Wolff furieux contre les théories du complot et les accusations de favoritisme envers Antonelli

Toto Wolff a vivement réagi aux accusations selon lesquelles Mercedes F1 favoriserait Andrea Kimi Antonelli au détriment de George Russell dans la lutte pour le titre mondial 2026. Alors que le jeune Italien possède désormais 84 points d’avance sur son équipier et semble se diriger vers un premier sacre historique, les problèmes techniques rencontrés par le Britannique et certaines décisions de l’équipe alimentent les soupçons. À Singapour, le directeur de Mercedes a catégoriquement rejeté ces théories, allant jusqu’à qualifier leurs auteurs de personnes dépourvues de bon sens, tout en réaffirmant que ses deux pilotes bénéficieraient des mêmes opportunités jusqu’au terme du championnat.

À sept Grands Prix de la fin de la saison, Andrea Kimi Antonelli occupe une position particulièrement favorable dans la course au championnat du monde. À seulement 20 ans, l’Italien domine le classement avec 84 points d’avance sur George Russell et pourrait devenir le plus jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1.

Une situation qui contraste avec les attentes du début de saison, lorsque Russell apparaissait comme le grand favori pour le titre. Mais la succession de problèmes techniques rencontrés par le Britannique, combinée à certaines décisions prises par Mercedes, a alimenté des spéculations sur un éventuel traitement préférentiel accordé à Antonelli.

Avant le Grand Prix de Bahreïn disputé en Malaisie le week-end dernier, Martin Brundle avait même reconnu que son intuition lui suggérait que Mercedes préférerait voir Antonelli remporter le championnat plutôt que Russell.

Des propos qui n’ont manifestement pas plu à Toto Wolff. Interrogé à Singapour sur les accusations de favoritisme, le directeur de Mercedes n’a pas cherché à dissimuler son irritation.

Pour l’Autrichien, imaginer que son équipe puisse volontairement compromettre les résultats de Russell afin de favoriser Antonelli relève d’une méconnaissance totale du fonctionnement d’une écurie de Formule 1.

"Ceux qui pensent cela sont dépourvus de cerveau. C’est complètement absurde. Nous avons déjà connu cela par le passé avec les supporters de Lewis. Je sais littéralement ce qui se passe dans l’équipe. Est-ce qu’ils pensent que j’ai un bouton sur lequel il est écrit ’Panne moteur de George maintenant’, ou que nous allons désavantager un pilote par rapport à l’autre alors que nous nous battons pour le championnat des constructeurs et que nous avons toujours eu pour principe de fournir le même matériel à tout le monde ?"

Wolff considère que ces accusations sont notamment alimentées par les réseaux sociaux, où certains internautes peuvent diffuser leurs théories sans avoir à les justifier. Il affirme toutefois parvenir à prendre une certaine distance avec les attaques dont il fait personnellement l’objet.

"Je suppose que c’est peut-être là où en sont les réseaux sociaux aujourd’hui. Les gens se cachent derrière leurs écrans et se déchaînent ensuite. Il y a énormément de polarisation. Parfois, je lis ce que les gens écrivent et je trouve cela hilarant. Ces personnes contribuent vraiment à mon divertissement personnel lorsqu’elles insultent l’équipe ou moi-même. J’ai entendu dire que j’étais Satan, donc oui, dans l’ensemble, c’est amusant."

Le patron de Mercedes a ensuite durci encore davantage le ton à l’encontre de ceux qui propagent ces accusations.

"Je n’ai absolument aucune compréhension ni aucun respect pour les gens qui inventent ce genre de choses. Plutôt que de regarder la Formule 1, ils devraient regarder les Teletubbies ou, je ne sais pas, des dessins animés de Mickey Mouse."

Russell pénalisé sur la grille et privé de la dernière évolution

Les soupçons interviennent dans un contexte particulièrement difficile pour George Russell. Le Britannique a vu ses espoirs de titre sérieusement compromis par une série de défaillances techniques, dont la dernière a provoqué son abandon dans les derniers tours de la course disputée à Sepang.

Les conséquences de cet incident se prolongent jusqu’au Grand Prix de Singapour. Russell devra en effet s’élancer depuis le fond de la grille après avoir dépassé son allocation réglementaire de composants du groupe propulseur pour la saison.

À cette pénalité s’ajoute une différence technique entre les deux Mercedes engagées ce week-end. Alors qu’Antonelli dispose de la dernière évolution de la W17, Russell utilise une version antérieure de la monoplace.

L’équipe a décidé de procéder à une comparaison directe entre les deux configurations à Singapour, après l’apparition de doutes concernant l’efficacité de sa plus récente évolution.

