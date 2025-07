Verstappen s’inquiète pour la ’durée de vie’ des pneus en course

Max Verstappen a signé la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne malgré un week-end durant lequel il a connu de nombreuses difficultés. Le pilote Red Bull a expliqué comment il a réussi à trouver un équilibre correct avec sa RB21 durant le week-end, pour avoir une monoplace lui permettant d’être le plus rapide sur un tour.

"À certains endroits, c’est très différent. Vendredi, j’ai beaucoup sous-viré, mais j’ai aussi surviré par endroits. C’était très difficile à équilibrer. Je pense qu’en qualifs, nous avons nettement amélioré le sous-virage et cela m’a permis de pousser un peu plus parce que le sous-virage est lent, surtout en F1. Nous devions donc essayer de minimiser ce phénomène" a déclaré Verstappen.

Le début du week-end a été difficile parce que Red Bull n’avait pas prévu un tel manque d’équilibre : "Parfois plus que d’autres week-ends. Je pense que nous avons été pris au dépourvu vendredi. Nous avions autant de sous-virage dans la voiture, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Il faut donc travailler avec les outils dont on dispose. Heureusement, nous avons pris la bonne direction."

Verstappen ne sait pas si le plancher évolué est en partie responsable de cette pole : "Je ne suis pas sûr de ce que cela a apporté, mais c’est sûr que cela a apporté quelque chose. Je suis heureux de toute amélioration apportée à la voiture. Nous continuons d’apprendre, d’essayer d’être meilleurs et de voir, course après course, ce que nous pouvons faire."

La Red Bull au numéro 1 a embarqué le minimum d’appui, ce qui l’a aidé dans les virages rapides et les lignes droites, et Verstappen explique qu’il n’avait pas un aussi bon feeling avec plus d’appui : "Vendredi, nous étions un peu lents avec l’autre aileron. De plus, j’avais un sous-virage énorme."

"Je devais donc essayer de réduire un peu ce sous-virage, et cela a semblé fonctionner. Il est certain que la voiture a peu d’appui. Vous pouvez le voir, je suppose. Mais elle a semblé tenir le coup et c’est pourquoi nous avons décidé de la conserver. Nous verrons ce que nous en tirerons en course."

Le Néerlandais admet que la saison en cours est décevante, malgré plusieurs pole positions et victoires, car la RB21 n’est pas toujours aussi performante qu’il le souhaiterait : "Naturellement, je pense que si vous regardez notre saison jusqu’à présent, nous n’avons pas eu les résultats que nous souhaitions."

"Mais c’est ainsi. Je ne peux rien y changer. Nous nous donnons à fond, moi et toute l’équipe, pour essayer d’être plus compétitifs. Certains circuits sont naturellement plus favorables pour nous, malheureusement. Le calendrier n’est pas toujours le même, nous devons donc essayer de nous améliorer dans d’autres domaines."

"Ce n’est pas si simple. Sinon, bien sûr, nous l’aurions déjà fait. Mais au moins, je suis content de cette journée. C’est un bon encouragement pour tout le monde, même après le week-end dernier, où je pense que nous avons manqué un peu de rythme, mais aussi que nous avons été un peu malchanceux en général."

C’est toujours la dégradation des pneus qui inquiète Verstappen face aux McLaren et aux Ferrari, surtout avec les virages rapides : "Nous allons essayer de faire de notre mieux. Normalement, lors des courses, nous nous battons un peu plus pour la durée de vie des pneus. Je ne sais pas ce qu’il en sera."

"Nous devons attendre de voir comment la météo sera en général, s’il y aura de la pluie ou non. La vitesse en ligne droite est agréable à avoir, mais il faut toujours gérer les pneus ici. C’est très difficile avec tous ces virages à grande vitesse. Mais j’ai hâte d’y être. Je ne suis pas vraiment dans une bataille, alors j’essaierai juste de m’amuser et d’obtenir le meilleur résultat possible."

Verstappen s’attend en tout cas à une bataille intense en course : "J’ai tout le monde derrière moi, alors je dois regarder derrière moi pour voir ce qui va se passer. Mais il est certain que je peux m’attendre à une véritable bataille."

"Même dans les longs runs, beaucoup de voitures étaient rapides. Même en qualifications, c’était très serré. Les gains de temps au tour sont très différents - certains sont rapides sur la ligne droite, d’autres dans les virages - et je pense que tout dépendra de qui peut garder ses pneus en vie pendant le relais."