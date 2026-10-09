Verstappen ’ne s’attendait pas’ à être le plus rapide en Qualif Sprint, Hadjar très frustré

Max Verstappen a signé la pole position du Sprint F1 à Singapour au terme d’une séance durant laquelle les quatre équipes de pointe se sont relayées en tête et dans la lutte pour le meilleur temps. Le pilote Red Bull a eu le dernier mot, mais il est sous enquête et pourrait perdre le bénéfice de cette performance car il est convoqué chez les commissaires pour avoir dépassé Lewis Hamilton sous drapeau jaune durant la SQ1.

Le quadruple champion du monde admet qu’il a dû aller chercher la limite en matière d’attaque pour signer un tel chrono, et que cela lui a permis de limiter les lacunes de la RB22, qui est moins à l’aise qu’à Sepang sur le papier, mais s’est tout de même montrée véloce.

"C’est toujours limite ici à Singapour, on attaque et on est proches des murs, mais une fois qu’on a chaussé avec les pneus tendres, la voiture a pris un peu plus vie, mais je ne m’attendais pas à ça, donc je suis content d’être premier" a déclaré Verstappen.

"Lors des dernières courses, on a été plus forts. Ce circuit met en lumière quelques unes des faiblesses de la voiture, mais on a réussi à composer avec celles-ci autant que possible."

Interrogé sur les contraintes physiques pour les pilotes dans la nuit de Singapour, il explique ce que la chaleur intense et les taux d’humidité très élevés infligent au corps pendant ces séances compétitives.

"C’est comme un sauna dans lequel on ferait un entraînement physique ! C’est toujours très chaud, on essaie de se rafraîchir autant que possible entre les runs, car tout le cockpit est chaud."

"Les pieds, le corps, la tête, surtout quand la voiture est arrêtée, la chaleur vous envahit. Ce n’est jamais très confortable, mais c’est ce qui rend ce circuit unique et c’est aussi pour ça qu’on l’aime."

Isack Hadjar sera neuvième sur la grille après avoir vu son septième chrono annulé à cause d’une sortie au-delà des limites de piste dans son dernier tour. Mais outre ce problème, c’est le comportement global de sa monoplace qui lui a posé problème.

"Je ne sais pas, je ne comprends pas le dernier run. J’ai un problème moteur, dès que j’ai lancé le tour la voiture faisait comme ça en ligne droite, donc c’était super..." déplore le Français en imitant un mouvement de hoquet pour décrire sa voiture.

"Sur le pneu tendre je me sentais bien, mais j’ai du mal à l’emmener, j’ai des problèmes de frein moteur. Et dans le dernier virage je tire tout droit, je ne savais même pas que c’était possible de [dépasser les limites] ici. Donc c’était un peu pourri, et on essaiera de faire mieux demain."