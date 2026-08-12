Alpine F1 : la promesse de Clarkson qui s’est finie en tournée générale à Enstone

Le podium décroché par Esteban Ocon au Grand Prix de Monaco 2023 n’a pas seulement offert à Alpine F1 l’un de ses meilleurs résultats de cette saison en particulier. À Enstone, cette troisième place a également permis à Jeremy Clarkson de tenir une promesse pour le moins originale faite quelques heures plus tôt. L’ancien présentateur de Top Gear, dont la ferme Diddly Squat est située à proximité de l’usine Alpine, avait promis une tournée générale aux 875 employés de l’écurie en cas de podium. Il est finalement venu lui-même livrer les bières, dans une scène devenue mémorable.

À l’époque, Otmar Szafnauer était encore le directeur de l’écurie Alpine. La saison 2023 avait jusque-là été relativement frustrante pour l’équipe, qui évoluait derrière les formations de pointe tout en occupant régulièrement la tête du peloton du milieu de grille.

Le rendez-vous monégasque avait toutefois permis à Alpine de créer la surprise. Ocon avait résisté à la pression de Carlos Sainz pour terminer troisième derrière Max Verstappen et Fernando Alonso. Le Français n’avait jusque-là signé que deux arrivées dans les points lors des cinq premières manches de la saison, ce qui rendait ce résultat d’autant plus inattendu.

Avant la course, Clarkson, dont la ferme est située non loin de l’usine d’Enstone, avait lancé une promesse sur les réseaux sociaux. Si ses voisins parvenaient à monter sur le podium, il offrirait de la bière Hawkstone à chaque membre de l’équipe.

"Esteban a terminé sur le podium à Monaco et, pendant cette course, Jeremy Clarkson a déclaré : ’Si mes voisins terminent sur le podium, je vais donner à chacun d’entre eux un pack de six Hawkstone’," a raconté Szafnauer dans le podcast High Performance Racing.

La promesse n’est pas restée au stade de la plaisanterie. Fidèle à sa parole, Clarkson s’est présenté à l’usine Alpine avec un tracteur Lamborghini (photo ci-dessous).

"Alors, bien sûr, il est arrivé avec le tracteur, et derrière se trouvait une énorme remorque agricole avec du foin et remplie de bière. Tout le monde a reçu un pack de six bières," a poursuivi Szafnauer.

La scène avait pris des allures de véritable événement à Enstone. Clarkson était accompagné de Kaleb Cooper, son partenaire dans Clarkson’s Farm, tandis que les 875 employés de l’écurie pouvaient récupérer leur part de la livraison, brassée à quelques kilomètres seulement de la base d’Alpine dans l’Oxfordshire.

Szafnauer se souvient d’ailleurs avoir assisté à la scène aux côtés de Clarkson, tandis qu’Ocon avait pris le micro devant les membres de l’équipe.

"Je me tenais à côté de Jeremy, Esteban avait le micro, nous avions des haut-parleurs et tout le monde était là dehors," a-t-il raconté.

Quelques semaines plus tard, Ocon a tenu à remercier publiquement le Britannique pour avoir respecté son engagement. Une remarque qui a immédiatement provoqué une réponse typique de Clarkson.

"C’était pendant l’été. Esteban a dit : ’J’aimerais vraiment remercier Jeremy Clarkson, non seulement pour nous avoir donné à chacun un pack de six bières, mais aussi pour avoir tenu parole’," a expliqué Szafnauer.

"Et Clarkson se tenait à côté de moi et, vous savez ce qu’il a crié ? ’C’est parce que je ne suis pas Français !’"

Cette séquence a constitué l’un des moments les plus insolites de la campagne 2023 d’Alpine. La proximité géographique entre Diddly Squat et l’usine d’Enstone avait progressivement rapproché Clarkson de l’écurie, au point d’en faire une sorte de supporter local officieux. La fameuse tournée de Hawkstone n’a donc fait que renforcer cette association.

Clarkson avait aussi été approché pour reprendre un pub

L’histoire ne s’arrête toutefois pas là. Jeremy Clarkson a également été lié à une autre anecdote impliquant un ancien pilote de Formule 1 : David Coulthard.

L’Écossais avait investi en 2023 dans le pub The Brown Dog, à Barnes, aux côtés de George Glasgow Jr, PDG de George Cleverley Shoes, et de Sam Tidswell-Norrish, membre fondateur de Motive Partners.

L’établissement, ouvert à l’origine en 1898 sous le nom de The Rose of Denmark, se trouve dans le quartier résidentiel surnommé Little Chelsea. Malgré l’élargissement de son offre de restauration et la volonté de conserver l’identité d’un véritable pub de quartier accueillant également les chiens, l’entreprise n’a pas rencontré le succès espéré par Coulthard.

À tel point que l’ancien pilote de Formule 1 a fini par proposer purement et simplement l’établissement à Clarkson.

"J’ai acheté un pub à Barnes, qui n’a tout simplement pas fonctionné," a récemment expliqué Coulthard. "C’était The Brown Dog, et nous n’avons pas réussi à le faire fonctionner."

Il a alors tenté une proposition pour le moins généreuse.

"En fait, je l’ai proposé à Jeremy Clarkson. Je lui ai dit : ’Jeremy, je vais te donner le pub. Il est à toi, les titres de propriété aussi, mais si et quand tu gagnes de l’argent, tu commences à nous en reverser une part’."

Clarkson a pourtant décliné l’offre.

"Je pense que c’était tout simplement trop loin de l’endroit où il vit pour que ce soit raisonnable," a expliqué Coulthard. "C’était une entreprise difficile."

Le choix de Clarkson s’est finalement porté sur un autre établissement. Il a ouvert son propre pub-restaurant dans l’Oxfordshire, The Farmer’s Dog, qui profite notamment de la popularité de son émission Clarkson’s Farm, consacrée à l’exploitation de Diddly Squat.