Arabie saoudite, EL3 : Norris reprend la main face à Piastri

Les EL3 d’un Grand Prix sont toujours cruciaux pour préparer les qualifications. Mais à Djeddah, ils le sont d’autant plus, car les pilotes recherchent la limite et doivent éviter un accident qui pourrait les empêcher de participer à la séance qualificative.

Mais dans un peloton où chaque dixième compte, la limite doit être atteinte, et il est important de connaitre les points forts et points faibles de la monoplace. Lors des Grands Prix qui se déroulent de nuit, c’est un peu plus compliqué car la température est très différente lors des EL1 et EL3.

L’asphalte est en effet à plus de 50 degrés, ce qui limite le grip et provoque des erreurs plus facilement. C’est donc là que réside toute la subtilité de cette dernière séance libre, à suivre en direct sur Nextgen-Auto !

15h26 : Comme prévu, la température de l’air est à 29 degrés, mais l’asphalte culmine à 52 degrés ! Les conditions ne sont donc pas du tout représentatives de ce qu’elles seront ce soir pour les qualifications, à 19h !

15h30 : C’est parti pour les EL3 ! Gabriel Bortoleto est le premier à prendre la piste, puisqu’il a été privé d’EL2 à cause d’un problème mécanique.

15h34 : Jack Doohan signe un premier temps significatif en 1’30"613, même si les chronos devraient nettement baisser dans cette séance.

15h38 : Esteban Ocon fait déjà mieux en 1’30"515, alors qu’Oliver Bearman est aussi en piste. Bortoleto améliore le sien et revient à moins d’une demi-seconde du meilleur chrono. Et Isack Hadjar sort en piste.

15h40 : Bearman fait mieux en 1’30"252. Les deux pilotes Haas sont en pneus tendres, comme Doohan et les pilotes Ferrari, qui prennent la piste. Bortoleto est en mediums et Hadjar est sorti en gommes dures.

15h42 : Red Bull travaille encore sur la RB21 de Yuki Tsunoda. Le team n’a pas brisé de couvre-feu mais il semble qu’il y ait encore du travail avant que le Japonais reprenne la piste, à la suite de son accident hier.

15h43 : Lewis Hamilton se place deuxième juste derrière Bearman.

15h44 : Doohan fait mieux en 1’29"666 et se place en tête de la séance ! Charles Leclerc ne fait pas mieux que quatrième.

15h45 : Ocon remonte au deuxième rang, alors qu’Oscar Piastri signe le meilleur premier secteur absolu.

15h47 : Piastri signe le meilleur temps en 1’29"118, et Lando Norris se positionne deuxième en 1’29"203. Bearman prend la troisième place, et Doohan est sous enquête pour avoir coupé la zone colorée entre la piste et l’entrée des stands.

15h48 : Isack Hadjar se plaint de son système de boisson, car il se fait asperger pendant qu’il roule. C’est décidément un problème récurrent pour plusieurs équipes en ce début de saison.

15h49 : Verstappen prend le meilleur chrono du jour en 1’29"077 !

15h51 : Leclerc fait encore mieux en 1’28"860 ! Mais derrière, Piastri signe le meilleur premier secteur, tandis que Hamilton s’intercale entre les McLaren. Piastri en termine et s’empare du meilleur chrono en 1’28"605.

15h53 : George Russell signe le sixième temps et Andrea Kimi Antonelli le 11e. Norris en termine et échoue provisoirement à 0"158 de Piastri.

15h54 : Pierre Gasly termine un tour en neuvième place, et il est juste derrière son équipier Doohan. Tsunoda est sorti et boucle un tour rapide en 16e place. "Merci les gars pour la voiture", dit-il à la radio.

15h57 : Piastri améliore son chrono en 1’28"470.

16h00 : La mi-séance est atteinte.

16h02 : Les Red Bull améliorent. Verstappen revient à 0"277 de Piastri, et Tsunoda grimpe au sixième rang. Gasly remonte dans le top 10, en huitième place, et Doohan se remet à moins d’un dixième de son équipier.

16h03 : Russell prend la cinquième place à Tsunoda, et Antonelli grimpe au huitième rang.

16h05 : Alex Albon prend le sixième temps, et Leclerc repasse Verstappen pour s’emparer de la troisième position. Ocon remonte au neuvième rang, et Carlos Sainz signe le cinquième temps. Comme hier, les Williams semblent véloces.

16h13 : Russell prend provisoirement la tête de la séance en 1’28"214 avec un très beau tour, mais il est battu quelques secondes plus tard par Piastri en 1’27"513 ! Les pneus neufs fonctionnent très bien sur la McLaren.

16h14 : Albon prend le quatrième temps devant Antonelli, qui avait amélioré lui aussi. Norris améliore aussi à 0"158 de son équipier.

16h15 : A Bahreïn déjà, les McLaren étaient très rapides sur piste chaude en EL3, et l’écart était moins spectaculaire de nuit.

16h19 : Fernando Alonso remonte au neuvième rang, de quoi se rassurer un peu pour le pilote Aston Martin.

16h20 : Stroll ne fait en revanche pas mieux que 18e, à six dixièmes d’Alonso. Doohan remonte au 11e rang.

16h22 : Norris améliore son chrono et signe le meilleur temps de la séance en 1’27"489.

16h24 : Hamilton ne fait pas mieux que 12e, et Russell améliore mais reste à six dixièmes des McLaren.

16h26 : "Je n’ai pas de grip, je ne sais pas", lance un Hamilton désabusé. Son ingénieur lui conseille de faire deux tours pour refroidir les pneus.

16h29 : Verstappen remonte au quatrième rang, Bortoleto dépasse Stroll pour la 19e place.

16h30 : Le drapeau à damier est agité sur ces EL3 !

Norris et Piastri concluent donc ces essais libres par un doublé pour McLaren F1, devant Russell, Verstappen et Leclerc, qui représentent les trois rivales principales de l’équipe de Woking. Les écarts sont importants, mais ils devraient être plus faibles sur une piste plus fraiche.

Albon et Sainz placent les Williams sixième et septième devant Gasly, Tsunoda et Antonelli. Hadjar est 11e devant Hamilton et Lawson, puis Alonso et Doohan. Bearman est 16e devant Hülkenberg, Ocon, Bortoleto et Stroll qui ferme la marche.