histoire de turbo."

Le septuple champion du monde estime que les données observées en piste démontrent que Ferrari reste désavantagée face à Mercedes et Red Bull.

"Si vous regardez les vitesses des Mercedes et des Red Bull, elles restent énormes. Elles sont toujours plus rapides en fin de ligne droite. Comme à chaque course. Donc le turbo ne fait tout simplement aucune différence."

Hamilton considère que cet écart de performance reste suffisamment important pour pénaliser Ferrari sur l’ensemble d’un tour.

"Elles continuent à gagner davantage en fin de ligne droite, donc je pense que nous perdons encore deux ou trois bons dixièmes, mais fondamentalement, la voiture se comporte vraiment bien. Notre monoplace fonctionne bien sur des circuits comme celui-ci."

Ferrari peut-elle confirmer sa vitesse en qualifications ?

Après avoir observé les performances de Leclerc et les sensations procurées par sa propre monoplace, Hamilton estime que Ferrari possède les ressources nécessaires pour se battre aux avant-postes lors des qualifications.

Il reste toutefois prudent, notamment parce que plusieurs équipes semblent régulièrement capables d’augmenter sensiblement leur niveau de performance entre les essais libres et la séance décisive du samedi.

"Je pense que la voiture semble capable de se battre en qualifications. Mais encore une fois, comme je l’ai dit, je ne sais pas ce qu’ils parviennent à faire en qualifications. Tout le monde semble franchir un cap. Je ne sais pas si nous pouvons encore aller chercher un petit supplément de performance."

Un problème technique interrompt la deuxième séance de Hamilton

La journée du Britannique s’est compliquée au cours des EL2 lorsqu’il a reçu l’ordre d’immobiliser sa Ferrari.

Son équipe avait détecté une anomalie sur la monoplace, mais Hamilton a expliqué ne pas connaître précisément l’origine du problème au moment de s’exprimer devant les médias.

Il insiste néanmoins sur le fait que la voiture lui procurait d’excellentes sensations avant cet incident.

"Ils m’ont demandé de m’arrêter. Ils avaient repéré une sorte de problème, mais jusque-là, les sensations étaient vraiment bonnes."

"La voiture se comportait très bien. Je pense que nous avons fait du bon travail, apporté de bonnes modifications aux réglages, et que la monoplace était dans une bonne fenêtre de fonctionnement."

Malgré ces sensations encourageantes, Hamilton a constaté une perte de puissance à plusieurs endroits du tracé. Ce problème aurait notamment compromis son tour rapide, alors que son rythme dans le secteur intermédiaire lui paraissait particulièrement compétitif.

"Mon secteur intermédiaire était solide, mais même pendant mon tour rapide, nous perdions de la puissance à plusieurs endroits."

"Je pense avoir perdu trois dixièmes. Mais l’essentiel, c’est que nous avons une bonne voiture ce week-end, donc c’est dommage d’avoir perdu cette séance."