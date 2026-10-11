Vowles révèle la réaction inattendue de Sainz et Albon face aux difficultés de Williams

James Vowles est revenu sur l’un des moments les plus délicats de son parcours à la tête de Williams, lorsqu’il a dû annoncer cet hiver à Carlos Sainz et Alex Albon que l’écurie britannique ne serait pas au niveau espéré avec sa monoplace répondant à la nouvelle réglementation de 2026. Alors que Williams avait sacrifié une partie de sa saison précédente pour préparer cette nouvelle ère technique, les premières difficultés sont apparues bien avant les essais hivernaux. Mais le directeur de l’équipe a surtout été marqué par la réaction de ses deux pilotes, dont le soutien immédiat l’a profondément surpris.

Williams abordait la saison 2026 avec de grandes ambitions. Dès le milieu de la campagne 2025, Vowles avait publiquement annoncé que les efforts de développement étaient désormais entièrement concentrés sur la future monoplace, afin de profiter du bouleversement réglementaire pour franchir une nouvelle étape dans la reconstruction de l’écurie.

Mais les premiers signes inquiétants sont apparus avant même les essais de pré-saison. Williams a notamment manqué le premier roulage collectif organisé à Barcelone, tandis que les difficultés de conception de la FW48 devenaient progressivement évidentes.

Malgré la présence du groupe propulseur Mercedes, la monoplace britannique souffrait d’un surpoids important et d’un manque de performance qui allaient compromettre ses ambitions.

Invité du dernier épisode du podcast officiel de la F1, Beyond the Grid, James Vowles a raconté comment il avait progressivement préparé ses pilotes à cette situation.

Le directeur de Williams explique avoir organisé plusieurs échanges avec Sainz et Albon avant le début de la saison, à mesure que les difficultés rencontrées dans le développement de la FW48 se confirmaient.

Dès décembre 2025, il avait compris que l’équipe risquait de connaître un début d’année particulièrement compliqué, sans être encore capable de mesurer précisément l’ampleur du problème.

"Il y a eu plusieurs appels. Le premier remonte à décembre, lorsque je leur ai dit : ’Nous sommes en difficulté. Je ne sais pas encore quelles seront les conséquences sur le roulage de Barcelone. La voiture va être lourde. Je ne connais pas encore le surpoids exact à ce stade, mais je préfère vous prévenir. Cela va être difficile’."

Les discussions se sont poursuivies en janvier, lorsque Vowles a dû confirmer que la situation ne s’améliorait pas suffisamment.

C’est à ce moment-là que le Britannique a découvert une réaction très différente de celle qu’il anticipait de la part de pilotes habitués à rechercher les meilleures performances possibles.

"Puis il y a eu un nouvel échange en janvier, et je me souviendrai toujours de ces deux appels, vous allez comprendre pourquoi. J’ai appelé Alex et, avant même que j’aie terminé ma phrase, il m’a répondu : ’Je suis avec toi. Je suis là pour te soutenir. Que puis-je faire pour aider ?’ Et, pour être tout à fait honnête, cela m’a un peu coupé les jambes."

Vowles reconnaît qu’il s’attendait plutôt à devoir gérer la frustration de ses pilotes, confrontés à la perspective de disputer une saison loin des objectifs initialement fixés.

"Habituellement, vous avez affaire à des machines de haute performance, que sont les pilotes, et la première chose qu’ils vont probablement dire, ce sont quelques jurons, suivis de : ’Que s’est-il passé ? Comment en est-on arrivé là ?’"

"Mais ce n’était pas du tout cela. C’était plutôt : ’Nous formons un groupe uni. Nous traversons une période difficile actuellement. Que puis-je faire pour aider ?’"

La réaction de Carlos Sainz a été comparable, même si l’Espagnol a d’abord cherché à obtenir davantage de précisions sur les difficultés techniques rencontrées par Williams.

"Carlos a réagi de manière très similaire. Il a posé quelques questions supplémentaires : ’Où en sommes-nous ? Que sais-tu de ce problème ? Que se passe-t-il exactement ?’ Et ensuite : ’Comment puis-je aider ?’"

Les difficultés annoncées pendant l’hiver se sont effectivement matérialisées en piste. Williams n’a inscrit que 12 points depuis le début de la saison, avec une huitième place comme meilleur résultat, et occupe actuellement le neuvième rang du championnat des constructeurs.

Un bilan très éloigné des attentes suscitées par la préparation anticipée de la réglementation 2026.

Malgré cette situation, Vowles estime que l’attitude de ses deux pilotes a joué un rôle essentiel pour maintenir la motivation de l’équipe et l’aider à poursuivre son travail de reconstruction.

Le Britannique raconte notamment que Sainz et Albon se sont rapidement rendus au Royaume-Uni après leurs échanges téléphoniques, afin de rencontrer les membres de Williams et de leur témoigner directement leur soutien.

"Tous les deux ont pris l’avion pour l’usine assez rapidement après cela et sont venus auprès de l’équipe."

"C’est l’une des meilleures choses qu’ils auraient pu faire, parce que l’équipe venait de recevoir un énorme coup dans l’estomac, elle était pliée en deux, et deux personnes sont arrivées en disant : ’Nous sommes là. Nous sommes avec vous. Nous pouvons y arriver. Nous pouvons surmonter cette situation ensemble. Nous savons que cela ne prendra pas un mois ou trois mois. Cela demandera du temps, mais nous sommes là’."

James Vowles précise que cette solidarité ne s’est pas limitée aux premières semaines de la saison.

"Cela s’est confirmé pendant la pause estivale du mois d’août. Je ne peux pas assez insister sur l’importance que cela a eue pour l’organisation de voir que ces pilotes ne sont pas là pour un simple passage. Ils sont là parce qu’ils croient en ce que l’équipe est en train d’accomplir et parce qu’ils veulent en faire partie."

"C’est cela, le leadership. Si vous me demandez de décrire le leadership en 30 secondes, c’est lorsque vos intérêts personnels s’effacent devant quelque chose de beaucoup plus grand, à savoir l’organisation."