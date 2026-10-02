Alpine F1 : Gasly dans le top 10, Colapinto prépare sa remontée à Sepang

Alpine a volontairement mené deux programmes radicalement différents vendredi à Sepang. Alors que Pierre Gasly a suivi une préparation traditionnelle et terminé dixième des EL2, confirmant une monoplace capable de se mêler au top 10, Franco Colapinto n’a pris que la 22e place après avoir privilégié les longs relais. L’Argentin sait déjà qu’il devra partir vers le fond de grille avec 15 places de pénalité cumulées, poussant l’équipe à concentrer son travail sur la course et à miser sur la forte dégradation des pneumatiques pour favoriser les dépassements et les variations stratégiques.

Pour Gasly, ce retour de la Formule 1 à Sepang possède une saveur particulière. C’est sur ce circuit que le Français avait effectué ses débuts en Grand Prix en 2017, et il n’a pas caché le plaisir de retrouver les lieux neuf ans plus tard.

"C’est agréable d’être de retour en Malaisie et cela fait toujours remonter de bons souvenirs pour moi, puisque j’ai fait mes débuts sur ce circuit en 2017."

Malgré les années écoulées, Gasly a retrouvé un Sepang très similaire dans ses caractéristiques, aussi bien concernant le plaisir de pilotage que les conditions éprouvantes propres à la Malaisie.

"Neuf ans plus tard, nous sommes de retour et on peut dire sans trop se tromper que peu de choses ont changé : le circuit est toujours agréable à piloter et les conditions restent très chaudes et très humides, ce qui apporte son lot de difficultés dans la voiture."

Sur le plan sportif, le Français pouvait également se montrer satisfait de sa première journée. Sa dixième place en EL2 a permis à Alpine de terminer vendredi au contact direct du top 10.

"Je dirais que cela a été un vendredi correct pour nous, puisque nous sommes dans le match à l’intérieur du top 10 sur la feuille des temps."

"La piste offrait globalement peu d’adhérence, comme prévu, et il est clair que ce sera difficile pour les pneus."

"Notre voiture est dans une bonne fenêtre et nous avons simplement progressé tout au long de la journée, en essayant différentes idées avec beaucoup et peu de carburant, comme habituellement un vendredi, avec quelques petits ajustements et améliorations encore à apporter."

"Nous sommes bien préparés et nous avons hâte d’attaquer le reste du week-end."

Colapinto prépare déjà sa remontée de dimanche

La 22e et dernière place de Colapinto en EL2 raconte en revanche assez peu de choses sur son véritable niveau de performance.

Alpine avait défini un programme spécifique pour l’Argentin, presque exclusivement orienté vers les conditions de course. Colapinto a ainsi roulé avec beaucoup de carburant afin de travailler sur son rythme en longs relais.

"Nous avions un programme spécifique pour la journée de mon côté du garage et nous l’avons bien exécuté, avec une attention clairement portée sur les roulages avec beaucoup de carburant et l’optimisation du rythme de course."

Cette approche est directement liée aux pénalités qu’il devra purger sur la grille. Aux cinq places reçues à la suite de son incident de Bakou viennent s’ajouter dix positions pour le remplacement de plusieurs éléments de son groupe propulseur à Sepang.

"Avec les pénalités sur la grille héritées de Bakou, et également le changement de certains éléments du groupe propulseur ici, nous savons que nous devrons dépasser des voitures et essayer de remonter dans le peloton dimanche."

"Il est donc tout à fait logique de nous mettre dans la meilleure situation possible pour la course, puisque nous savons que même si nous parvenions à atteindre la Q3, nous serions de toute façon vers le fond."

"Nous avons essayé beaucoup de choses et différents réglages, et le rythme semblait relativement compétitif et comparable à celui des autres."

"C’était également agréable de venir sur un nouveau circuit, qui est très plaisant à piloter, même avec beaucoup de carburant."

Comme Gasly, Colapinto considère que la gestion des pneumatiques pourrait devenir l’un des principaux facteurs de la course. La combinaison entre chaleur et revêtement abrasif devrait provoquer une importante dégradation.

"Ce sera un défi pour tout le monde avec la dégradation des pneus, la chaleur et l’abrasivité de l’asphalte."

"Il est facile de faire surchauffer les pneus, ce qui devrait rendre la course intéressante avec potentiellement différentes options stratégiques."

"Cela pourrait également nous aider puisque nous partirons plus loin sur la grille, donc une variable supplémentaire pourrait nous être bénéfique."

Alpine a volontairement choisi Sepang pour prendre la pénalité

Steve Nielsen a confirmé que le programme très différent des deux pilotes était entièrement intentionnel. Le directeur général d’Alpine a d’abord salué le travail ayant permis l’organisation du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie.

"Tout d’abord, beaucoup de personnes ont réalisé un excellent travail pour que cet événement soit préparé et prêt. Personnellement, comme beaucoup de personnes dans ce sport, j’apprécie énormément d’être en Malaisie et de courir sur ce circuit fantastique."

"Nous avons mené des programmes très différents avec nos deux pilotes aujourd’hui et, au final, nous sommes satisfaits du travail que nous avons pu accomplir."

"Franco a roulé avec beaucoup de carburant lors des deux séances, avec pour objectif de préparer la course de dimanche. Il a reçu de nouveaux éléments du groupe propulseur pour cette course, ce qui entraîne une pénalité de dix places sur la grille et s’ajoute aux cinq places de pénalité qu’il a reçues pour l’incident du week-end dernier."

Le remplacement de ces composants devait intervenir tôt ou tard. Comme Racing Bulls avec Lindblad, Alpine a donc choisi stratégiquement Sepang pour accepter la sanction.

"Nous savions qu’à un moment donné, nous devrions prendre une pénalité pour des éléments du groupe propulseur, comme certains de nos rivaux, et nous avons estimé que ce circuit pourrait être optimal pour les dépassements et offrir davantage de possibilités à Franco de remonter dans le peloton, comme nous l’avons vu le faire à Monza lorsqu’il est remonté jusqu’aux points."

"Il a fait du bon travail aujourd’hui pour recueillir des données avec beaucoup de carburant et nous aider à comprendre les pneumatiques, ce qui est important pour dimanche."

Gasly n’étant pas confronté aux mêmes contraintes, Alpine a pu mener avec lui un programme traditionnel, mêlant préparation des qualifications et de la course.

"Pierre a suivi un programme d’Essais Libres du vendredi plus conventionnel et, dans l’ensemble, il a été satisfait de sa journée et des sensations procurées par la voiture."

"L’adhérence est particulièrement faible ici et l’asphalte est également assez abrasif, ce qui donne à tout le monde un élément supplémentaire à prendre en considération."

"Sans parler de la météo, puisque nous gardons tous un œil sur le ciel en raison d’un risque de pluie à n’importe quel moment, tant cela fait partie de la nature des courses à Sepang à cette période de l’année."