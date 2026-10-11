Vettel laisse la porte ouverte à un retour en F1 dans un nouveau rôle

Sebastian Vettel n’envisage pas activement un retour en Formule 1, mais il ne ferme manifestement pas la porte à l’idée de retrouver un jour le paddock dans un rôle différent de celui de pilote. Retiré de la compétition à temps plein depuis la fin de la saison 2022, le quadruple Champion du monde continue de suivre attentivement la discipline et s’intéresse particulièrement à son avenir environnemental, un domaine dans lequel il pourrait imaginer une nouvelle implication.

Plusieurs années après son départ chargé d’émotion de la F1, Vettel reste une personnalité particulièrement appréciée des supporters et conserve lui-même un lien étroit avec la discipline. L’ancien pilote Aston Martin profite cependant pleinement de sa nouvelle vie loin du rythme particulièrement exigeant d’une saison de Formule 1.

À 39 ans, l’Allemand consacre davantage de temps à sa famille, mais également à une petite exploitation agricole dont il s’occupe chez lui.

"Évidemment, j’apprécie le temps dont je dispose. Je pense que c’est un privilège de pouvoir être dans cette situation avec ma famille, mais j’ai également une petite ferme chez moi, donc je m’en occupe," a-t-il expliqué dans le podcast Chequered Flag de la BBC.

Cette vie différente ne signifie toutefois pas que Vettel s’est totalement éloigné du sport automobile. Depuis qu’il a quitté la compétition à temps plein au terme de la saison 2022, Vettel est resté impliqué dans plusieurs projets liés notamment au développement durable et à l’avenir du sport automobile.

Même s’il ne possède actuellement aucune fonction officielle en Formule 1, le quadruple Champion du monde continue de suivre de près les évolutions de la discipline. Il s’intéresse notamment à l’objectif de neutralité carbone fixé par la F1 pour 2030 ainsi qu’aux changements réglementaires susceptibles de façonner son avenir.

Et s’il assure ne rechercher activement aucun poste, Vettel se montre réceptif à ce qui pourrait se présenter dans les prochaines années.

"Je reste très impliqué dans le sport. Évidemment, je n’ai pas de rôle actif pour le moment, mais je suis de très près ce qui se passe et je me préoccupe de l’avenir de la discipline. Particulièrement de l’objectif de neutralité carbone de la F1 en 2030 ou du nouveau règlement : qu’est-ce qui pourrait changer ?"

"Je reste toujours ouvert à ce qui pourrait se présenter concernant éventuellement un rôle à l’avenir, mais je ne cherche rien activement."

Il ne s’agit donc pas, pour Vettel, d’organiser actuellement son retour dans le paddock.

L’Allemand précise qu’il n’est engagé "dans aucune démarche auprès des équipes ou de personnalités de la Formule 1".

Vettel continue de regarder les Grands Prix et a notamment suivi récemment le Grand Prix d’Azerbaïdjan disputé dans les rues de Bakou.

"Je ne parle pas avec des équipes ou des personnes en distribuant mon CV ici et là, mais je suis tout cela de l’extérieur avec énormément de joie et de plaisir."

Ses propos maintiennent néanmoins ouverte la possibilité d’un retour à plus long terme, probablement dans une fonction extérieure au pilotage.

Le développement durable reste au cœur de ses préoccupations

S’il devait revenir dans un rôle actif, le développement durable apparaît naturellement comme l’un des domaines susceptibles de l’intéresser. Le sujet avait pris une importance croissante pour Vettel au cours des dernières années de sa carrière en Formule 1.

L’ancien pilote Ferrari avait alors commencé à utiliser davantage sa visibilité pour mettre en avant différentes problématiques environnementales. Ces préoccupations ne se sont pas estompées avec sa retraite sportive.

Au contraire, elles continuent d’occuper une place importante dans ses réflexions, aussi bien concernant son propre avenir que celui de ses enfants, de la société et du sport automobile.

"Bien évidemment, les sujets auxquels je pensais pendant les dernières années de ma carrière active sont toujours très présents dans mon esprit."

"Donc les questions autour du développement durable, autour de l’avenir, pas seulement pour moi-même, pour mes enfants, mais pour nous tous et pour l’avenir du sport."

Depuis son départ de la Formule 1, Vettel a ainsi continué de soutenir différentes initiatives liées au développement durable, aussi bien dans le sport automobile qu’en dehors.

L’Allemand réfléchit désormais à la manière dont il pourrait prolonger ou développer certains des projets déjà entrepris.

"C’est là que la boucle est bouclée avec les projets que j’ai réalisés, certains étant visibles sur les circuits et d’autres moins. Je réfléchis beaucoup aux idées que j’ai concernant ce qui pourrait venir ensuite."