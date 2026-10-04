Bearman en veut à Haas F1 pour sa stratégie, Ocon s’étonne d’avoir autant ’reculé’

Haas F1 n’a pas été récompensée pour sa tentative de couvrir toutes les possibilités stratégiques quand le départ a été donné sur une piste humide à Sepang. Esteban Ocon était pourtant sixième, aidé par une Safety Car qui lui a permis de changer ses pneus pour des slicks, mais il termine finalement 15e, juste derrière un Oliver Bearman qui n’a pas été satisfait des choix effectués par son équipe.

En effet, le Britannique voulait s’élancer en intermédiaires au départ et a été contraint de chausser les slicks par son team. Et il déplore le fait de ne pas avoir eu la priorité du choix, alors qu’il était devant son équipier sur la grille.

"Je dois dire que ce n’était pas mon choix de mettre les slicks sur la voiture. Pour moi ce n’était clairement pas possible. J’ai appris d’erreurs que j’ai faites dans le passé, en particulier Silverstone l’an dernier où j’avais pris les slicks et c’était une erreur" indique Bearman.

"Pour moi c’était clair qu’il fallait les intermédiaires pour le départ car le circuit était bien trop mouillé. L’équipe a décidé à la dernière minute de me mettre en slicks et de séparer les stratégies. Je comprends car si ça avait fonctionné, on aurait été des héros."

"C’était le mauvais choix, j’avais un bon pressenti que c’était le mauvais choix, et j’étais un peu déçu car j’étais la voiture devant. Et pour moi, la voiture devant doit prendre la stratégie la moins risquée. Et j’ai perdu 40 secondes, donc c’était une longue course."

"La voiture était très rapide, je volais et j’ai fait beaucoup de dépassements. Je pouvais voir les points, mais il m’a manqué du temps. Mais si on avait fait le bon choix au départ, je pense qu’on aurait pu se battre pour les pneus."

Ocon n’était pas plus heureux à l’arrivée malgré des moments positifs dans la course. S’il n’ose pas accuser son équipe et ses performances, le Français s’est agacé auprès de Canal+ d’avoir reculé drastiquement dans la hiérarchie.

"C’était un super début de course, on avait bien réglé la voiture avec les intermédiaires, on avait une très bonne vitesse, j’ai réussi à doubler beaucoup de voitures pour arriver jusqu’à la sixième place" a déclaré Ocon.

"Je ne sais pas comment on a fait pour passer de sixième à 15e, j’ai une idée mais je vais garder ça pour moi, mais en tout cas c’était vraiment fort de reculer comme ça. Dès qu’on a un peu de dégradation, on fait marche arrière, et c’est ça qu’il faut qu’on travaille."

Il a aussi fait partie des pilotes touchés par des problèmes techniques dans le premier tour de formation sous la pluie, et il confirme que l’erreur était bien de la responsabilité de la FIA.

"Il y a eu un problème avec la FIA et comment ils gèrent les voitures à distance. J’ai juste fait un restart Windows et c’est reparti ! C’était imprévu, mais on a fait du bon boulot avec la voiture tout le week-end, on a maximisé tout le week-end mais ça aurait dû payer beaucoup plus."