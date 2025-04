Vettel salue le ’courage’ de Norris et rappelle que le doute est ’naturel’

Sebastian Vettel pense que Lando Norris devrait être salué pour admettre ouvertement connaître des moments difficiles sur le plan mental. L’ancien pilote estime que le pensionnaire de McLaren F1 a raison de le faire, et que ce n’est pas du tout un signe de faiblesse de reconnaître ses doutes.

"Nous avons tous des bons et des mauvais moments, que nous soyons pilotes de Formule 1 ou que nous ayons un travail normal" s’est interrogé Vettel auprès de Sky Sports F1. "Et qu’est-ce qu’un travail normal de toute façon ? Mais ne sommes-nous pas tous comme ça ? Nous avons des jours meilleurs et des jours pires."

"Et je pense que la menace maintenant est que les gens parlent de ce qu’il traverse peut-être et interprètent cela comme un signe de faiblesse, comme, pourquoi fait-il cela ? Vous savez ce qui se passe avec lui, ce qui ne va pas ? Il n’y a rien qui cloche chez lui. Je pense que tout le monde traverse les mêmes choses à différents moments de sa vie."

Le quadruple champion du monde de F1 aimerait voir les médias parler positivement des difficultés mentales de Norris et de son honnêteté quant à ce qu’il vit : "Le doute de soi est la chose la plus naturelle qui soit, mais c’est la chose la moins naturelle dont on puisse parler, et c’est mal."

"Il est donc tout à fait normal et très courageux de sa part de s’ouvrir et de parler de cette facette de sa personnalité. Je souhaite, et j’espère, que les médias s’en emparent et que cela change un peu la donne."