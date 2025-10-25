Red Bull dément avoir sacrifié le développement de sa voiture 2026

Alors que McLaren F1 a depuis longtemps abandonné le développement de sa voiture 2025, Red Bull continue d’apporter des améliorations. L’équipe basée à Milton Keynes a introduit un nouveau plancher à Monza, puis un nouvel aileron avant à Singapour.

Au Mexique, Red Bull s’est distinguée comme la seule écurie à présenter une évolution qui n’était pas spécifique au circuit. Plusieurs équipes ont effectué des ajustements pour améliorer le refroidissement en altitude, mais Red Bull est allée plus loin avec une nouvelle itération du plancher.

Le patron de McLaren, Andrea Stella, a même déclaré que continuer à développer la voiture de 2025 aurait lourdement compromis le projet 2026 de l’équipe, suggérant que Red Bull pourrait être plus disposée à sacrifier une partie de son travail sur la voiture de 2026.

"D’ici environ un an, nous aurons une réponse honnête" a souri Paul Monaghan, ingénieur en chef de Red Bull. Cependant, il explique que l’évolution apportée à Mexico ce week-end n’est pas une nouveauté complète.

"Nous avons fait un choix, et c’est une fabrication à partir d’un modèle existant. C’est donc un ancien plancher que nous avons réussi à recycler, car il était suffisamment modulaire pour être adapté ici."

En plus du nouveau plancher, Red Bull a également mis à jour certaines parties de sa carrosserie pour améliorer le refroidissement afin d’appliquer les enseignements tirés plus tôt dans la saison.

"La redistribution des sorties de refroidissement a été découverte lorsque nous avons travaillé sur la dernière itération de la carrosserie supérieure. Nous nous sommes dit ’celle-là, on l’a manquée’. Et grâce à un travail magique à Milton Keynes, elle est là."

"Tout le mérite revient à ceux qui ont contribué et permis de réaliser cela, car vous avez tout à fait raison : nous sommes en plein dans le projet 2026, et pourtant nous avons réussi à faire cela pour cette voiture. Si nous en tirons les bénéfices, alors ça en valait la peine."

Bien que les récentes évolutions aient indéniablement renforcé Red Bull, Verstappen affirme qu’elles ne sont pas la seule raison du redressement. Le Néerlandais a déclaré à Singapour que les progrès étaient davantage liés à "une nouvelle philosophie" et à une meilleure compréhension de la voiture.

"Je pense que plusieurs éléments se sont combinés" précise Monaghan. "Je ne veux pas contredire Max, et je ne sais pas exactement ce qu’il a dit. Mais énormément de travail a été effectué, dès les premières courses de la saison, pour essayer de nous donner une meilleure voiture."

"Nous pensions avoir identifié ce qui n’allait pas, et il nous a fallu plusieurs étapes pour vraiment y parvenir, et pas seulement retirer un tas d’appui aérodynamique de la voiture. L’ensemble des éléments réunis à notre arrivée vers Monza a rendu la voiture bien meilleure."

"Je ne dirais pas qu’il s’agit d’un seul facteur isolé. Ce ne sont pas un ou deux réglages particuliers, ni nécessairement des formes de carrosserie spécifiques. Beaucoup de choses se sont enchaînées dans le bon ordre."

Monaghan a convenu avec Verstappen que des éclairs de cette performance étaient déjà visibles plus tôt dans la saison, mais que la mise en place de l’ensemble a été plus délicate et longue : "Nous pouvons être déçus du moment où ces étapes sont arrivées, mais c’est la vie."

"N’oubliez pas que nous étions en pole à Silverstone avec un aileron de Monza, alors comment voulez-vous comparer cela avec Monza ? La voiture s’est encore un peu améliorée, et heureusement Monza était sec, pas humide comme Silverstone. Voilà tout."

Pour Monaghan, le signe le plus encourageant est que les progrès de Red Bull se traduisent sur différents types de circuits : "Je ne suis pas surpris par nos progrès en tant que tels, car nous savons ce qui est là. Nous rassemblons simplement toutes les pièces du puzzle."

"Ce qui m’a le plus satisfait, ce sont les différents niveaux d’appui rencontrés sur les circuits. Monza et Bakou avaient des niveaux d’appui similaires, et nous nous sommes dit ’nous allons sur un circuit à fort appui, est-ce que tout ira bien ?’, et c’était le cas, donc c’est reparti !"