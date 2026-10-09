Haas F1 explique pourquoi Ocon doit partir

Alors que la séparation entre Esteban Ocon et Haas a été confirmée avant le Grand Prix disputé en Malaisie, Ayao Komatsu est revenu sur les raisons qui ont conduit son équipe à prendre cette décision. Le directeur de l’écurie américaine assure que les relations avec le Français restent excellentes et salue son professionnalisme, mais estime que Haas a besoin d’un pilote capable d’afficher davantage de régularité. Selon lui, Ocon possède une vitesse indéniable, mais ses performances dépendent trop souvent d’une monoplace parfaitement adaptée à ses préférences, ce que son équipe n’est pas toujours en mesure de lui offrir.

L’avenir d’Esteban Ocon en Formule 1 demeure incertain après l’annonce de son départ de Haas. Le Français, qui dispute sa deuxième saison au sein de l’écurie américaine, pourrait même vivre ses sept derniers Grands Prix dans la discipline s’il ne parvient pas à retrouver un volant pour 2027.

La séparation, annoncée en amont du Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie, doit prendre effet à l’issue de la saison en cours. Elle mettra fin à une collaboration qui n’aura pas totalement répondu aux attentes, malgré les qualités reconnues du vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021.

Interrogé après les essais libres du Grand Prix de Singapour, Ayao Komatsu a tenu à préciser que cette décision n’avait provoqué aucune animosité entre les deux parties.

Le dirigeant japonais insiste notamment sur l’engagement intact de son pilote, qui continue à défendre les intérêts de Haas malgré l’annonce de leur séparation.

"Nous sommes tous les deux des professionnels, et ce qui est bon pour l’équipe est aussi bon pour Esteban. Esteban doit montrer au monde entier à quel point il est rapide chaque fois qu’il prend la piste, mais aussi à quel point il sait jouer collectif. Je pense que vous l’avez vu lors d’un des Grands Prix, à Bakou, lorsque nous avons eu besoin qu’Esteban ralentisse légèrement pour permettre à Ollie [Bearman] d’activer le mode dépassement derrière lui."

"Nous le lui avons demandé à la radio et, immédiatement, dans la ligne droite, il l’a fait. Cela montre qu’il continue à jouer pour l’équipe et qu’il reste totalement professionnel dans sa manière de se battre jusqu’au bout. C’est ce que nous voulons, c’est ce dont nous avons besoin, et nous sommes complètement transparents. Il n’y a donc aucun ressentiment de ce point de vue. Nous essayons simplement, chacun de notre côté, de faire de notre mieux."

Cet épisode du Grand Prix d’Azerbaïdjan illustre, selon Komatsu, la capacité d’Ocon à mettre ses intérêts personnels de côté lorsque la stratégie collective l’exige.

Pour Haas, il est essentiel que cette attitude perdure jusqu’à la fin du championnat, alors que chaque résultat reste important dans la lutte au classement des constructeurs.

Une vitesse reconnue, mais une régularité jugée insuffisante

Au-delà de cette bonne entente, Komatsu a également détaillé les critères qui ont conduit Haas à envisager un changement dans sa composition de pilotes pour 2027.

Le Japonais explique que le choix d’un pilote ne peut pas reposer uniquement sur sa vitesse pure.

"Lorsque nous choisissons un pilote, nous examinons notre performance globale, l’ensemble de ce qu’il peut apporter, et absolument tous les paramètres entrent en ligne de compte. Bien sûr, il y a le talent naturel, et c’est quelque chose que nous ne pouvons pas enseigner. En tant que pilote, soit vous êtes rapide, soit vous ne l’êtes pas."

Le problème réside davantage dans sa capacité à reproduire cette vitesse régulièrement, notamment lorsque le comportement de la monoplace ne correspond pas exactement à ses attentes.

"Esteban est très, très rapide lorsqu’il est dans un bon jour. Lorsque la voiture est parfaite, lorsqu’il est satisfait de son comportement, il est très, très rapide. Mais pour l’avenir, ce que nous recherchons, c’est cette vitesse accompagnée d’une plus grande régularité, ainsi que de meilleurs retours techniques."

Komatsu a néanmoins pris soin de ne pas dévaloriser la contribution du Français depuis son arrivée. Ocon demeure un pilote expérimenté, qui a déjà remporté un Grand Prix et dont le parcours représente un atout pour une structure encore engagée dans son développement.

Le patron de Haas rappelle d’ailleurs qu’il était le premier vainqueur de Grand Prix recruté par l’écurie américaine.

"Je veux dire qu’Esteban est très bon. Je ne veux rien enlever à ce qu’il a accompli. Il a beaucoup apporté à l’équipe et c’est le premier vainqueur de Grand Prix que nous ayons recruté. Et en tant qu’équipe, nous sommes encore en pleine progression. Nous avons donc toujours beaucoup d’imperfections."

"Peut-être que dans un meilleur environnement, dans un environnement parfait, Esteban pourrait pleinement exprimer son talent. Mais avec l’organisation actuelle de notre équipe, avec certains problèmes de régularité et ainsi de suite, nous ne parvenons parfois pas à faire ressortir les points forts d’Esteban. Nous devions donc procéder à certains changements."