’La voiture de sécurité nous a tués’ : Hadjar raconte sa ’spirale’ infernale

Isack Hadjar a connu un week-end très difficile à Bahreïn, et la course a été tout aussi compliquée que les qualifications. Le pilote Racing Bulls raconte que son départ a été le point de départ d’une course durant laquelle rien ne s’est passé comme prévu.

"Jusqu’à présent on a toujours pris des très bons départs, mais tout le week-end on a eu beaucoup de mal et on n’était pas très conscients. Je ne fais pas un très bon boulot sur la procédure mais on fait du surplace. On perd deux ou trois places avant le premier virage et après c’est la spirale, chaque décision que je prends est mauvaise, rien n’allait" regrette Hadjar.

Après ça, la stratégie tentée avait pour but de sauver les meubles, mais la voiture de sécurité a achevé ses derniers espoirs : "Notre stratégie était basée sur un départ réussi. On se retrouve 16e en tendres, ce n’est pas le bon choix, on a essayé l’undercut, le rythme n’était pas mauvais, mais la voiture de sécurité nous a tués."

Liam Lawson a terminé 17e, là où il s’était élancé. Il a connu plusieurs accrochages et subi plusieurs pénalités, et tout part selon lui d’une mauvaise qualification : "J’étais dans la boîte de vitesses d’une autre voiture toute la course."

"J’avais un bon rythme mais je n’ai pas pu en profiter. Quand j’attaquais, je me lançais tardivement et je n’ai pas touché les autres de manière intentionnelle. C’est comme ça, le dernier relais était correct mais c’est dommage."

"On n’a pas de résultat pour prouver notre bon rythme, mais la voiture était rapide en qualifications. On n’a pas pu le montrer, elle était rapide en course également mais on n’a rien pu faire depuis l’arrière de la grille."