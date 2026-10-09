Racing Bulls temporise pour 2027 : ’Trois pilotes pour deux baquets, ça ne fonctionne pas’

Alors que la plupart des écuries de Formule 1 ont déjà officialisé leur duo de pilotes pour la saison 2027, Racing Bulls préfère encore patienter avant de dévoiler ses intentions. Alan Permane, directeur de l’équipe italienne, assure qu’aucune urgence ne pousse sa structure à prendre une décision, malgré une concurrence importante pour les deux baquets disponibles. Entre ses pilotes actuels et un jeune talent prometteur évoluant en Formule 2, Racing Bulls dispose de trois candidats crédibles et souhaite prendre le temps nécessaire pour choisir la meilleure association, en tenant compte aussi bien des performances immédiates que du potentiel à long terme.

L’avenir de Racing Bulls reste l’une des principales interrogations du marché des transferts en vue de la saison prochaine.

Contrairement à la majorité de ses concurrentes, l’écurie basée à Faenza n’a pas encore confirmé l’identité de ses deux titulaires pour 2027.

Une situation qui s’explique notamment par l’abondance des options dont elle dispose, avec deux pilotes actuellement engagés en Formule 1, Liam Lawson et Arvid Lindblad, et un autre talent issu de la filière Red Bull qui évolue en Formule 2, Nikola Tsolov.

Interrogé sur la date à laquelle une annonce pourrait intervenir, Alan Permane s’est refusé à fixer une échéance précise, tout en laissant entendre qu’une décision devrait être communiquée prochainement.

"Je ne veux pas vous donner de date précise. Non, cela ne fonctionnerait pas. Disons que ce sera dans les prochaines semaines. Nous ne sommes pas pressés."

"Tout le monde sait que nous avons deux excellents pilotes. Nous avons également un excellent pilote avec Nikola en F2 actuellement, et ils sont tous là, prêts à saisir leur chance. Mais évidemment, trois pilotes pour deux baquets, ça ne fonctionne pas."

"Nous allons donc prendre un peu plus de temps pour nous assurer de choisir la bonne paire de pilotes pour l’année prochaine."

Avec trois prétendants pour seulement deux places, Racing Bulls devra nécessairement écarter l’une de ses options. Mais au-delà des performances affichées en piste, Racing Bulls doit également tenir compte de son rôle particulier au sein de l’organisation Red Bull.

L’écurie italienne ne cherche pas uniquement à obtenir les meilleurs résultats possibles à court terme. Elle constitue également une étape importante dans la formation et la progression des jeunes pilotes susceptibles de rejoindre un jour l’équipe principale.

Ce double objectif influence directement les critères de sélection pour 2027.

Interrogé sur les qualités qui feront la différence au moment de choisir les deux titulaires, Permane place naturellement la vitesse au premier rang, mais souligne que le potentiel de développement reste tout aussi important.

"Il y a énormément de critères. Je suppose que tout en haut de la liste figurent la vitesse, le rythme et tout ce qui va avec."

"Mais il y a évidemment beaucoup d’autres éléments à prendre en compte, parce que nous sommes dans une situation assez particulière. Nous voulons faire progresser de jeunes pilotes, développer de jeunes talents et, bien sûr, nous gardons un œil sur leur progression future."

"Il ne s’agit donc pas seulement de ce qu’ils peuvent apporter ici et maintenant, mais aussi de ce qu’ils seront capables de faire à l’avenir."