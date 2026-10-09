Verstappen signe une pole ’sous enquête’ pour le Sprint F1 à Singapour

Après une seule heure de roulage, le Grand Prix de Singapour va déjà livrer son premier verdict du week-end, puisque c’est l’heure de la Qualification Sprint, qui déterminera la grille de la course courte, qui se tiendra en ouverture de la journée du samedi. Après une seule séance libre, les pilotes vont devoir trouver la limite sur une piste qui, en plus, est rendue particulièrement sale par les poussières d’incendies dans la région.

George Russell a signé le meilleur temps des essais libres, et il aura évidemment à cœur de se mettre en valeur avant la course de dimanche, où ce sera plus compliqué en s’élançant du fond de grille. En effet, sa pénalité concerne la course et non le Sprint.

La bonne nouvelle pour lui, c’est que l’ancien package de la Mercedes W17, qu’il utilise contrairement à Kimi Antonelli qui dispose des évolutions, semble plutôt solide sur ce tracé et pourrait lui permettre de limiter les dégâts.

14h00 : Red Bull a caché son jeu ce matin en n’utilisant pas les pneus tendres, et après la victoire de Max Verstappen à Sepang, son directeur Laurent Mekies a tenu à être prudent au sujet de la forme de l’équipe : "La tendance est positive. Monza, Madrid, Bakou, la Malaisie, il y a un peu plus de performance extraite de la voiture à chaque fois. Est-ce que cela signifie que nous avons une place pour nous battre pour la victoire dans toutes les courses ? Rien de tel n’est garanti et nous avons vu de nombreux exemples cette année de variations de performance d’un circuit à l’autre. Nous avons quatre équipes très proches les unes des autres. Nous pensons que nous serons dans le bon groupe à toutes les courses, mais ensuite tout dépend du fait d’en extraire le maximum."

14h03 : Nike devrait bien devenir un des partenaires majeurs de la Formule 1 à partir de l’année prochaine. La rumeur dit qu’un accord a été trouvé, et le timing de l’annonce a déjà été décidé.

14h07 : Mais la F1 a d’autres choses à gérer sur un plan moins commercial, puisque le débat sur le plafond budgétaire continue de s’intensifier. James Vowles, patron de Williams, a carrément fait une conférence de presse pour détailler ses vues sur le problème, mais aussi révéler la situation actuelle parmi les équipes.

14h12 : Une saison 2027 dont Esteban Ocon pourrait être absent. Sa rupture avec Haas F1 est en tout cas confirmée, et son patron Ayao Komatsu a reparlé de la régularité comme argument pour l’avoir écarté. Un argument entendable, mais qui fait un peu tâche pour une équipe qui, de manière désormais assumée, peine à fournir deux voitures similaires aux pilotes.

14h17 : L’an prochain, les ailerons réversibles de type Macarena seront bien autorisés, mais la FIA va durcir les normes pour garantir un fonctionnement en toute sécurité. Les premiers contours techniques se dessinent à ce sujet.

14h21 : Honda a également fait le point sur sa situation actuelle avec Aston Martin F1, alors que le motoriste est attendu au tournant l’an prochain pour amener un meilleur bloc propulseur. Mais le patron actuel du projet, qui prendra sa retraite en fin de saison, a révélé à quel point cette période a été dure.

14h25 : Toto Wolff n’a pas hésité à s’en prendre aux personnes, notamment aux fans, qui ont sous-entendu que Mercedes avait saboté Russell en Malaisie avec sa panne, pour privilégier Antonelli. L’Autrichien n’a pas mâché ses mots à l’encontre des créateurs de ces théories.

14h27 : Alan Permane, le directeur de Racing Bulls, a commenté la situation dans l’équipe pour 2027, alors que Liam Lawson et Arvid Lindblad sont en concurrence avec Nikola Tsolov pour les baquets.

14h28 : La Red Bull de Max Verstappen a un problème d’ERS, et l’équipe travaille d’arrache-pied pour le régler afin qu’il participe à cette séance.

