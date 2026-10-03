Haas F1 échoue en Q1, Bearman déplore le ’temps perdu’ dans la préparation

Haas F1 a connu un samedi très compliqué à Sepang, à l’occasion des qualifications du Grand Prix de Bahreïn. Les deux pilotes ont été éliminés en Q1 et l’incompréhension était de mise sur les réglages, notamment pour Oliver Bearman qui a été particulièrement agacé par cette situation et n’a pas été tendre avec le déroulement de cette journée.

Le Britannique explique carrément qu’une partie du travail effectuée en début de week-end n’a servi à rien et qu’il a eu des difficultés à comprendre sa monoplace par manque de préparation des qualifs.

"Ma voiture, pour être honnête, en EL1 c’était bien, en EL2 on a vraiment galéré" a-t-il expliqué. "On a fait une erreur de réglage et en gros, c’était comme si on n’avait pas roulé en EL2. C’était totalement une perte de temps."

“Aborder les EL3 avec pour ainsi dire seulement deux tours rapides, tu n’as pas assez de temps pour corriger les erreurs qu’on a faites les jours précédents. Donc ça veut dire que je suis allé en qualifications en gros comme ça, en devinant simplement quoi faire avec la voiture, avec mon pilotage et tout le reste."

La dégradation des pneus a rendu plus difficile le fait de rattraper le temps perdu, car il était impossible d’enchaîner les tours rapides pour mieux comprendre les gommes et la voiture.

"Ça veut dire que chaque nouveau train de pneus, tu n’as qu’un seul tour rapide dessus. Donc si tu dis que j’ai eu quatre tours rapides avec les pneus tendres neufs avant d’aller en qualifications, eh bien celui des EL2 était une perte de temps totale."

"Ce qui signifie que les deux des EL3 étaient aussi pratiquement une perte de temps parce qu’on essayait de rattraper le retard. Donc on est vraiment très en retard. Ce n’est pas notre vrai rythme, ce n’est pas notre vrai potentiel, mais ce n’en est vraiment pas loin, si je suis honnête."

Esteban Ocon s’est montré un peu plus positif que son équipier bien qu’il ait terminé 19e derrière lui. Il ne cache pas le manque de performance mais assure au micro de Canal+ qu’il y a eu quelques couacs.

"Il nous manquait de la performance sur les deux voitures depuis le début du week-end c’est sûr. Mais je pense qu’il y a des choses qu’on aurait pu mieux faire, il y a des choses à revoir. On aurait pu être mieux positionnés et faire un pas en avant. La piste s’améliorait en Q1 et j’étais le premier à être sorti."

"C’était mieux en EL2 quand je sortais avec tout le monde, et même sur toutes les séances. On ne fait pas le bon choix sur cette dernière, on n’était pas à l’aise dans cette séance, il faisait plus chaud qu’en EL3, il nous manque de l’appui et on dégrade beaucoup. Mais la voiture est saine, et on devra essayer de faire mieux en course demain."

"On avait un bon rythme de course en EL2, mais je pense que ce dernier run est une circonstance, on aurait pu faire mieux. On devra le faire demain mais ça ne va pas être simple en course avec la dégradation."