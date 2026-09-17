Colapinto fait une révélation très intime sur sa préparation en F1

Franco Colapinto a dévoilé une consigne pour le moins inhabituelle qui accompagne sa préparation avant les week-ends de Formule 1. Le pilote Alpine affirme en effet éviter les rapports sexuels avant les courses, suivant ainsi les recommandations de Fernando Belasteguín, ancien numéro un mondial de padel et désormais impliqué dans l’encadrement de sa préparation sportive. L’Argentin a également évoqué les conséquences de sa notoriété grandissante et d’un calendrier particulièrement éprouvant.

Invité de l’émission de télévision espagnole La Revuelta, Colapinto, âgé de 23 ans, a été interrogé sur sa vie intime au cours du mois précédent. Sa réponse a rapidement révélé une règle particulière qu’il applique avant de prendre le volant.

"Rien, j’ai participé à beaucoup de courses," a répondu le pilote Alpine.

Franco Colapinto a ensuite expliqué que cette abstinence avant les compétitions lui avait été conseillée par Fernando Belasteguín. L’ancien joueur argentin, qui a occupé la première place mondiale en padel, participe désormais à la gestion de la préparation sportive du pilote de Formule 1.

"La personne qui s’occupe de mon activité sportive, Fernando Belasteguín, dit qu’il est interdit d’éjaculer avant un week-end de course ou avant une course, parce qu’un faible taux de testostérone vous fait moins bien performer."

Colapinto a également résumé la philosophie qui accompagne cette recommandation : "Je vais peut-être me faire chambrer à mon retour dans le paddock à Bakou mais il faut prendre soin de soi. Et je ne dois pas être le seul..."

Cette règle, pour le moins originale, s’inscrit dans une préparation destinée à optimiser les performances du pilote argentin, qui a récemment retrouvé des résultats plus encourageants. Colapinto a notamment terminé à la septième place du Grand Prix de Madrid, signe d’une dynamique plus favorable au sein de l’écurie Alpine.

Franco Colapinto a également évoqué l’attention croissante dont il fait l’objet depuis que sa popularité augmente dans le paddock et auprès du grand public. L’Argentin refuse toutefois de se définir comme une célébrité, préférant rappeler son statut de sportif professionnel.

"Je ne suis pas célèbre, je suis un pilote," a-t-il déclaré.

Colapinto reconnaît néanmoins que la reconnaissance du public modifie son quotidien et l’oblige à davantage de prudence dans ses choix personnels.

"Quand les gens commencent à vous reconnaître, vous devez prendre des précautions, et peut-être que les décisions que vous prenez peuvent avoir des conséquences sur d’autres choses. Vous devez donc être un peu plus prudent."

Le pilote Alpine a enfin souligné les difficultés engendrées par le rythme particulièrement soutenu du championnat du monde. Entre les déplacements incessants et les distances importantes séparant les différentes étapes, il devient compliqué de conserver une vie personnelle équilibrée.

"Le calendrier est terrible. Nous sommes très éloignés les uns des autres, je voyage énormément, et je pense que cela crée une certaine distance."