Les statistiques après le Grand Prix du Japon

Comme après chaque Grand Prix, il est temps de découvrir les statistiques les plus marquantes, les records qui ont été battus, les séries remarquables toujours en cours ou bien qui se sont arrêtées net lors du dernier week-end…

Les qualifications

Verstappen devient le quatrième poleman différent de la saison en autant de séances qualificatives, après Lando Norris en Australie, Lewis Hamilton lors du Sprint en Chine, et Oscar Piastri pour le Grand Prix chinois.

Avec un tour fulgurant bouclé en 1’26’’983, le Néerlandais signe la pole la plus rapide de l’histoire du circuit de Suzuka et s’élance pour la première fois de l’année depuis la première ligne.

Il reste invaincu à Suzuka, que ce soit en qualifications ou en course, depuis 2019.

Avec désormais quatre poles à Suzuka à son actif, il a presque rejoint Sebastian Vettel (5) et Michael Schumacher (8) sur ce circuit.

Honda célèbre cette pole à domicile dans ce qui constitue sa dernière saison de collaboration avec Red Bull.

Oscar Piastri, relégué en 3e place, manque pour la première fois de l’année une première ligne.

Charles Leclerc n’a plus intégré le top 4 sur une grille de départ depuis Las Vegas l’an passé.

George Russell signe son plus mauvais résultat en qualifications cette saison… qui coïncide pourtant avec son meilleur départ à Suzuka.

Deux Mercedes dans le top 6 à Suzuka, cela n’était plus arrivé depuis 2019.

Isack Hadjar s’élance une nouvelle fois depuis la septième place, comme en Chine, ce qui constitue également la meilleure qualification de Racing Bulls au Japon depuis 2018.

Lewis Hamilton, huitième, égale son plus mauvais départ à Suzuka depuis 2012.

Encore une belle performance signée Williams avec Alex Albon qui part 9e – l’écurie n’avait plus atteint le top 10 ici depuis la huitième place de Felipe Massa en 2017.

Ollie Bearman signe la première apparition de Haas en Q3 cette saison et le meilleur départ de l’écurie américaine au Japon depuis 2019.

Pierre Gasly échoue aux portes de la Q3 avec une onzième place, à seulement 0’’039 de la Q3, suivi de très près par Carlos Sainz (+0’’014), pénalisé de trois places sur la grille.

Fernando Alonso, 13e, n’avait plus démarré aussi loin à Suzuka depuis 2018 (18e place).

De retour chez Racing Bulls, Liam Lawson signe sa meilleure… qualification de la saison avec une première Q2 à la clé.

Yuki Tsunoda, désormais chez Red Bull, est devancé par les deux monoplaces de Racing Bulls. Il échoue pour la première fois de l’année à atteindre la Q3.

C’est toutefois la toute première fois que la deuxième voiture Red Bull parvient à atteindre la Q2 en 2025.

Nico Hülkenberg est éliminé dès la Q1 pour la deuxième fois en trois courses. Gabriel Bortoleto, son coéquipier chez Kick Sauber, termine juste derrière lui à 52 millièmes.

Chez Haas, Esteban Ocon est battu pour la première fois en qualifications par son jeune coéquipier et sort dès la Q1 – une première pour lui depuis 2016.

Jack Doohan connaît une deuxième élimination consécutive en Q1, offrant à Alpine sa pire position de départ au Japon depuis 2014.

Enfin, Lance Stroll complète la grille en 20e position. Il n’a plus atteint la Q2 à Suzuka depuis quatre saisons consécutives.

La course

Verstappen devient le tout premier pilote à remporter quatre Grands Prix consécutifs à Suzuka.

Il s’agit de sa 64e victoire en carrière – soit pile deux fois le total de Fernando Alonso.

Honda s’offre un succès à domicile pour son ultime Grand Prix au Japon avec Red Bull.

Avec huit victoires désormais à Suzuka, Red Bull dépasse Ferrari et McLaren et devient l’écurie la plus victorieuse de l’histoire sur ce circuit.

