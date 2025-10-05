Gasly partira de la voie des stands à Singapour
Des changements apportés à son Alpine avant la course
Pierre Gasly prendra le départ du Grand Prix de Singapour depuis la voie des stands après que des modifications aient été apportées à son Alpine F1 pendant la nuit.
La séance de qualification de Gasly s’est terminée en Q1 lorsqu’un problème est survenu sur sa voiture dans les derniers instants du premier segment, un problème lié au moteur et à sa pression d’huile
Le Français a garé sa voiture en bord de piste et a terminé les qualifications à la 20e place. Cependant, il devait s’aligner en 18e position suite aux disqualifications de Carlos Sainz et Alex Albon annoncées hier soir.
Gasly prendra désormais le départ de la course depuis la voie des stands après qu’Alpine ait enfreint les conditions du parc fermé samedi soir.
"Pierre prendra le départ du Grand Prix de Singapour aujourd’hui depuis la voie des stands après que l’équipe ait modifié les réglages de sa voiture alors que le parc fermé était en vigueur," a confirmé l’équipe dans un bref communiqué.
Gasly n’a pas marqué de points lors des quatre dernières courses. Son coéquipier Franco Colapinto devrait prendre le départ en 16e position s’il n’y a pas d’autres changements.
Mise à jour à 12h17 : Alex Albon, disqualifié hier, a fait le même choix que Gasly et partira aussi des stands.
La nouvelle grille de départ du GP de Singapour 2025 :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|01
|George Russell
|Mercedes W16
|1:29.928
|1:29.562
|1:29.158
|---
|02
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:30.028
|1:29.572
|1:29.340
|---
|03
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:30.313
|1:29.913
|1:29.524
|---
|04
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:30.036
|1:29.649
|1:29.537
|---
|05
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:29.932
|1:29.809
|1:29.586
|---
|06
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:29.765
|1:29.936
|1:29.688
|---
|07
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:30.370
|1:29.914
|1:29.784
|---
|08
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:30.214
|1:30.016
|1:29.846
|---
|09
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:30.420
|1:30.076
|1:29.868
|---
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:30.745
|1:30.054
|1:29.955
|---
|11
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:30.715
|1:30.141
|---
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:30.681
|1:30.320
|---
|13
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:30.574
|1:30.353
|---
|14
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:30.820
|---
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:30.949
|---
|16
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:30.982
|---
|17
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:30.989
|---
|18
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:30.640
|1:30.235
|DSQ
|19
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:30.775
|1:30.202
|Pitlane
|20
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:31.261
|Pitlane
