’Pas de Haas F1 roses’ : Komatsu dément la rumeur mais cherche des sponsors

Malgré le soutien de Toyota à Haas F1, son directeur Ayao Komatsu a déclaré cette année que la structure n’atteignait pas du tout le plafond budgétaire de la Formule 1. La recherche de nouveaux partenaires s’est donc intensifiée, et il se veut désormais plus confiant quant au fait que de nouveaux sponsors viendront garnir les carrosseries de ses voitures. En revanche, il a réfuté que BWT allait rejoindre l’équipe l’année prochaine.

S’exprimant au cours du week-end à Madrid, le Japonais a fait le point et a déclaré que l’équipe était en discussions avec plusieurs partenaires potentiels différents pour aider à rapprocher le budget de l’équipe de la limite des 215 millions de dollars l’année prochaine, mais que la solution la plus évidente n’était pas dans les tuyaux.

"Nous parlons à beaucoup de candidats, ça avance. Je dirais que je suis très positif concernant le budget de l’année prochaine" a déclaré Komatsu. "Ça aide simplement énormément. Mais je pense que lentement mais sûrement, nous faisons connaître notre histoire et trouvons de formidables personnes. Donc, oui, c’est bien jusqu’à présent."

Le sponsor BWT n’étant plus lié à Alpine pour 2027, puisque Gucci le remplacera, et alors qu’il avait déjà approché l’équipe américaine par le passé, des rumeurs d’un soutien par la firme de traitement de l’eau sont apparues.

Interrogé spécifiquement à ce sujet, le dirigeant a réfuté cette hypothèse, et a confirmé que les carrosseries des futures VF-27 ne reprendraient pas ces couleurs : "Nous n’allons pas avoir de voitures roses, si c’est ce que vous dites !"

Haas recherche toujours un deuxième pilote pour l’an prochain, et elle a mis en concurrence Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli, Rafael Camara et Jack Doohan avec Esteban Ocon, qui pourrait garder son baquet s’il parvient à battre les jeunes pilotes.

Interrogé sur l’éventuelle influence de facteurs financiers dans la future décision, Komatsu a déclaré que cela n’entrerait en ligne de compte que s’il devait trancher entre deux pilotes aux capacités et aux qualités similaires.

"Si c’est à un dixième près, par exemple, très, très serré, alors les soutiens entrent en jeu, c’est sûr. Je ne pense pas. Je pense que nous pouvons choisir selon la performance, nous n’avons pas encore terminé tout le programme. Nous voulons vraiment deux pilotes rapides parce que c’est la meilleure façon de faire grandir cette équipe."

"Peu importe qu’il s’agisse de deux pilotes Ferrari, de deux pilotes Toyota ou de deux pilotes McLaren. Je veux dire, Fornaroli, c’est un pilote McLaren. Mais honnêtement, cela n’a pas d’importance. Quel que soit le plus rapide, c’est le mieux pour l’équipe."

"Encore une fois, pour tout le monde, les 400 personnes qui travaillent ici, elles ont besoin de savoir que nous avons fait le meilleur choix de pilote possible afin que ces deux pilotes tirent le meilleur de la voiture. Imaginez prendre quelqu’un à une demi-seconde, mais avec de l’argent en plus."

"Ce ne sera pas très motivant. Et aussi, une place au championnat. C’est beaucoup d’argent, n’est-ce pas ? Pour nous, comme je l’ai dit, je reste cohérent. J’ai toujours dit que nous prenions les pilotes selon leurs performances. C’est ce que nous faisons."

Par ailleurs, l’équipe a annoncé un accord avec Brandand, une firme spécialisée dans le développement commercial. Basée à Banbury, dans l’Oxfordshire, à proximité du siège britannique de Haas, Brandand aura pour mission d’accélérer cette recherche de partenaires.

L’agence s’appuiera sur le portefeuille de produits déjà existant pour identifier de nouvelles opportunités et développer des articles sous licence dans des secteurs variés, notamment le lifestyle, la technologie et l’univers de la maison. Elle prendra en charge l’ensemble du processus, de la recherche et de la négociation avec les partenaires potentiels jusqu’à la conception, au développement et à la production des produits.

Cette collaboration vise également à élargir l’offre de Haas au-delà des traditionnels vêtements d’équipe et produits vendus sur les circuits. L’objectif sera de proposer des articles originaux, adaptés aux nouvelles tendances de consommation et aux attentes de la communauté internationale de fans de Formule 1.

"Alors que Haas F1 entame une période de croissance ambitieuse, développer notre présence commerciale mondiale grâce à des licences innovantes constitue une priorité majeure" explique Mark Morrell, directeur du marketing et du commerce de l’écurie.