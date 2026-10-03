Gasly s’amuse d’avoir signé ’la petite pole’ à Sepang avec sa 9e place

Pierre Gasly continue de faire de très beaux résultats en cette dernière partie de saison. Le pilote Alpine F1 profite bien d’une A526 évoluée pour aller chercher le maximum de performance possible, et c’est encore ce qu’il a fait au Grand Prix de Bahreïn ce matin, lors des qualifications disputées à Sepang. Avec la neuvième place, il visera encore des points en course et est satisfait d’être de nouveau le meilleur des autres derrière les top teams.

Le Français a grandement apprécié sa qualification, et notamment le fait de devancer Gabriel Bortoleto en Q3 alors qu’il n’a pas chaussé de pneus neufs, afin de garder un jeu de tendres en vue de la course demain, qui s’annonce complexe.

"Franchement c’était top, on fait la petite pole, comme on pourrait l’appeler ! L’écart avec les voitures devant est grand. On fait une très bonne Q1, très bonne Q2, en Q3 je n’ai pas mis de trains neufs pour garder des tendres pour demain" détaille Gasly auprès de Canal+.

"Comme ça, on aura tous les pneus possibles en course. On verra ce soir ce qu’on va faire demain avec la stratégie, mais le plan a fonctionné, on finit cinq dixièmes devant l’Audi avec les pneus usés, donc c’est bien."

En revanche, il reconnait que la course s’annonce particulièrement piégeuse, tant en matière de stratégie pure que de dégradation. Le bon rythme de sa monoplace est en revanche un motif de satisfaction pour le pilote normand.

"On n’a aucune idée honnêtement car ça fait dix ans qu’on est pas venus ici et les essais libres ont été très compliqués. On va essayer de finir devant dans le peloton et espérer que des choses se passent devant."

"Mais l’écart avec les quatre premiers est grand. Même si je pense qu’avec un train de pneus neufs, on pense qu’il y avait neuf dixièmes ou une seconde, donc ça m’aurait rapproché des voitures devant. Mais c’était l’objectif et on y est parvenus."

Franco Colapinto a lui été éliminé en Q2 et avec sa pénalité de 15 places il n’y avait pas d’enjeu particulier.

"L’objectif était d’essayer d’aider Pierre. Finalement, il n’en a pas vraiment eu besoin car il avait un bon rythme par rapport aux autres. Et cela a réduit un peu le stress pour toute l’équipe."

"Nous avons donc économisé des pneus pour la course de demain. Espérons que nous en aurons besoin. Espérons qu’il ne pleuve pas et que nous n’ayons pas à rouler en pneus pluie, car dans ce cas, nous n’en tirerions pas grand avantage. Mais nous avons un large choix de pneus pour demain, ce qui est un atout pour la stratégie. Et, espérons-le, nous pourrons remonter dans le classement."

À quel point est-il crucial de disposer de ces pneus supplémentaires ? La dégradation est pratiquement le seul sujet dont tout le monde parle depuis le début du week-end.

"Oui, s’il y a bien un circuit où l’on veut en avoir, c’est celui-ci. Globalement, nous avons constaté une forte dégradation tout au long du week-end, sur un asphalte très abrasif. Il faudra donc essayer de comprendre la meilleure approche à adopter et comment tirer le maximum de la voiture."