14h30 : C’est parti pour la Qualification Sprint !

SQ1 - 12 minutes - Pneus mediums

14h31 : Red Bull a réglé le problème de Verstappen, et confirme que le changement a été effectué par précaution. Le Néerlandais va rouler dans cette SQ1.

14h34 : Sergio Pérez se met dans le mur ! Le drapeau jaune est déployé.

14h35 : Le Mexicain est reparti, et Lewis Hamilton a pu signer le meilleur temps entre temps en 1’33"748.

14h36 : Pérez a roulé sur son aileron et celui-ci vient d’exploser sous sa roue en pleine trajectoire, nul doute que le drapeau rouge va devoir être déployé.

14h37 : Et c’est confirmé, car une dérive d’aileron avant est en piste ! Le drapeau rouge est déployé.

14h38 : Hamilton se plaint d’avoir été dépassé par Verstappen sous drapeau jaune, et ce dernier dit qu’il a ensuite laissé repasser Hamilton après la zone de drapeau jaune. Mais le dépassement s’est fait dans une zone sensible et les commissaires vont statuer sur cette base.

14h39 : Les pilotes McLaren, Red Bull, Racing Bulls et Haas n’ont pas du tout fait de chrono alors qu’il reste déjà seulement 6 minutes. Hamilton mène devant Gasly, Alonso, Colapinto et Stroll, car ce sont les seuls pilotes à avoir fait un tour rapide. Le reste du peloton n’a fait que des tours de préparation.

14h41 : Les commissaires ont noté l’incident avec Verstappen.

14h43 : Les débris ont été évacués et la séance va reprendre à 14h46 ! Il restera six minutes au compteur, et 17 pilotes doivent réussir un chrono.

14h45 : Les commissaires ont aussi noté que Pérez a roulé de manière non sécurisée avec son aileron sous les roues.

14h46 : Les premiers pilotes sont dans leur tour de préparation, et les Red Bull ne sont pas sorties du garage.

14h47 : Les commissaires étudieront le cas de Verstappen après la séance.

14h48 : Les pilotes Alpine et Aston Martin, qui ont déjà fait un chrono, ne sont pas sortis des stands.

14h49 : Les pilotes Aston Martin ont quitté le garage, mais ils ne sont évidemment pas autant pressés que les autres actuellement dans un tour rapide.

14h50 : Leclerc boucle un chrono à trois dixièmes de Hamilton, et Russell se place derrière à cinq dixièmes du meilleur temps. Antonelli fait encore moins bien à 6 dixièmes.

14h51 : Hamilton n’améliore pas après un mauvais dernier secteur, et Hülkenberg se place entre les Mercedes ! Norris en termine avec le troisième chrono. Verstappen est dans un deuxième tour de préparation et ne va faire qu’un tour chrono, tout comme Piastri.

14h52 : Oliver Bearman et Arvid Lindblad entrent dans le top 10, tandis que Liam Lawson fait mieux en huitième place, derrière Gasly.

14h53 : Piastri remonte en quatrième place, Gasly améliore mais reste huitième, et Verstappen prend le meilleur temps en 1’33"477 ! Hadjar remonte en quatrième position.

14h54 : Pérez était dans un tour rapide mais son chrono ne s’est pas arrêté, étonnamment. Russell remonte en deuxième position mais est battu par Leclerc.

Les éliminés sont Lindblad, Stroll, Albon, Pérez, Bottas et Sainz.

14h58 : Erratum, nos éliminés n’étaient pas les bons à cause d’un problème avec le système de timing, la liste est désormais corrigée et correcte.

15h00 : Le départ de la SQ2 est retardé, apparemment à cause des problèmes de live timing, comme ceux que nous avons rencontrés.

