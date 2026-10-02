Williams F1 : Sepang expose brutalement les faiblesses de la FW48 évoluée

Le contraste est brutal pour Williams entre Bakou et Sepang. Après avoir profité en Azerbaïdjan d’un circuit correspondant davantage aux caractéristiques de sa monoplace, l’écurie britannique a retrouvé vendredi en Malaisie les difficultés qu’elle redoutait, Carlos Sainz et Alex Albon ne terminant que 17e et 20e des EL2. Les longues courbes rapides mettent particulièrement en évidence les limites de la voiture, avec des conséquences supplémentaires sur la dégradation des pneumatiques. Williams veut toutefois transformer ce week-end compliqué en séance d’apprentissage grandeur nature pour mieux préparer 2027.

Sainz n’a pas cherché à minimiser les difficultés rencontrées après la deuxième séance d’Essais Libres. Seulement 17e, l’Espagnol considère que Williams a retrouvé un niveau de performance correspondant davantage à celui qui l’avait régulièrement reléguée vers le fond de la hiérarchie.

"Cela a été un vendredi très difficile pour nous."

"Malheureusement, nous constatons que sur ce circuit, nous sommes revenus au niveau de performance que nous avions auparavant, vers le fond de la grille, à moins que nous ne trouvions quelque chose d’extraordinaire pour la suite du week-end."

Williams a pourtant modifié les réglages de sa monoplace avant les EL2...

"Nous avons effectué quelques changements de réglages qui nous ont aidés en EL2, mais nous continuons à souffrir à haute vitesse, dans les longues courbes, ce qui affecte également notre dégradation sur un asphalte aussi abrasif."

La recherche de solutions va donc se poursuivre avant les EL3 et les qualifications.

"Nous allons continuer à travailler sur des solutions pour demain et dimanche."

La situation a été encore plus difficile pour Albon, qui a terminé 20e des EL2. Le pilote Williams a d’abord insisté sur les caractéristiques particulières de Sepang et sur les contraintes physiques imposées aux pilotes par le tracé malaisien.

"C’est un circuit vraiment unique et il est très physique à piloter. J’ai adoré le découvrir aujourd’hui."

Comme Sainz, Albon n’est pas encore satisfait du comportement général de sa monoplace. La nuit de vendredi à samedi s’annonce donc chargée pour les ingénieurs de Williams.

"La voiture ne procure pas encore de bonnes sensations, donc nous avons beaucoup de travail à faire cette nuit."

"Nous avons effectué quelques changements avant les EL2 pour améliorer notre performance à basse vitesse, mais nous avons perdu un peu à moyenne et haute vitesse, alors que les sensations y avaient en réalité été meilleures que prévu."

Dans ces conditions, Albon ne cache pas qu’un élément extérieur pourrait aider Williams à bouleverser une hiérarchie qui semble actuellement peu favorable. Le Thaïlandais espère notamment que la météo apportera une part d’incertitude au cours du week-end.

"Avec un peu de chance, nous aurons de la pluie ou quelque chose d’imprévisible ce week-end dont nous pourrons profiter."

Sepang pousse l’évolution Williams dans ses retranchements

Les difficultés rencontrées vendredi n’ont cependant pas véritablement surpris l’équipe. Paul Williams, ingénieur en chef chargé de la performance en piste, explique que l’équipe savait avant même le début du week-end que Sepang constituerait un test particulièrement sévère pour son package récemment évolué.

"En arrivant ce week-end, nous savions que ce serait difficile et que cela pousserait les capacités de nos nouveautés dans leurs retranchements, mais nous avons connu deux séances propres pour recueillir des données et nous trouvons déjà certains éléments intéressants que nous allons pouvoir analyser plus en profondeur."

"Nous savions que Bakou était un circuit plus favorable pour nous, donc il est important que nous puissions tester le package et les limites connues de la voiture sur un circuit qui expose ces faiblesses, afin de nous assurer que nous isolons ces caractéristiques et que nous ne les emportons pas avec nous l’année prochaine."

Au-delà des problèmes propres à Williams, l’état du revêtement et les températures élevées représentent un autre élément majeur du week-end malaisien. L’asphalte particulièrement abrasif de Sepang sollicite fortement les pneumatiques, tandis que la température de piste accentue encore leur dégradation. Pour Paul Williams, cette problématique devrait largement conditionner le déroulement du Grand Prix.

"La forte dégradation des pneumatiques provoquée par la surface abrasive de la piste et la température élevée de l’asphalte dominera la course."

"Il est également important d’obtenir un équilibre dans la préparation des pneumatiques avant et arrière avec peu de carburant."

"Nous allons examiner les données ce soir afin de nous préparer pour les EL3 et les qualifications demain."