Cette situation pourrait donner l’impression que le leader du championnat bénéficie du meilleur matériel, mais Wolff insiste sur le fait que Mercedes ne sait pas encore laquelle des deux versions sera réellement la plus performante.

Pour défendre l’impartialité de Mercedes, Toto Wolff a également évoqué les relations personnelles qu’il entretient avec Antonelli et Russell.

"Nous avons Kimi avec nous depuis qu’il a 11 ans. Il fait partie intégrante de l’équipe. C’est très agréable de le voir grandir et se retrouver aujourd’hui en position de se battre pour un championnat à un âge aussi jeune, avec le talent qu’il possède."

"Et de l’autre côté, il y a George, qui est avec nous depuis qu’il a 17 ans, quelqu’un pour qui j’éprouve beaucoup d’émotions et d’affection. Nous sommes très proches. Nous passons du temps ensemble en dehors des circuits, avec Carmen et Susie. Si les gens pouvaient voir cela, nous voyageons ensemble, nous prenons notre café dans le même établissement, nous allons à la salle de sport."

"C’est pourquoi il est assez agaçant de voir certains illuminés, qui ne comprennent absolument rien au fonctionnement des relations humaines, lancer ce genre d’accusations. Je n’y prête donc aucune attention."

Pour Wolff, l’essentiel reste que les deux pilotes connaissent parfaitement les intentions de leur équipe.

"Le plus important, c’est que George sache comment fonctionne l’équipe, que Kimi le sache également, et que nous essaierons toujours de leur donner les mêmes chances."

"Vous savez... Depuis mes débuts en Formule 1, y compris à l’époque de Williams, j’ai toujours cherché à faire preuve d’équilibre et de transparence vis-à-vis des pilotes. J’ai déjà raconté cette anecdote : je me souviens qu’alors que j’étais un parfait débutant, j’ai croisé Alain Prost sur la grille de départ et je lui ai demandé : ’Par curiosité, pourquoi les choses ont-elles si mal tourné entre Senna et vous ?’ Il m’a répondu : ’Parce qu’on ne savait jamais vraiment quelle était la position de l’équipe. On avait l’impression d’être le favori du moment, puis, deux mois plus tard, on pensait que la politique interne se retournait contre nous. Il y avait des situations où l’on sentait que l’on n’était plus vraiment désiré’."

"Je me suis donc fixé pour objectif de toujours maintenir un certain équilibre. Ce n’était pas chose facile avec Lewis et Nico à l’époque. C’est pourquoi, même si chacun est libre de penser ce qu’il veut, l’intégrité à cet égard est primordiale pour moi, et les pilotes le savent."

Mercedes ne sait pas encore quelle version de la W17 est la meilleure

Le patron de Mercedes est également revenu sur la décision de faire rouler ses deux pilotes avec des configurations aérodynamiques différentes à Singapour. Selon lui, il ne s’agit absolument pas de privilégier Antonelli, mais simplement de déterminer si les dernières évolutions apportées à la W17 constituent réellement un progrès.

"Concernant l’évolution, c’est un bon exemple. Nous ne savons pas laquelle des deux versions sera la plus rapide, donc nous prenons une décision en nous disant : ’Essayons de le découvrir’. Il n’y a aucune grande manœuvre politique derrière cela."

La question de l’égalité de traitement concerne également les affrontements directs entre les deux Mercedes en piste.

Alors que McLaren a popularisé ses propres règles internes sous l’appellation de "règles papaye", Wolff rappelle que Mercedes possède depuis longtemps une philosophie claire concernant les duels entre ses pilotes.

Les deux hommes restent libres de se battre, mais l’équipe souhaite éviter les situations dans lesquelles une lutte prolongée pourrait compromettre son résultat face à un concurrent.

"Concernant la course, comme avec les règles papaye, nous avons toujours été très clairs sur le fait que nous ne devons pas nous gêner mutuellement. Nous n’aimons pas les courses où les positions changent sans cesse, car cela pourrait nous coûter une place si un adversaire est proche de nous. Et la voiture la plus rapide, si elle se trouve derrière, aura toujours un avantage. Cela peut fonctionner dans les deux sens, peu importe."

"Même si, désormais, il est plus réaliste pour Kimi de remporter le championnat d’un simple point de vue mathématique, nous continuerons à donner exactement les mêmes opportunités à George, et c’est important."

"C’est l’éthique et l’intégrité sur lesquelles l’équipe fonctionne depuis 2013, depuis mon arrivée. Nous allons nous y tenir, et ensuite les gens peuvent penser ce qu’ils veulent."