15h04 : La FIA confirme le problème : "Le début de la séance SQ2 sera retardé en raison d’un problème avec les systèmes de chronométrage : certains temps au tour n’avaient pas été enregistrés. Ce problème est désormais résolu et les chronos actuels sont considérés comme corrects. Nous examinons actuellement s’il est possible de poursuivre le reste de la séance."

15h06 : Le problème est résolu, et la séance va reprendre à 15h11 !

15h11 : C’est reparti !

SQ2 - 10 minutes - Pneus mediums

15h13 : Les premiers à être sortis débutent leur tour, tandis que les derniers sont encore en train de quitter les stands, et il y a déjà deux minutes de passées dans cette deuxième partie de séance.

15h15 : Verstappen en termine avec un temps de 1’32"724 après un tour d’attaque ! Russell établit un temps à 6 dixièmes. Antonelli se place deuxième à trois dixièmes. Hülkenberg signe un temps à moins d’un dixième de Russell, et Lawson se glisse entre les deux.

15h16 : Gasly prend le troisième chrono, et Hamilton signe le meilleur temps en 1’32"562, battu immédiatement par Leclerc en 1’32"457. Norris se place troisième, et Piastri sixième.

15h17 : Hadjar ne fait pas mieux que 11e et va devoir refaire un tour rapide pour passer en SQ2.

15h18 : Russell se rate et va devoir refaire un tour, car il était de toute façon en retard sur son chrono, qui lui assure pour l’instant la huitième place seulement.

15h19 : Hadjar se plaint d’une mauvaise motricité, ce qui explique son mauvais premier tour rapide.

15h21 : Verstappen reste quatrième, et Hadjar améliore pour remonter en cinquième place. Antonelli reste sixième, et Lawson améliore en huitième place, repoussant Russell en dixième place !

15h22 : Alonso ne fait pas mieux que 13e, battu par Bearman, et Ocon reste 16e. Leclerc améliore le meilleur temps en 1’32"246. Et Colapinto prend la dixième place, poussant Russell hors de la zone de qualification !

15h23 : Le Britannique amléiore heureusement et prend la quatrième place.

Les éliminés sont Colapinto, Hülkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso et Ocon.

SQ3 - 8 minutes - Pneus tendres

15h29 : Contrairement à certains circuits où les pneus surchauffent et où les pilotes attendent longtemps avant de sortir en SQ3, certains d’entre eux sortent rapidement, peut-être pour tenter deux tours. C’est en tout cas le cas des McLaren et des Mercedes.

15h30 : Leclerc a pris la piste à son tour. Chez Red Bull, l’agitation est palpable autour de l’arrière de la RB22 de Verstappen.

15h32 : Norris se place en tête en 1’31"587, et Russell se place à trois dixièmes. Piastri est à moins de deux dixièmes, et Antonelli quatrième à une demi-seconde.

15h33 : Et Leclerc fait mieux que Norris en 1’31"568, pour 19 millièmes devant la McLaren !

15h34 : Hamilton est déjà en piste, et les Red Bull vont également s’élancer, tout comme Lawson et Gasly.

15h35 : Hamilton signe seulement le troisième temps entre les McLaren, malgré un très bon premier secteur.

15h36 : Verstappen est en train de signer le meilleur premier secteur de loin, alors que Leclerc améliore aussi, mais pas autant.

15h37 : Leclerc améliore en 1’31"399, et Verstappen fait mieux en 1’31"156 ! Hadjar signe le septième temps mais a dépassé les limites de piste.

15h38 : Norris reste troisième, et Piastri progresse pour remonter troisième devant son équipier ! Russell se place deuxième, alors qu’Antonelli ne fait pas mieux que septième.

Verstappen est donc en pole du Sprint, mais il est sous enquête pour son dépassement sous drapeaux jaunes ! Russell est deuxième devant Leclerc et Piastri, puis Norris et Hamilton. Antonelli suit devant Lawson. Hadjar est noté neuvième devant Gasly après l’annulation de son chrono, mais le pilote Alpine a un temps et pointe derrière. La situation n’est donc pas claire à ce niveau.