Jusqu’à présent, Verstappen n’avait mené que deux tours depuis le début de saison.

Lando Norris termine deuxième et conserve la tête du championnat pilotes… pour un petit point d’avance sur Verstappen.

Oscar Piastri complète le podium en 3e place, et permet à McLaren de battre un record : l’écurie devient la plus prolifique en podiums à Suzuka, avec 26 trophées glanés.

Piastri enchaîne un 29e week-end consécutif dans les points – la plus longue série active.

Qualifiés à seulement 44 millièmes les uns des autres, Verstappen, Norris et Piastri terminent la course dans le même ordre que sur la grille et avec un faible écart entre eux.

Charles Leclerc échoue une fois de plus au pied du podium à Suzuka, pour la troisième année d’affilée.

Cette 4e place constitue malgré tout le meilleur résultat de Ferrari en Grand Prix cette saison (même si Leclerc avait terminé 5e en Chine avant sa disqualification).

Le Monégasque disputait là son 150e départ en carrière.

Les quatre premiers franchissent la ligne dans le même ordre que lors de l’édition 2023 du Grand Prix du Japon.

George Russell, cinquième, obtient son meilleur classement en course sur ce circuit.

Kimi Antonelli, sixième, devient à 18 ans et 224 jours le plus jeune pilote à avoir mené un Grand Prix de l’histoire de la F1.

Il signe aussi le meilleur tour en course, devenant au passage le plus jeune pilote à réaliser cette performance (battant le record de Verstappen établi à 19 ans en 2016 au Brésil).

Fait inédit : les six premiers à l’arrivée sont exactement ceux qui occupaient les six premières positions sur la grille – une première sur un circuit permanent. Seuls Monaco 2018, Singapour 2018 et Monaco 2024 étaient dans ce cas, mais il s’agissait de circuits urbains… (on ne compte pas le fameux Grand Prix de Belgique de 2021.)

Piastri pouvait devenir le 3e pilote à gagner le jour de son anniversaire, mais il est au moins le 7e à faire un podium en ce jour spécial pour lui. Comme avant lui, Chris Amon, Carlos Pace, James Hunt (victoire), Carlos Reutemann, Jean Alesi (victoire) et Rubens Barrichello

C’est la première fois depuis 2013 que l’on a trois pilotes vainqueurs lors des trois premières courses. Cette année, ce sont Norris, Piastri et Verstappen, à l’époque, c’étaient Räikkönen, Vettel et Alonso.

Depuis 2013, il y a toujours un double podium d’une équipe au Japon (Vettel-Webber en 2013, Hamilton-Rosberg en 2014, 2015 et 2016, Verstappen-Ricciardo en 2017, Hamilton-Bottas en 2018 et 2019, Verstappen-Pérez en 2022 et 2024 et Norris-Piastri en 2023 et 2025)

Lewis Hamilton termine septième, son meilleur résultat depuis son arrivée chez Ferrari. Il est aussi le seul membre du top 10 à avoir gagné une position durant la course.

Chez Racing Bulls, Isack Hadjar ouvre son compteur de points en Formule 1 avec une très belle 8e place – les premiers points de la saison pour l’écurie. Il est le 39e Français à inscrire des points en F1.

Alex Albon, neuvième, met fin à une série de trois abandons consécutifs à Suzuka. Il inscrit ses premiers points sur ce circuit depuis 2019.

Oliver Bearman clôture le top 10, offrant à Haas ses premiers points au Japon depuis 2018. Le jeune Britannique a marqué lors de deux Grands Prix d’affilée.

Fernando Alonso, 11e, parvient à rallier l’arrivée d’un Grand Prix pour la première fois de la saison.

Yuki Tsunoda termine 12e, égalant la performance de Liam Lawson dans cette même voiture au Grand Prix précédent.

Les 20 monoplaces ont été classées à l’arrivée – c’est seulement la cinquième fois que cela se produit depuis le début de la saison passée, et la troisième fois à Suzuka après 2015 et 2016.

Depuis 2018, une seule casse mécanique a entraîné un abandon au Japon : celle de Zhou Guanyu en 2024.