Bilan de mi-saison F1 2026 : Racing Bulls vole vers le premier top 5 de son histoire

Racing Bulls réalise une saison 2026 particulièrement convaincante avec une 5e place au championnat arrachée à Alpine F1 juste avant la pause de l’été. Avec Liam Lawson et Arvid Lindblad l’écurie de Faenza s’est installée comme l’une des forces les plus solides du milieu de peloton, tout en offrant à Red Bull une précieuse garantie pour l’avenir. Dans un contexte où on ne sait toujours pas ce que fera Max Verstappen, les performances des deux jeunes pilotes constituent une excellente nouvelle pour la filière de la marque autrichienne.

Sur le papier, l’association entre Lawson et Lindblad était pourtant loin d’être dépourvue de risques. Le Néo-Zélandais abordait sa première saison complète avec une même équipe après avoir connu une promotion puis une rétrogradation brutale chez Red Bull. Face à lui, Lindblad découvrait la Formule 1 à seulement 18 ans, avec le statut de grand espoir du programme Red Bull.

La pression était donc importante pour les deux hommes. Et jusqu’ici, ils y répondent avec une efficacité remarquable.

Lawson compte déjà 43 points après la première moitié de la saison. Le Néo-Zélandais n’a terminé que trois des premières courses sans inscrire le moindre point. Lindblad, lui, reste sur une série de six Grands Prix consécutifs dans les points et totalise 23 unités, un bilan particulièrement solide pour un débutant.

Lawson et Lindblad, un duel qui fonctionne

Les deux équipiers ne se contentent d’ailleurs pas d’être performants : ils ont également animé le peloton. Leur affrontement en Autriche reste notamment dans les mémoires, lorsque Lindblad avait ignoré une consigne lui demandant de rester derrière Lawson.

Le jeune Suédois avait ensuite parfaitement désamorcé la situation devant les médias. Lawson, de son côté, avait laissé éclater sa frustration à la radio dans le feu de l’action avant de rapidement tourner la page. A Spa et en Hongrie les deux pilotes ont à nouveau connu quelques tensions en course !

Racing Bulls semble avoir trouvé le bon équilibre pour permettre à ses deux pilotes de se battre sans que cette rivalité ne devienne destructrice. Alan Permane, le directeur de l’équipe, entend d’ailleurs leur laisser suffisamment de liberté (lire notre article paru plus tôt).

Cette approche est d’autant plus importante que Racing Bulls vise un résultat inédit. Sous ses anciennes appellations Toro Rosso et AlphaTauri, l’équipe n’a jamais terminé dans le top 5 du championnat Constructeurs.

Une stratégie de développement qui porte ses fruits

La dynamique actuelle pourrait lui permettre de franchir ce cap dès 2026. L’écurie a particulièrement bien exploité sa stratégie de développement de la VCARB 03 avec des évolutions qui semblent systématiquement apporter les gains espérés.

Cette réussite place désormais l’équipe dans une position particulièrement intéressante. Racing Bulls ne se contente plus de préparer ses jeunes pilotes pour Red Bull : elle est devenue une véritable référence du milieu de peloton.

Pour Red Bull, la situation est évidemment particulièrement réjouissante. L’écurie principale doit composer avec les interrogations persistantes concernant l’avenir de Max Verstappen, alors que plusieurs sources ont fait état de discussions entre le quadruple champion du monde et McLaren. Si le Néerlandais semble désormais parti pour rester chez Red Bull, il n’a toujours pas officiellement confirmé ses plans pour 2027.

Son contrat court actuellement jusqu’à la fin de la saison 2028, mais Verstappen a régulièrement laissé entendre qu’il ne souhaitait pas nécessairement poursuivre sa carrière en Formule 1 sur le très long terme.

Red Bull doit donc préparer toutes les éventualités. Et, dans cette perspective, Racing Bulls joue un rôle essentiel.

