Nike en F1 dès 2027 : un accord conclu, une annonce attendue à Las Vegas

Un peu plus d’un mois après les premières informations révélées par Nextgen-Auto.com sur les discussions entre Nike et la Formule 1, le retour du géant américain dans le paddock semble désormais se préciser. Selon le quotidien allemand Bild, un accord a été conclu pour une arrivée dès 2027, avec une officialisation attendue au Grand Prix de Las Vegas, en novembre. Contrairement à Adidas ou Puma, Nike ne devrait toutefois pas devenir l’équipementier d’une écurie, mais fournir directement des vêtements et des chaussures au personnel de la Formule 1.

Le 1er septembre dernier, nous rapportions déjà, en complément des informations de Sports Business Journal, que Nike étudiait un retour en Formule 1 après plus de deux décennies d’absence.

À cette date, des discussions avaient été engagées avec Formula One Management (FOM) autour d’un éventuel accord mêlant parrainage et licence, mais aucun contrat n’avait encore été finalisé.

Un mois plus tard, le dossier semble avoir considérablement avancé.

Selon Bild, qui affirme avoir confirmé nos précédentes informations, l’accord serait désormais conclu et devrait permettre à Nike de faire officiellement son retour dans la discipline à partir de la saison 2027.

L’annonce pourrait intervenir à l’occasion du Grand Prix de Las Vegas, dont la course est programmée le 22 novembre, une échéance particulièrement symbolique pour une entreprise américaine souhaitant renforcer sa présence dans un championnat en pleine expansion commerciale.

La principale nouveauté concerne la nature du partenariat envisagé. Contrairement à Adidas et Puma, déjà présents dans l’univers de la Formule 1 à travers leurs collaborations avec différentes équipes, Nike ne devrait pas devenir l’équipementier officiel d’une écurie.

La marque américaine fournirait plutôt des produits destinés au personnel de la Formule 1 elle-même, notamment des chaussures et des vêtements tels que des tee-shirts. Cette orientation correspondrait à un partenariat directement conclu avec l’organisation du championnat, plutôt qu’à un contrat traditionnel d’équipementier d’équipe.

Elle permettrait également à Nike de développer sa visibilité dans le paddock sans entrer immédiatement en concurrence frontale avec les marques qui habillent déjà les différentes écuries.

Les contours exacts de l’accord, notamment son éventuelle dimension commerciale et les droits de licence associés, restent cependant à préciser.

Des discussions déjà avancées en septembre, avec Cadillac également dans le paysage

Comme nous l’indiquions dans notre article du 1er septembre, les contacts entre Nike et la Formule 1 ne sont pas récents. Des dirigeants de Nike avaient assisté au Grand Prix de Miami, en mai dernier, ce qui témoignait de l’intérêt croissant de l’entreprise pour le championnat.

À l’époque, Nike et la Formule 1 avaient refusé de commenter ces informations.

Un autre élément avait retenu notre attention : les liens entre Nike et Cadillac, la nouvelle écurie américaine engagée en Formule 1. Valtteri Bottas et Sergio Pérez, les deux pilotes de Cadillac, étaient notamment apparus dans des visuels de l’équipe en portant des chaussures Nike.

Lors du Grand Prix de Miami, Dan Towriss, directeur général de Cadillac, et son épouse avaient également reçu des Nike Dunk Low personnalisées aux couleurs de l’écurie.

Ces rapprochements avaient alimenté les spéculations sur une éventuelle collaboration officielle entre les deux marques. Toutefois, les nouvelles informations de Bild suggèrent que le partenariat le plus avancé concerne directement la Formule 1, et non l’équipement de Cadillac.

Cela ne permet pas de conclure qu’un accord distinct avec l’écurie américaine est prévu ou exclu.

Pour Nike, cette arrivée annoncée en 2027 marquerait un retour dans un environnement que la marque connaît déjà.

Le constructeur d’articles de sport avait notamment bénéficié d’une exposition importante en Formule 1 grâce à ses liens avec Michael Schumacher et son frère Ralf dans les années 1990 et au début des années 2000.

Michael Schumacher avait ainsi porté des équipements Nike pendant une partie de sa carrière chez Ferrari, entre 1996 et 2002.

L’association avec le septuple champion du monde avait permis à la marque américaine de profiter de la notoriété de l’un des pilotes les plus emblématiques de l’histoire de la discipline.

Près d’un quart de siècle plus tard, Nike pourrait donc retrouver le championnat dans un contexte très différent, marqué par le développement des produits dérivés, de la mode et des collaborations commerciales autour de la F1. Le marché est désormais occupé par plusieurs acteurs importants, dont Adidas, Puma, Castore et New Era.

Cette perspective intervient également à un moment particulier pour le géant américain.

Nike est engagé dans un vaste effort de redressement de ses activités, après plusieurs années marquées par des difficultés commerciales et financières. Le groupe a notamment procédé à des suppressions d’emplois, tandis que son chiffre d’affaires a reculé et que ses performances sur le marché chinois se sont affaiblies.

Sa valorisation boursière et ses bénéfices ont également fortement diminué ces dernières années.

Dans ce contexte, une association avec la Formule 1 pourrait s’inscrire dans une stratégie visant à renforcer la visibilité internationale de Nike et à renouer avec des univers sportifs particulièrement attractifs pour les consommateurs.

Le championnat connaît en effet une forte dynamique commerciale, notamment aux États-Unis, où la multiplication des Grands Prix et des partenariats avec de grandes marques a contribué à élargir son audience.

La perspective d’une annonce à Las Vegas s’inscrirait ainsi dans cette logique de rapprochement entre deux marques mondiales. Reste désormais à attendre une confirmation officielle.