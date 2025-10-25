Villeneuve s’inquiète d’un week-end dans la ’continuité’ des précédents pour Piastri
Après une première journée moyenne au Mexique
Jacques Villeneuve pense que la mauvaise série dans laquelle se trouve Oscar Piastri se poursuit lors du Grand Prix de Mexico. Le pilote McLaren F1 a connu un vendredi difficile, restant derrière ses deux rivaux directs au championnat aussi bien sur les courts que sur les longs relais.
L’Australien a terminé avec le 12e meilleur temps, à huit dixièmes du chrono de référence établi par Max Verstappen, et également derrière son coéquipier Lando Norris. A voir cependant comment se sont déroulés ses tours rapides, car la McLaren semblait avoir le potentiel de faire mieux, et ses longs relais étaient encourageants.
"C’est une continuité pour Oscar" a déclaré Villeneuve à Sky Sports F1. "On n’a pas entendu beaucoup de confiance. Sa conduite est brouillonne depuis Bakou, et cela peut faire une différence d’un ou deux dixièmes, une petite erreur par-ci par-là, et ça te monte à la tête."
"Voir Max devant, ça va le ronger toute la soirée. Si tu cours en regardant derrière toi, les choses tournent mal, et c’est ce qui se passe. Ce n’est peut-être pas dû à la voiture : il suffit que le pilote soit un peu tendu derrière le volant, et tout s’envole."
"Il ne sent plus la voiture, ne la conduit plus avec fluidité, commence à faire des erreurs. Et alors le réglage qui fonctionne d’habitude ne va plus. Il doit simplement retrouver cet état d’esprit détendu, et on dirait qu’il n’y est pas."
