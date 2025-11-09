Officiel : Verstappen sera pénalisé avant le départ du GP du Brésil

Le cauchemar continue pour Max Verstappen au Brésil. Comme nous vous le rapportions ce matin, et c’est maintenant confirmé, le Néerlandais prendra le départ du Grand Prix du Brésil à São Paulo depuis la voie des stands, après que Red Bull a procédé à plusieurs modifications sur sa RB21 en condition de parc fermé.

L’information doit encore être officiellement confirmée par la FIA, mais la décision ne fait plus guère de doute. L’écurie championne du monde en titre a en effet choisi de revoir en profondeur les réglages de sa monoplace, tout en modifiant certains éléments du groupe propulseur du quadruple champion du monde.

Déjà en difficulté depuis le début du week-end, Verstappen avait connu une séance de qualifications désastreuse, conclue à une lointaine 16e place. Un résultat qui a poussé l’équipe de Milton Keynes à envisager des changements radicaux et à travailler toute la nuit.

Red Bull avait déjà tenté d’adapter le set-up après la course sprint, durant laquelle Verstappen n’avait pu faire mieux que quatrième sur la distance réduite. Mais loin d’améliorer les choses, les ajustements apportés avant les qualifications semblent avoir empiré la situation : la RB21 a régressé, incapable de trouver le rythme nécessaire, conduisant à une élimination dès la Q1.

Profitant de cette position de grille particulièrement compromise, Red Bull a décidé de modifier certains éléments comme mettre des composants neufs pour le moteur et un retour au plancher de Mexico au lieu de celui utilisé à Austin, afin d’explorer de nouvelles directions, au prix d’un départ depuis les stands.

La situation n’a guère été plus positive de l’autre côté du garage. Yuki Tsunoda, qui ne devrait toutefois pas s’élancer depuis la voie des stands, a subi sa deuxième élimination consécutive en Q1 ce week-end, ne signant que le 19e temps sur l’Autódromo José Carlos Pace.

Verstappen, déjà décroché au championnat, aura désormais pour seul objectif de sauver ce qui peut l’être dimanche, dans un week-end brésilien qui tourne au naufrage, d’autant plus que la pluie ne devrait pas perturber la course, même si quelques risques d’averses subsistent encore.

La nouvelle grille de départ du GP du Brésil F1 2025 :