Le marché des transferts de la Formule 1 pourrait rester particulièrement calme en vue de la saison 2027, avec un nombre très limité de baquets susceptibles de se libérer. Selon Frederik Vesti, l’écurie Haas pourrait être la seule équipe à procéder à un changement significatif au sein de son duo de pilotes, Rafael Camara apparaissant comme l’un des candidats potentiels pour remplacer Esteban Ocon. Le pilote de réserve de Mercedes a également souligné le poids croissant des considérations commerciales dans les décisions des équipes.

Interrogé par le journal de son pays Ekstra Bladet, Vesti a décrit un marché des pilotes inhabituellement figé, malgré les discussions régulières menées entre les représentants des différents concurrents.

"Chaque week-end, nous discutons avec les équipes et nous maintenons le contact," a expliqué le Danois.

"Mais nous sommes aussi dans une situation où il n’y a actuellement aucun baquet disponible."

Selon le pilote Mercedes, une seule équipe pourrait véritablement modifier son effectif pour la saison prochaine.

"Il y aura très probablement un remplacement chez Haas, et uniquement chez Haas."

Frederik Vesti estime que Rafael Camara pourrait faire partie des candidats les mieux placés pour intégrer la grille de départ en 2027. Soutenu par Ferrari, le Brésilien évolue actuellement en Formule 2 et a également eu l’occasion de prendre le volant d’une de Formule 1 dans le cadre d’essais privés.

"D’après tout ce qu’on entend, peut-être Rafael Camara, mais je n’en suis pas certain," a déclaré Vesti.

"Mais ce serait logique. C’est un pilote Ferrari, il a réalisé de bons essais et il se débrouille bien en Formule 2."

Ces commentaires interviennent alors qu’Ayao Komatsu, le directeur de Haas, a confirmé publiquement que son équipe menait un processus d’évaluation impliquant plusieurs pilotes. De son côté, Esteban Ocon a souligné que le programme d’essais de voitures précédentes, ou TPC, représentait également une source de revenus pour l’écurie.

Le poids des relations commerciales

Pour Vesti, les liens commerciaux et politiques qui unissent les équipes à certains constructeurs, sponsors ou filières de jeunes pilotes rendent le marché des transferts plus complexe qu’une simple sélection fondée sur les performances sportives.

"La Formule 1 repose sur des partenariats et des collaborations," a rappelé le pilote de 24 ans.

"Certains sponsors des équipes ont beaucoup à dire. Cela rend tout le fonctionnement de la Formule 1 plus compliqué que la simple question de savoir quels pilotes plaisent aux directeurs d’écurie."

"Et c’est frustrant."

Ayao Komatsu a toutefois tenu à rappeler que les performances demeuraient le principal critère pris en compte par Haas dans sa réflexion concernant sa future composition.

"Nous avons besoin de deux pilotes rapides : c’est la meilleure manière de faire progresser l’équipe," a affirmé le dirigeant japonais. "Le plus rapide est celui qui nous correspond le mieux."

Komatsu a également indiqué hier que la situation financière de Haas évoluait favorablement, alors que l’écurie poursuit ses discussions avec plusieurs partenaires potentiels en vue de la saison prochaine.

"Nous discutons avec de nombreux sponsors potentiels," a-t-il expliqué.

"Les choses avancent dans la bonne direction. Je dirais que le budget de l’année prochaine est encourageant."

Alors que les possibilités semblent limitées pour la saison 2027, Frederik Vesti estime enfin que le marché pourrait offrir davantage d’opportunités l’année suivante. Le pilote Mercedes observe notamment que plusieurs équipes ont déjà affiché leur volonté de conserver leurs effectifs actuels.

"Cadillac semble vouloir conserver ses pilotes. Alpine a signé avec ses pilotes," a-t-il expliqué.

"On dirait que, de manière générale, les équipes de Formule 1 souhaitent garder leurs pilotes afin de conserver de la stabilité. Cela permet au moins de garder espoir jusqu’en 2028."