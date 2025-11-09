Officiel : Verstappen sera pénalisé avant le départ du GP du Brésil
Il s’élancera depuis la voie des stands après de nouveaux changements sur sa Red Bull
Le cauchemar continue pour Max Verstappen au Brésil. Comme nous vous le rapportions ce matin, et c’est maintenant confirmé, le Néerlandais prendra le départ du Grand Prix du Brésil à São Paulo depuis la voie des stands, après que Red Bull a procédé à plusieurs modifications sur sa RB21 en condition de parc fermé.
L’information doit encore être officiellement confirmée par la FIA, mais la décision ne fait plus guère de doute. L’écurie championne du monde en titre a en effet choisi de revoir en profondeur les réglages de sa monoplace, tout en modifiant certains éléments du groupe propulseur du quadruple champion du monde.
Déjà en difficulté depuis le début du week-end, Verstappen avait connu une séance de qualifications désastreuse, conclue à une lointaine 16e place. Un résultat qui a poussé l’équipe de Milton Keynes à envisager des changements radicaux et à travailler toute la nuit.
Red Bull avait déjà tenté d’adapter le set-up après la course sprint, durant laquelle Verstappen n’avait pu faire mieux que quatrième sur la distance réduite. Mais loin d’améliorer les choses, les ajustements apportés avant les qualifications semblent avoir empiré la situation : la RB21 a régressé, incapable de trouver le rythme nécessaire, conduisant à une élimination dès la Q1.
Profitant de cette position de grille particulièrement compromise, Red Bull a décidé de modifier certains éléments comme mettre des composants neufs pour le moteur et un retour au plancher de Mexico au lieu de celui utilisé à Austin, afin d’explorer de nouvelles directions, au prix d’un départ depuis les stands.
La situation n’a guère été plus positive de l’autre côté du garage. Yuki Tsunoda, qui ne devrait toutefois pas s’élancer depuis la voie des stands, a subi sa deuxième élimination consécutive en Q1 ce week-end, ne signant que le 19e temps sur l’Autódromo José Carlos Pace.
Verstappen, déjà décroché au championnat, aura désormais pour seul objectif de sauver ce qui peut l’être dimanche, dans un week-end brésilien qui tourne au naufrage, d’autant plus que la pluie ne devrait pas perturber la course, même si quelques risques d’averses subsistent encore.
La nouvelle grille de départ du GP du Brésil F1 2025 :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|01
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:09.656
|1:09.616
|1:09.511
|---
|02
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:10.192
|1:09.774
|1:09.685
|---
|03
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:09.934
|1:09.801
|1:09.805
|---
|04
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:09.928
|1:09.835
|1:09.886
|---
|05
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:10.083
|1:09.970
|1:09.931
|---
|06
|George Russell
|Mercedes W16
|1:09.935
|1:09.880
|1:09.942
|---
|07
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:10.108
|1:09.950
|1:09.962
|---
|08
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:09.891
|1:09.755
|1:09.977
|---
|09
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:09.885
|1:09.857
|1:10.002
|---
|10
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:10.337
|1:09.985
|1:10.037
|---
|11
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:10.181
|1:10.001
|---
|12
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:10.115
|1:10.053
|---
|13
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:10.016
|1:10.100
|---
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:10.041
|1:10.161
|---
|15
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:10.184
|1:10.472
|---
|16
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:10.438
|---
|17
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:10.632
|---
|18
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:10.711
|---
|19
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|- :—.---
|---
|20
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:10.403
|Pitlane
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Red Bull
- IndyCar ou F1 ? Ce que Verstappen conseille à Palou
- Officiel : Verstappen sera pénalisé avant le départ du GP du Brésil
- Le GP du Brésil 2025 est-il la première vraie élimination de Verstappen en Q1 ?
- Verstappen vers une pénalité alors que Norris s’impose comme favori à Interlagos
- Newey révèle ce qui différencie Verstappen des autres