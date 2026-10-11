Hadjar, Alonso et Stroll contraints de partir des stands à Singapour

Le Grand Prix de Singapour débutera dans des conditions encore un peu plus compliquées pour Isack Hadjar, Fernando Alonso et Lance Stroll. Les trois pilotes devront s’élancer depuis la voie des stands après des modifications effectuées sur leurs monoplaces sous le régime du parc fermé. Dans un rapport publié avant la course, la FIA a précisé l’étendue des interventions réalisées par Red Bull et Aston Martin, notamment sur les groupes propulseurs et les suspensions.

La FIA a confirmé que trois pilotes ne prendraient pas le départ du Grand Prix de Singapour depuis leur emplacement sur la grille.

Isack Hadjar, Fernando Alonso et Lance Stroll devront en effet s’élancer depuis la voie des stands après que leurs équipes ont procédé à des modifications non autorisées dans le cadre du régime du parc fermé.

Le rapport du délégué technique de la FIA apporte des précisions sur les interventions réalisées, particulièrement importantes dans le cas de la Red Bull de Hadjar.

Le Français, qui a déjà connu un week-end très difficile à Marina Bay, bénéficiera de plusieurs nouveaux éléments de son groupe propulseur pour la course de dimanche.

Red Bull a profité de la mauvaise qualification du Français hier pour prendre des pénalités et a remplacé le moteur à combustion interne, le turbocompresseur, le système d’échappement ainsi qu’un composant auxiliaire du groupe propulseur sur la monoplace d’Hadjar.

Ces changements entraînent plusieurs dépassements des quotas autorisés par le règlement 2026. Le nouveau moteur thermique installé sur sa RB22 est déjà le huitième utilisé par le Français depuis le début de la saison, alors que seulement quatre unités sont autorisées sans pénalité.

La situation est similaire pour le turbocompresseur, puisque Hadjar en utilisera un septième, soit trois de plus que les quatre prévus par la réglementation. Le système d’échappement a également été remplacé. Il s’agit là encore du septième ensemble utilisé cette année, pour une allocation réglementaire limitée à quatre.

Enfin, Red Bull a installé un huitième composant auxiliaire du groupe propulseur, alors que le maximum autorisé est fixé à six.

Les dépassements sont donc importants sur l’ensemble de ces éléments, témoignant du nombre particulièrement élevé de changements effectués sur la monoplace du Français cette saison.

Mais les quotas dépassés ne constituent pas la raison expliquant son départ depuis la voie des stands. Le rapport de la FIA précise que l’ensemble des éléments du groupe propulseur remplacés sur la voiture de Hadjar l’ont été sans l’autorisation du délégué technique de la fédération.

Ces interventions constituent une infraction à l’article B3.5.4 du Règlement Sportif de la Formule 1. Le régime du parc fermé limite les modifications que les équipes peuvent effectuer sur leurs monoplaces une fois les qualifications commencées.

Certaines interventions restent possibles dans des conditions strictement encadrées, mais les changements effectués sans les autorisations nécessaires peuvent entraîner une obligation de prendre le départ depuis la voie des stands.

Dans le cas de Hadjar, les modifications concernent donc à la fois plusieurs composants du groupe propulseur et les réglages de suspension. La FIA a en effet confirmé que Red Bull avait également modifié la configuration des suspensions de la RB22 sans obtenir l’approbation du délégué technique.

Cette décision intervient après une succession de problèmes mécaniques qui ont lourdement perturbé le week-end du Français. Hadjar avait notamment rencontré des difficultés avec son groupe propulseur pendant les qualifications du Sprint, avant d’abandonner lors de la course courte en raison d’une nouvelle défaillance. Une panne de boîte de vitesses avait ensuite compromis ses qualifications pour le Grand Prix.

Les interventions réalisées avant la course visent ainsi à remettre sa monoplace en état de fonctionner, au prix d’un départ depuis la voie des stands.

Alonso également pénalisé après ses problèmes moteur

Fernando Alonso se retrouve dans une situation comparable, même si les changements effectués sur son Aston Martin sont moins nombreux.

Le double champion du monde utilisera un nouveau turbocompresseur pour le Grand Prix de Singapour. Il s’agit de son sixième de la saison, alors que le règlement n’en autorise que quatre sans pénalité.

L’Espagnol avait rencontré plusieurs difficultés liées à son groupe propulseur au cours des séances de samedi, poussant Aston Martin à intervenir avant la course principale.

Mais, comme pour Hadjar, les modifications ne se limitent pas à l’unité de puissance. La FIA a également constaté des changements de réglages de suspension effectués sur l’Aston Martin d’Alonso sans l’approbation du délégué technique.

Ces interventions contreviennent aux restrictions imposées par le parc fermé et entraînent son départ depuis la voie des stands. Alonso devait de toute façon partir dernier sur la grille.

Lance Stroll complète la liste des pilotes sanctionnés pour des modifications effectuées sous le régime du parc fermé. Contrairement à Hadjar et Alonso, le rapport évoqué ne fait pas état de nouveaux éléments de groupe propulseur installés sur sa monoplace.

En revanche, la FIA confirme que des modifications des réglages de suspension ont également été réalisées sur son Aston Martin sans l’autorisation requise. Cette intervention suffit à entraîner la même conséquence sportive que pour son coéquipier.

Les deux Aston Martin prendront donc le départ depuis la voie des stands, tout comme la Red Bull de Hadjar.

Pour George Russell, pénalisé par un changement d’unité de puissance et relégué en fond de grille, cela fera déjà trois concurrents en moins devant lui au départ.