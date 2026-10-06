Ocon veut un bon résultat à Singapour, Bearman croit en les évolutions

Haas F1 se prépare à disputer ce week-end la première course nocturne de la saison 2026 de Formule 1, le Grand Prix de Singapour. L’équipe a quitté la course précédente avec la frustration d’avoir raté les points qui semblaient possibles en début d’épreuve, et espère désormais rebondir sur un circuit où Oliver Bearman avait terminé neuvième en 2025, pour ce qui marquait ses débuts dans la Cité-Etat.

De son côté, Esteban Ocon adore le circuit de Singapour et l’accueil réservé à la F1 lors de ce déplacement, même si le week-end est particulièrement difficile pour les pilotes. Il est convaincu qu’un bon week-end est possible alors qu’il s’agira d’un format Sprint.

"C’est formidable de retourner à Singapour, la ville s’investit vraiment à fond pour la Formule 1. Nous nous y sentons toujours très bien accueillis et le soutien des fans est incroyable" a déclaré le pilote français.

"Nous savons que c’est une course difficile dans le cockpit avec ces conditions, mais je suis persuadé que si la voiture fonctionne bien comme lors des derniers week-ends, nous pourrons être dans le coup."

"C’est une sensation formidable de réussir une belle performance à Singapour sous les projecteurs, nous viserons donc à être immédiatement dans le rythme pour vivre un bon week-end de Sprint."

Ollie Bearman reconnait qu’il est prêt à vivre un week-end difficile, puisqu’il avait prédit que la Malaisie ne serait qu’un aperçu des conditions très difficiles que lui et ses rivaux vont subir tout au long du week-end sur le tracé de Marina Bay.

"Qu’est-ce que je disais la semaine dernière à propos de la préparation à l’humidité de Singapour avec une semaine de chaleur en Malaisie ? Eh bien, j’attends avec impatience les bains de glace ce week-end !" a plaisanté le Britannique.

"L’année dernière, je me suis qualifié neuvième et j’ai terminé neuvième, alors si je pouvais répéter cela, je serais très heureux. Nous savons que cette amélioration fonctionne, et nous continuons à l’affiner pour l’amener dans la bonne fenêtre."

"Mais je me sens bien mieux préparé pour me battre pour les points qu’au milieu de l’année. Singapour est un circuit formidable et un événement spectaculaire, c’est un circuit urbain pas comme les autres, et j’aime beaucoup les courses de nuit !"

Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie de la voiture pour l’équipe américaine, donne les clés techniques du week-end à venir : "Singapour est totalement dominée par des virages à basse vitesse et, tout comme en Malaisie, il y fait très chaud, ce qui peut rendre la gestion des freins un véritable défi au début de la course."

"La météo peut devenir extrême en soirée, ce qui perturbe souvent de nombreuses séances, et je pense que la gestion de l’énergie va représenter un certain défi. C’est généralement une course assez longue et lente à Singapour, factuellement parlant, et elle peut frôler la limite totale des deux heures."

"Cela devient une véritable course à l’élimination pour les pilotes, comme nous l’avons vu ces deux dernières années, c’est donc un week-end difficile tant pour les équipes que pour les pilotes, mais très gratifiant si l’on obtient un bon résultat."