Isack Hadjar semble lui-même s’affirmer comme le coéquipier le plus compétitif de Verstappen depuis Daniel Ricciardo. Lawson et Lindblad constituent désormais deux options particulièrement crédibles pour prendre la relève chez Red Bull Racing lorsqu’une opportunité se présentera.

Derrière eux, le réservoir de jeunes pilotes continue également de se renforcer. Nikola Tsolov domine actuellement le championnat de Formule 2 et s’impose comme un autre nom à surveiller. Ugo Ugochukwu, de son côté, joue le titre en Formule 3 et devrait passer en Formule 2 l’an prochain avec le soutien de Red Bull.

À ce rythme, la marque autrichienne pourrait presque avoir besoin d’une troisième équipe en Formule 1 pour donner une place à tous ses espoirs.

Le bilan de mi-saison : une saison déjà presque parfaite

Racing Bulls abordera la seconde moitié de la saison avec une situation particulièrement enviable. Les deux pilotes sont performants, la rivalité interne reste maîtrisée et les évolutions techniques fonctionnent. Surtout, l’équipe fournit à Red Bull exactement ce dont elle avait besoin : une structure capable de faire progresser ses jeunes talents tout en obtenant elle-même des résultats significatifs.

Le bilan dressé à mi-saison est donc particulièrement flatteur. La première moitié de la campagne 2026 a confirmé le potentiel de Lawson, lancé Lindblad dans le grand bain avec succès et démontré l’efficacité du travail réalisé entre Faenza et Milton Keynes.

Pour Racing Bulls, l’objectif sera désormais de maintenir cette dynamique après la trêve estivale. Pour Red Bull, il s’agit aussi de continuer à observer attentivement ses deux jeunes protégés. Si l’avenir de Verstappen devait un jour s’écrire ailleurs, l’écurie dispose aujourd’hui de plusieurs solutions beaucoup plus crédibles qu’elle ne pouvait l’espérer il y a encore quelques mois.

Les points positifs

Arvid Lindblad est le seul débutant sur la grille mais il a commis très peu d’erreurs et a fait preuve d’une pointe de vitesse impressionnante, offrant ainsi à Racing Bulls un duo de pilotes extrêmement solide. Cela s’explique en partie par l’excellente réponse de Liam Lawson au défi qui lui était lancé. Il semble tirer profit du fait d’avoir passé une intersaison complète au sein de la même équipe. Le développement de la voiture a également été remarquable, tout comme la gestion des courses sous la direction du directeur d’équipe Alan Permane, comme en témoignent les cinq résultats avec les deux voitures dans les points en six courses à l’approche de la pause.

Les points négatifs

Il est difficile de trouver à redire, compte tenu du budget et des ambitions générales de Racing Bulls. L’agitation croissante autour de Nikola Tsolov pourrait peut-être devenir une source de distraction à gérer à l’avenir, mais cela découle avant tout des excellentes performances de jeunes pilotes. Ah, et Lindblad n’a pas pu prendre le départ au Canada, ce qui a fait perdre une nouvelle occasion de marquer des points. Pour chercher la petite bête !

L’objectif

Terminer enfin à la cinquième place du championnat des constructeurs. Le développement semble avancer comme sur des roulettes. Alors la clé pourrait bien résider dans le maintien d’une certaine harmonie entre les pilotes afin d’éviter de gâcher des points ici ou là.

Le duel Lawson-Lindblad à mi-saison

Qualifications : Lawson 6-5 Lindblad

Course : Lawson 8-3 Lindblad

Les deux pilotes affichent de bonnes performances. C’est toutefois Liam Lawson qui a pris l’avantage dans les duels en face-à-face. L’écart est certes serré en qualifications, le Néo-Zélandais devançant Arvid Lindblad six fois contre cinq.

Lawson a terminé devant Lindblad lors de huit des onze Grands Prix, bien que l’écart entre les deux pilotes, qui ont tous deux inscrit des points simultanément à cinq reprises jusqu’à présent, ​​ait souvent été minime. Lawson a enregistré un abandon à Miami, tandis que Lindblad n’a pas pris le départ au Canada en raison d’un problème d’embrayage.